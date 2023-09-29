Музей обладает большой коллекцией работ мастера, отражающей разные этапы его творческого пути. Несмотря на это, монографической выставки, в которой творчество художника рассматривается разнообразно и в полной мере, не было здесь последние 30 лет.
Павел Кузнецов, "Стрижка овец". 1912 год
Как отмечают в Русском музее, «высокоценным и уникальным» является художественное наследие Павла Кузнецова, относящееся к 1910-м годам — когда художник начал творческие поездки по Заволжским степям и Туркестану, знакомясь с природой и бытом народов Востока. На выставке, приуроченной к 145-летию художника, представлены знаменитые полотна этого периода — «Продавец птиц» (1912), «Гадание» (1912), «Стрижка овец» (1912), «Восточный мотив» (1912–1913), «Дождь в степи» (1912) и другие.
В советские времена Павел Кузнецов работал с темой нового колхозного и индустриального строительства. Картины созвучны эпохе: они оптимистичные, светлые, полные радости созидания. «В Русском музее хранится большая группа произведений мастера, приобретенных в 1974 году у племянницы художника. Среди них крупноформатные композиции «Сбор винограда» (1928), «Крымский колхоз» (1928), «Крестьянки» (1926), «Строительство в Армении» (1931), «Отдых пастухов» (1926) наглядно демонстрирующие стилистику автора советского периода творчества», — отмечают в музее.
Отдельное место в наследии художника занимают натюрморты — в частности, «Натюрморт с хрусталем» (ок. 1919) и «Натюрморт с подносом» (1916), представленные в экспозиции. Жанровые работы Кузнецова 1930-1940-х годов исполнены на светлых фонах и отличаются оптимистичным настроением.
Ретроспектива работ Павла Кузнецова пройдет с 13 октября 2023 года по 29 января 2024-го в Русском музее, корпус Бенуа.
6+
Комментарии (0)