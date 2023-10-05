В Эрмитаже покажут французскую художественную бронзу XIX века

На выставке можно увидеть образцы мелкой художественной пластики — статуэтки, медальоны и небольшие группы, выполненные в бронзе с 1800-х годов до рубежа XIX и XX веков. Они составляют основу коллекции французской скульптуры XIX века в Эрмитаже, а многие из представленных предметов экспонируются впервые.
Жан-Франсуа-Теодор Жештер, "Франциск I на охоте". 1842 год. Бронза; искусственная патина темнокоричневого цвета. Сбоку у левого края подножия подпись и дата: T.GECHTER. 1842
Государственный Эрмитаж
Пьер-Жюль Мен, "Арабские лошади (Объятие № 1)". Бронза; искусственная патина коричневого цвета. Сверху на подножии подпись: P.J. MÈNE
Государственный Эрмитаж
Проект «"Умелых рук искусная работа…". Французская художественная бронза XIX века в собрании Эрмитажа» является продолжением серии эрмитажных выставок, рассказывающих о художественной бронзе, и была задумана в память о Нине Константиновне Косаревой (1922-2001), посвятившей многие годы сохранению и изучению французской скульптуры Эрмитажа. В экспозицию вошли более 50 скульптурных произведений, отлитых в бронзе по моделям Пьера-Жана Давида д‘Анже и Джеймса Прадье, Антуана-Луи Бари и Пьера-Жюля Мена, Александра Фальгьера и Антонена Мерсье, Огюста Родена и других знаменитых мастеров, оказавших влияние на развитие всей европейской скульптуры. Их работы отражают стилистическое и жанровое многообразие художественных течений во французском искусстве XIX столетия.
Антонен Мерсье, "Давид". Бронза; искусственная патина коричневого цвета. На подножии подпись: A. MERCIÉ. На нижнем крае подставки клеймо литейщика: F. BARBEDIENNE Fondeur
Государственный Эрмитаж
Александр Фальгьер, "Диана". Бронза; искусственная патина коричневого цвета. На краю левого плеча подпись: A Falguière
Государственный Эрмитаж
О художественной бронзе:
Превосходные по качеству небольшие статуэтки и группы, изготовленные в лучших литейных мастерских Франции, украшали дворцы и картинные галереи, а также были самостоятельными объектами собирательства. Выполненные в разных стилях и жанрах, они свидетельствуют о разнообразии художественных течений во французском искусстве XIX века. Представленные произведения «Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгьера – дань неоклассицизму — создавались почти одновременно с реалистическими по духу работами «Купальщица» Э.-Ж. Далу и «Человек со сломанным носом» О. Родена. Творчество одного из самых известных скульпторов Франции Давида д’Анже будет представлено портретными медальонами. Анималистический жанр продемонстрируют работы А.-Л. Бари и П.-Ж. Мена. Интерес к историческим событиям и личностям, вспыхнувший в начале столетия, найдет своё отражение в произведениях Ж.-Ф.-Т. Жештера и А.-Э. Ньюверкерке.
Выставка «"Умелых рук искусная работа…". Французская художественная бронза XIX века в собрании Эрмитажа» будет открыта с 11 октября 2023 года по 28 января 2024-го в Пикетном зале Зимнего дворца.
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