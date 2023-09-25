Личные аудиозаписи Иосифа Бродского и фрагмент торпеды «Москвича» Виктора Цоя выставлены на торги

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», который проведет торги, архив из 14 аудиокассет Иосиф Бродский записал в период с 1978 по 1990 год — некоторые из них никогда ранее не публиковались. Наибольший интерес представляют кассеты с записями чтения Бродским своих произведений — «Я входил вместо дикого зверя в клетку...», «Усталый раб...», «Снег пуст, оставляя...», «То не муза…», «Новые стансы к Августе», «Любовь», «Натюрморт», «Семь лет спустя», «Дидиона и Энея», «Два часа в резервуаре» и «Сретенья».

На других кассетах — размышления Бродского о революционере Льве Троцком, интервью об Анне Ахматовой, воспоминания о писательнице Надежде Мандельштам и диалог с британским филологом российского происхождения и близкой подругой поэта с ленинградских времен Дианой Майерс, которая также выступала адресатом ряда его стихотворений.

Две из 14 аудиозаписей связаны с присуждением Бродскому Нобелевской премии по литературе в 1987 году — об этом знаковом событии поэт рассказывает в интервью с Петром Вайлем на радиостанции «Свобода», а также в авторском чтении «Нобелевской лекции».

Заключительная часть аудиоархива содержит посвященные Бродскому записи его близкого окружения и современников. В частности, запись передачи на радиостанции BBС с выступлениями Анатолия Наймана, Исайи Берлина, Дерека Уолкотта, Якова Гордина и Константина Азадовского, а на радио «Свобода» — с выступлением Ольги Седаковой. Имеется также кассета с интервью Дианы Майерс об Иосифе Бродском.

Начальная ставка за весь архив, который открывает личные сведения о жизни и творчестве Нобелевского лауреата, назначена в размере 900 тысяч рублей.