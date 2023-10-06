«Каждый резидент станет обладателем грантовой поддержки от организаторов и получит финансирование на реализацию своего проекта. Поддержка молодых художников, развитие современного искусства в Санкт-Петербурге и России и создание комьюнити людей, способных внести свой вклад в качественное развитие арт-рынка нашей страны — приоритетные направления приложения усилий команды Третьего места и основные цели создания резиденции», — рассказала основатель культурного пространства «Третье место» Ольга Звагольская.

Стать резидентом могут художники в возрасте от 18 до 35 лет из любых регионов России. Опен-колл уже стартовал — он проходит под заголовком «Микрокосм цифры». Организаторы предлагают участникам представить свой микрокосм и персональную вселенную в наивысшей точке ее проявления — репрезентировать через различные digital и phygital медиумы свое ощущение от «места силы».

«Мы манифестируем ответственность за результат. Рост индустрии, её развитие, зависит от нарастающего качества в самих работах. Опытная реализация их в пространстве — гиперскачок в понимании процессов на всех уровнях. Это будет постепенная, нарастающая цифровая волна, которая вскоре станет цунами», — отметил куратор и идеолог резиденции Артем Мороз.

Результаты работы резиденции представят в ноябре — когда в пространстве «Третьего места» развернутся «уникальные масштабные эмоционально насыщенные художественные вселенные», которые вместе образуют мультивселенную — общую работу всех резидентов.

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