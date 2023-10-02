Это экспериментально-исследовательский проект, в котором главным арт-объектом становится сам художник и его самопрезентация в арт-среде — а именно момент вхождения (или невхождения) в нее.
Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, в белой галерее «Рабочего стола» выставлен только один фактический объект — это CV мультидисциплинарного художника, стрит-артиста, музыканта и перформера Виталия Дивенцова, которое стало результатом полугодового исследования и ответом на вопрос «Кто такой художник Дивенцов?». Своего ретроспективного «жизнеописания» на бумаге до этого момента у художника не было. «Количество внимания, уделяемое созданию CV, делает его отдельным произведением искусства и художественной работой, но практическое применение "документа" оставляет его за кадром и делает невидимым», — отмечают они.
Делая CV единственным объектом, Виталий Дивенцов и куратор выставки Марина Абаджева обращают внимание на тонкий и редко освещаемый момент в поле современного искусства. На то, сколько сил, времени и внимания уходит у каждого художника на самоопределение и самопрезентацию. Насколько это сложный и труднодоступный «документ» для большинства творческих людей. Как его наличие или отсутствие влияет на карьеру художника. А также то, как CV отражает самого автора — или, возможно, искажает.
Также в рамках выставки представлены несколько других арт-объектов перфомативного характера. Artist-talk, в котором Виталий Дивенцов пригласил других художников и кураторов к обсуждению особенностей процесса самопрезентации и вхождения в арт-среду. Tattoo-move, где мастера-татуеры и процесс их работы в стирильном пространстве галереи — становятся перфомативными экспонатами. А также Aambient live act — коллективное выступление группы музыкантов вместе с Дивенцовым, посвященное нетипичным жанрам эмбиент-музыки. Завершится проект показом документального фильма куратора выставки о художнике: на кадрах запечатлен процесс исследования, подготовки к выставке и сама экспозиция вплоть до последнего дня ее работы.
Персональная выставка Виталия Дивенцова «Выход» открыта до 7 октября в галерее «Рабочий стол», арт-центр «Пушкинская-10».
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