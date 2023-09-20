Выставка художника и соратника Шемякина Анатолия Васильева открылась в Музее нонконформистского искусства

Михаил Герман

Искусствовед — о творчестве Анатолия Васильева:

Анатолий Васильев — художник совершенно петербургский. Укорененный в мире интеллектуальных литературных ассоциаций, он строит свой пластический мир, как некую утонченную и вместе мощную, насыщенную напряженной мыслью вселенную, где мысль находит точный, именно пластический и, разумеется, хроматический эквивалент.

Васильев — подлинный адепт «святого ремесла» — он сохранил вкус к фактуре, знает толк в работе с поверхностью холста, в возможностях мазка, в прелести текучей акварели. В Петербургском художестве нередко вкус компенсировал отсутствие темперамента. Когда же есть и вкус, и темперамент, и талант… Это и есть «случай Васильева».