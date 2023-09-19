Что есть реальность, а что воображение? Исследует Алексей Михеев на выставке в Arts Square Gallery

Мотив серии работ Алексея Михеева «Открытый счет» — спагетти: метафора запутанных переживаний, из которых состоит жизнь. Художник исследует связь обычных моментов вроде наслаждения едой с внутренней жизнью каждого из нас. Еще одна возможная трактовка серии — погружение в сны. В своих работах Михеев передает неземную природу сновидений и предлагает задуматься о силе подсознания и образах, рожденных ночными переживаниями — он плохих и беспокойных снов до снов, вызывающих блаженство.

«Художник стирает границы между реальностью и воображением, предлагая зрителям подвергнуть сомнению собственное восприятие и заглянуть в невидимые измерения. Мастерски используя цвет и текстуру, он создает ощущение невесомости, перенося зрителей в измерение, где законы физики и логики приостановлены. Кому-то это состояние напомнит сон, кому-то психоделический "трип" — их отношения с реальностью схожи», — рассказали «Собака.ru» в Arts Square Gallery.