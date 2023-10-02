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Искусство

«Кто такой художник Дивенцов?» Размышляет он сам в рамках выставки-эксперимента на «Пушкинской-10»

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Это экспериментально-исследовательский проект, в котором главным арт-объектом становится сам художник и его самопрезентация в арт-среде — а именно момент вхождения (или невхождения) в нее.

Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова

Как рассказали «Собака.ru» авторы проекта, в белой галерее «Рабочего стола» выставлен только один фактический объект — это CV мультидисциплинарного художника, стрит-артиста, музыканта и перформера Виталия Дивенцова, которое стало результатом полугодового исследования и ответом на вопрос «Кто такой художник Дивенцов?». Своего ретроспективного «жизнеописания» на бумаге до этого момента у художника не было. «Количество внимания, уделяемое созданию CV, делает его отдельным произведением искусства и художественной работой, но практическое применение "документа" оставляет его за кадром и делает невидимым», — отмечают они. 

Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова
Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова
Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова

Делая CV единственным объектом, Виталий Дивенцов и куратор выставки Марина Абаджева обращают внимание на тонкий и редко освещаемый момент в поле современного искусства. На то, сколько сил, времени и внимания уходит у каждого художника на самоопределение и самопрезентацию. Насколько это сложный и труднодоступный «документ» для большинства творческих людей. Как его наличие или отсутствие влияет на карьеру художника. А также то, как CV отражает самого автора — или, возможно, искажает.

Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова
Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова
Изображение предоставлено командой галереи "Рабочий стол". Фотограф Вера Безрукова

Также в рамках выставки представлены несколько других арт-объектов перфомативного характера. Artist-talk, в котором Виталий Дивенцов пригласил других художников и кураторов к обсуждению особенностей процесса самопрезентации и вхождения в арт-среду. Tattoo-move, где мастера-татуеры и процесс их работы в стирильном пространстве галереи — становятся перфомативными экспонатами. А также Aambient live act — коллективное выступление группы музыкантов вместе с Дивенцовым, посвященное нетипичным жанрам эмбиент-музыки. Завершится проект показом документального фильма куратора выставки о художнике: на кадрах запечатлен процесс исследования, подготовки к выставке и сама экспозиция вплоть до последнего дня ее работы.

Персональная выставка Виталия Дивенцова «Выход» открыта до 7 октября в галерее «Рабочий стол», арт-центр «Пушкинская-10».

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