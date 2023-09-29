Отдельное место в наследии художника занимают натюрморты — в частности, «Натюрморт с хрусталем» (ок. 1919) и «Натюрморт с подносом» (1916), представленные в экспозиции. Жанровые работы Кузнецова 1930-1940-х годов исполнены на светлых фонах и отличаются оптимистичным настроением.

Ретроспектива работ Павла Кузнецова пройдет с 13 октября 2023 года по 29 января 2024-го в Русском музее, корпус Бенуа.

6+