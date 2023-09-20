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Искусство

Выставка художника и соратника Шемякина Анатолия Васильева открылась в Музее нонконформистского искусства

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В экспозиции представлены графика и живопись «совершенно петербургского» художника, члена группы «Петербург» и участника первых выставок неофициального искусства в Ленинграде.

Арт-центр «Пушкинская-10»

Анатолий Васильев, «Гость в мастерской. Силуэт». 2010 год

Анатолий Васильев — один из первых художников-нонконформистов. С 1962 года он участвовал в многочисленных выставках и манифестациях неофициальных художников — на Кустарном (мастерская В. Овчинникова), в ДК «Невский», ДК имени Орджоникидзе, во Дворце молодежи, а также в выставках Товарищества экспериментальных выставок и Творческого союза художников (IFA). В 1965 году Васильев вошел в группу «Петербург», организатором которой был Михаил Шемякин. Позже художник принимал участие в архитектурном решении памятников Петру I в Петропавловской крепости и памятника «Жертвам политических репрессий» на набережной Робеспьера авторства Шемякина.

Арт-центр «Пушкинская-10»

Анатолий Васильев, «Лазарева суббота. Композиция». 2008 год

Арт-центр «Пушкинская-10»

Анатолий Васильев, «Счастливый случай». 1987 год

Михаил Герман

Искусствовед — о творчестве Анатолия Васильева:

Анатолий Васильев — художник совершенно петербургский. Укорененный в мире интеллектуальных литературных ассоциаций, он строит свой пластический мир, как некую утонченную и вместе мощную, насыщенную напряженной мыслью вселенную, где мысль находит точный, именно пластический и, разумеется, хроматический эквивалент.

Васильев  — подлинный адепт «святого ремесла» — он сохранил вкус к фактуре, знает толк в работе с поверхностью холста, в возможностях мазка, в прелести текучей акварели. В Петербургском художестве нередко вкус компенсировал отсутствие темперамента. Когда же есть и вкус, и темперамент, и талант… Это и есть «случай Васильева».

Выставка работ Анатолия Васильева «Эстетика зримой мысли» открыта до 29 октября в Музее нонконформистского искусства (арт-центр «Пушкинская-10»).

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