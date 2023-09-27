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Искусство

«Нарушенные связи восстанавливаются вновь»: в Музее Набокова открылась выставка о семейной памяти и мифологизации прошлого

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Размышления об этом аккуратно наслаивается на вполне конкретную память: залы особняка, в котором вырос Владимир Набоков, его витиеватые описания детства в этих стенах, литературные портреты своих родителей из автобиографического романа «Другие берега».

Изображение предоставлено кураторами выставки

Лилит Матевосян, "Я вышла из дома ранним утром"

Изображение предоставлено кураторами выставки

Валентин Сидоренко, "Корни сердца вместе растут"

Изображение предоставлено кураторами выставки

Данита Пушкарева, "Автопортрет"

Как рассказали «Собака.ru» в Музее Набокова, выставка «Нарушенные связи восстанавливаются вновь» посвящена работе с семейной памятью, собственной автобиографией и мифологизацией историй из собственного прошлого. В пространстве особняка на Большой Морской улице представлены работы семи современных художников Юлии Борисовой, Алины Золотых, Дарьи Калугиной, Лилит Матевосян, Даниты Пушкаревой, Валентина Сидоренко и Натальи Хлебцевич, выполненные в разных медиумах — от фотографии до керамики и вышивки.

Изображение предоставлено кураторами выставки

Юлия Бориссова, "Адрес"

Изображение предоставлено кураторами выставки

Дарья Калугина, "Игры"

Мария Бурмистрова — выпускница факультета свободных искусств и наук СПбГУ, исследователь искусства и коллективной памяти, куратор:

О выставке «Нарушенные связи восстанавливаются вновь»:

Диалог одного прошлого с другим выстраивается на теме семьи, рода, принятия или отторжения малого коллективного нарратива. Историк культуры Аннета Кун в своей книге «Семейные секреты» пишет: «Хотя мы воспринимаем истории детства и семьи буквально, я думаю, что наш ресурс в этом прошлом — это способ достичь мифа, истории, которая достаточно глубока, чтобы выразить проникновенные чувства, которые мы испытываем в настоящем».

Именно этот тонкий процесс переносится авторами в художественную практику. Например, портрет родителей, призванный к рефлексии и прощению, или стоп-кадры из семейной хроники, выстроенной как повествование от первого лица. Или, скажем, большая архивная работа по воссозданию образа давно ушедших родственников; отслеживание миграции ближайших предков для преодоления ощущения травматичного. И, конечно, попытка запомнить себя в детстве, чтобы отследить этапность самоощущения и самоопределения.

Все эти малые нарративы переплетаются с памятью дома Набокова, чтобы найти не только пересечения, но и подчеркнуть разность опыта, попытавшись, однако, отыскать такое же сложное ощущения прошлого, которое предстает в «Других берегах».

Изображение предоставлено кураторами выставки

Наталья Хлебцевич, "По ту сторону"

Изображение предоставлено кураторами выставки

Алина Золотых, "Бах-бах"

Выставка «Нарушенные связи восстанавливаются вновь» открыта до 21 октября 2023 года в Музее Набокова СПбГУ на большой Большая Морской улице, 47.

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