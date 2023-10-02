Делая CV единственным объектом, Виталий Дивенцов и куратор выставки Марина Абаджева обращают внимание на тонкий и редко освещаемый момент в поле современного искусства. На то, сколько сил, времени и внимания уходит у каждого художника на самоопределение и самопрезентацию. Насколько это сложный и труднодоступный «документ» для большинства творческих людей. Как его наличие или отсутствие влияет на карьеру художника. А также то, как CV отражает самого автора — или, возможно, искажает.