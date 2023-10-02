В Русском музее покажут работы Юрия Хржановского, Павла Кондратьева и других учеников «школы Филонова»

В художественно объединение учеников и последователей художника-исследователя, поэта и одного из лидеров русского авангарда Павла Филонова входили более 30 участников — в том числе Евгений Кибрик и Юрий Хржановский. За время существования коллектива ученики Филонова провели несколько ярких акций — в том числе оформили спектакль «Ревизор» в Доме Печати в 1927 году и издание карело-финского эпоса «Калевала» в 1932-ом. В коллекции Русского музея хранятся все одиннадцать эскизов костюмов и композиция задника, созданные к «Ревизору» Андреем Сашиным — эти работы все вместе прежде не показывались и не публиковались. Дополняют экспозицию эскизы костюмов художников Артура Ляндсберга и Николая Евграфова из собрания Музея театрального и музыкального искусства.

Помимо оформления спектакля, ученики «школы Филонова» провели в Доме Печати выставку, которая стала их первым крупным выступлением и заявлением о себе как об официально зарегистрированном обществе. На следующий год, в 1928-ом, двадцать три художника школы Филонова показали свои работы на выставке «Современные ленинградские художественные группировки» — уже как представители утвержденной художественной группировки. На выставке в Русском музее можно увидеть четыре большие панно, экспонировавшиеся в Доме Печати: «Сибирские партизаны» Юрия Хржановского, «Казнь революционера» Алевтины Мордвиновой, «Рабочий, сидящий за столом» Эдуарда Тэнисмана и «Старый и новый быт» Софьи Закликовской.

Основу выставки составляют более 100 произведений из собрания Русского музея. В рамках проекта «Школа Филонова» в Мраморном дворце представят первые работы Павла Кондратьева и Прасковьи Важновой, созданные у Филонова. Впервые в составе школы Филонова широкой публике будут показаны работы Георгия Новикова, Прасковьи Важновой, Ксении Ливчак и Михаила Макарова, приобретенные музеем в последние десятилетия. Также в экспозицию вошли эскизы Татьяны Глебовой для оформления оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1931-1932) и ранние «филоновские» живописные работы Бориса Гурвича и Евгения Кибрика из частной московской коллекции, которые редко появляются на выставках.

Выставка «Школа Филонова» будет открыта с 6 октября 2022 года по 22 января 2024-го в Русском музее (Мраморный дворец).

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