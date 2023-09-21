Графику художника-реставратора Русского музея Марии Бессмертной представили на выставке в Михайловском замке

Выставочный проект ориентирован на семейную аудиторию. Так, для детей привлекательна работа из серии «Простые вещи», главным героем которой стал вечный календарь. Здесь обозначена дата 1 февраля — день рождения дочери художницы. В отдельной витрине представлена печатная форма этой работы и зеркало, посмотрев в которое, можно увидеть, как будет выглядеть оттиск. Также для посетителей от 5 до 14 лет пройдут 10 тематических мастер-классов от специалистов в области музейной педагогики Дарины Абдуллиной, Марии Глушаковой, Нины Гладковой и Екатерины Лебедевой, а еще два — от самой Марии Бессмертной.

Выставка «Печатная графика с Марией Бессмертной» открыта до 11 ноября в Восточном павильоне Михайловского замка.

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