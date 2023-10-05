В Эрмитаже покажут французскую художественную бронзу XIX века

Государственный Эрмитаж

О художественной бронзе:

Превосходные по качеству небольшие статуэтки и группы, изготовленные в лучших литейных мастерских Франции, украшали дворцы и картинные галереи, а также были самостоятельными объектами собирательства. Выполненные в разных стилях и жанрах, они свидетельствуют о разнообразии художественных течений во французском искусстве XIX века. Представленные произведения «Давид» А. Мерсье и «Диана» А. Фальгьера – дань неоклассицизму — создавались почти одновременно с реалистическими по духу работами «Купальщица» Э.-Ж. Далу и «Человек со сломанным носом» О. Родена. Творчество одного из самых известных скульпторов Франции Давида д’Анже будет представлено портретными медальонами. Анималистический жанр продемонстрируют работы А.-Л. Бари и П.-Ж. Мена. Интерес к историческим событиям и личностям, вспыхнувший в начале столетия, найдет своё отражение в произведениях Ж.-Ф.-Т. Жештера и А.-Э. Ньюверкерке.