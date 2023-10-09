В Bashmakov Gallery покажут графику Марка Шагала из крупнейшего в России частного собрания

Выставка «Под единым небом» — это ретроспектива ключевых моментов в графическом творчестве художника. Проект расскажет о трех странах — России, Израиле и Франции, — которые в разные этапы жизненного и творческого пути были для Шагала и домом, и вдохновением.
Марк Шагал, "Деревня ночью". Из серии "За зеркалом". Литография. Издательство Maeght, 1950 год
Как рассказали «Собака.ru» в Bashmakov Gallery, в экспозицию выставки-ретроспективы Марка Шагала «Под единым небом» войдут оригиналы графики из коллекции Павла Башмакова, которая заявляется как «одно из крупнейших частных собраний художника-авангардиста» в России. Среди представленных работ — гравюры к «Мертвым душам» Николая Гоголя. Это самое начало пути, первое сотрудничество с известнейшим парижским издателем Амбруазом Волларом, которое во многом положило начало всемирной известности Шагала, а сами офорты позже принесли художнику Гран-при на Биеннале в Венеции.
Марк Шагал, "Плюшкин предлагает выпить". Из серии "Мёртвые души". Офорт. Бумага Japon. Издательство Tériade, 1923-1948 года
Зрелый период творчества Шагала в экспозиции представляют работы, посвященные библейским сюжетам. Также на выставке будут показаны произведения на ключевые темы в творчестве Шагала, его источники вдохновения — в том числе Витебск как малая родина и Белла Шагал как жена и муза художника.
«Марк Шагал — один из самых загадочных и мистических художников, с чьим творчеством мне повезло встретиться на своем жизненном пути. Поэтому для открытия выставки «Под единым небом» мы выбрали символичную дату — пятницу 13-го, чтобы подчеркнуть особенности творчества художника. Трогательный и романтичный, все время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Марк Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией», — говорит коллекционер, основатель Bashmakov Gallery и куратор выставки Павел Башмаков.
Выставка «Под единым небом» будет открыта с 14 октября 2023 года по 18 февраля 2024-го в Bashmakov gallery на «Ленполиграфмаше», проспект Медиков, 3.
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