Размышления об этом аккуратно наслаивается на вполне конкретную память: залы особняка, в котором вырос Владимир Набоков, его витиеватые описания детства в этих стенах, литературные портреты своих родителей из автобиографического романа «Другие берега».
Как рассказали «Собака.ru» в Музее Набокова, выставка «Нарушенные связи восстанавливаются вновь» посвящена работе с семейной памятью, собственной автобиографией и мифологизацией историй из собственного прошлого. В пространстве особняка на Большой Морской улице представлены работы семи современных художников Юлии Борисовой, Алины Золотых, Дарьи Калугиной, Лилит Матевосян, Даниты Пушкаревой, Валентина Сидоренко и Натальи Хлебцевич, выполненные в разных медиумах — от фотографии до керамики и вышивки.
О выставке «Нарушенные связи восстанавливаются вновь»:
Диалог одного прошлого с другим выстраивается на теме семьи, рода, принятия или отторжения малого коллективного нарратива. Историк культуры Аннета Кун в своей книге «Семейные секреты» пишет: «Хотя мы воспринимаем истории детства и семьи буквально, я думаю, что наш ресурс в этом прошлом — это способ достичь мифа, истории, которая достаточно глубока, чтобы выразить проникновенные чувства, которые мы испытываем в настоящем».
Именно этот тонкий процесс переносится авторами в художественную практику. Например, портрет родителей, призванный к рефлексии и прощению, или стоп-кадры из семейной хроники, выстроенной как повествование от первого лица. Или, скажем, большая архивная работа по воссозданию образа давно ушедших родственников; отслеживание миграции ближайших предков для преодоления ощущения травматичного. И, конечно, попытка запомнить себя в детстве, чтобы отследить этапность самоощущения и самоопределения.
Все эти малые нарративы переплетаются с памятью дома Набокова, чтобы найти не только пересечения, но и подчеркнуть разность опыта, попытавшись, однако, отыскать такое же сложное ощущения прошлого, которое предстает в «Других берегах».
Выставка «Нарушенные связи восстанавливаются вновь» открыта до 21 октября 2023 года в Музее Набокова СПбГУ на большой Большая Морской улице, 47.
16+
Комментарии (0)