Личные аудиозаписи Иосифа Бродского и фрагмент торпеды «Москвича» Виктора Цоя выставлены на торги

Архив из 14 аудиокассет Иосиф Бродский записал в период с 1978 по 1990 год — некоторые из них никогда ранее не публиковались. На одних — авторское чтение, на других — размышления о Льве Троцком, Анне Ахматовой и писательнице Надежде Мандельштам.
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», который проведет торги, архив из 14 аудиокассет Иосиф Бродский записал в период с 1978 по 1990 год — некоторые из них никогда ранее не публиковались. Наибольший интерес представляют кассеты с записями чтения Бродским своих произведений — «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Усталый раб...», «Снег пуст, оставляя...», «То не муза…», «Новые стансы к Августе», «Любовь», «Натюрморт», «Семь лет спустя», «Дидиона и Энея», «Два часа в резервуаре» и «Сретенья».
На других кассетах — размышления Бродского о революционере Льве Троцком, интервью об Анне Ахматовой, воспоминания о писательнице Надежде Мандельштам и диалог с британским филологом российского происхождения и близкой подругой поэта с ленинградских времен Дианой Майерс, которая также выступала адресатом ряда его стихотворений.
Две из 14 аудиозаписей связаны с присуждением Бродскому Нобелевской премии по литературе в 1987 году — об этом знаковом событии поэт рассказывает в интервью с Петром Вайлем на радиостанции «Свобода», а также в авторском чтении «Нобелевской лекции».
Заключительная часть аудиоархива содержит посвященные Бродскому записи его близкого окружения и современников. В частности, запись передачи на радиостанции BBС с выступлениями Анатолия Наймана, Исайи Берлина, Дерека Уолкотта, Якова Гордина и Константина Азадовского, а на радио «Свобода» — с выступлением Ольги Седаковой. Имеется также кассета с интервью Дианы Майерс об Иосифе Бродском.
Начальная ставка за весь архив, который открывает личные сведения о жизни и творчестве Нобелевского лауреата, назначена в размере 900 тысяч рублей.
Часть торпеды «Москвича-2141», принадлежавшего Виктору Цою. СССР, конец 1980-х
Также на торги выставлена часть передней панели автомобиля «Москвич-2141», в котором погиб Виктор Цой 15 августа 1990 года. Панель хранилась у первого продюсера группы «Кино» Юрия Белишкина — ему фрагмент передал поклонник Цоя Игорь Сидоренко. К артефакту прилагается и собственноручная записка продюсера с историей о том, как панель оказалась у него и почему он решил с ней расстаться, передав Аукционному дому — в частности, из-за болезни и возникших финансовых трудностей.
О происхождении фрагмента торпеды «Москвича» Виктора Цоя:
В 2014 году в Риге состоялся концерт памяти Виктора Цоя с участием группы «Виктор» из Санкт-Петербурга с которой я в то время сотрудничал. После концерта ко мне подошел Игорь Сидоренко, поклонник творчества Виктора Цоя, и подарил переднюю панель из машины, попавшей в аварию 15 августа 1990 года. Этот подарок он объяснил мне, как благодарность за мою деятельность в качестве директора группы «Кино» в 1988-89 г. Жизнь внесла коррективы и мне пришлось вспомнить об этом раритете. В этом году я перенес сложнейшую (7 часов) онкологическую операцию Затем полтора месяца лучевой терапии. В связи с болезнью и ее лечением у меня возникли финансовые трудности с чем и возникла потребность в продаже панели.
Стартовая ставка за памятный артефакт — 250 тысяч рублей.
Торги пройдут 28 сентября. С каталогом можно ознакомиться по ссылке.
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