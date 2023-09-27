Мария Бурмистрова — выпускница факультета свободных искусств и наук СПбГУ, исследователь искусства и коллективной памяти, куратор:

О выставке «Нарушенные связи восстанавливаются вновь»:

Диалог одного прошлого с другим выстраивается на теме семьи, рода, принятия или отторжения малого коллективного нарратива. Историк культуры Аннета Кун в своей книге «Семейные секреты» пишет: «Хотя мы воспринимаем истории детства и семьи буквально, я думаю, что наш ресурс в этом прошлом — это способ достичь мифа, истории, которая достаточно глубока, чтобы выразить проникновенные чувства, которые мы испытываем в настоящем».

Именно этот тонкий процесс переносится авторами в художественную практику. Например, портрет родителей, призванный к рефлексии и прощению, или стоп-кадры из семейной хроники, выстроенной как повествование от первого лица. Или, скажем, большая архивная работа по воссозданию образа давно ушедших родственников; отслеживание миграции ближайших предков для преодоления ощущения травматичного. И, конечно, попытка запомнить себя в детстве, чтобы отследить этапность самоощущения и самоопределения.

Все эти малые нарративы переплетаются с памятью дома Набокова, чтобы найти не только пересечения, но и подчеркнуть разность опыта, попытавшись, однако, отыскать такое же сложное ощущения прошлого, которое предстает в «Других берегах».