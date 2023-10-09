В Bashmakov Gallery покажут графику Марка Шагала из крупнейшего в России частного собрания

«Марк Шагал — один из самых загадочных и мистических художников, с чьим творчеством мне повезло встретиться на своем жизненном пути. Поэтому для открытия выставки «Под единым небом» мы выбрали символичную дату — пятницу 13-го, чтобы подчеркнуть особенности творчества художника. Трогательный и романтичный, все время будто бы всматривающийся за границы жизни человека, Марк Шагал изображал мир, наполненный узнаваемыми и близкими каждому образами, при этом наделяя его собственной палитрой, перспективой и даже гравитацией», — говорит коллекционер, основатель Bashmakov Gallery и куратор выставки Павел Башмаков.