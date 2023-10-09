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Искусство

В Bashmakov Gallery покажут графику Марка Шагала из крупнейшего в России частного собрания

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Выставка «Под единым небом» — это ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве художника. Проект расскажет о трех странах — России, Израиле и Франции, — которые в разные этапы жизненного и творческого пути были для Шагала и домом, и вдохновением.

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Деревня ночью". Из серии "За зеркалом". Литография. Издательство Maeght, 1950 год

Как рассказали «Собака.ru» в Bashmakov Gallery, в экспозицию выставки-ретроспективы Марка Шагала «Под единым небом» войдут оригиналы графики из коллекции Павла Башмакова, которая заявляется как «одно из крупнейших частных собраний художника-авангардиста» в России. Среди представленных работ — гравюры к «Мертвым душам» Николая Гоголя. Это самое начало пути, первое сотрудничество с известнейшим парижским издателем Амбруазом Волларом, которое во многом положило начало всемирной известности Шагала, а сами офорты позже принесли художнику Гран-при на Биеннале в Венеции.

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Плюшкин предлагает выпить". Из серии "Мёртвые души". Офорт. Бумага Japon. Издательство Tériade, 1923-1948 года

Зрелый период творчества Шагала в экспозиции представляют работы, посвященные библейским сюжетам. Также на выставке будут показаны произведения на ключевые темы в творчестве Шагала, его источники вдохновения — в том числе Витебск как малая родина и Белла Шагал как жена и муза художника.

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Вид Парижа". Литография. Издательство André Sauret, 1960 год

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Влюблённые под красным солнцем". Литография. Издательство André Sauret, 1960 год

«Марк Шагал — один из самых загадочных и мистических художников, с чьим творчеством мне повезло встретиться на своем жизненном пути. Поэтому для открытия выставки «Под единым небом» мы выбрали символичную дату — пятницу 13-го, чтобы подчеркнуть особенности творчества художника. Трогательный и романтичный, все время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Марк Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией», — говорит коллекционер, основатель Bashmakov Gallery и куратор выставки Павел Башмаков.

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Весенний день". Из серии "За зеркалом". Литография. Издательство Maeght, 1972 год

Изображение предоставлено командой Bashmakov Gallery

Марк Шагал, "Клоун с цветами". Литография. Издательство André Sauret, 1963 год

Выставка «Под единым небом» будет открыта с 14 октября 2023 года по 18 февраля 2024-го в Bashmakov gallery на «Ленполиграфмаше», проспект Медиков, 3.

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