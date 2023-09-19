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Искусство

Что есть реальность, а что воображение? Исследует Алексей Михеев на выставке в Arts Square Gallery

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Серия работ художника «Открытый счет» исследует человеческое восприятие — а еще предлагает отправиться в небольшой «трип». Автора интересуют воспоминания, ощущения и память: смутная, ложная, двоящаяся, словно голограмма.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

«Поцелуй». Холст, масло. 2023 год

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

«BigLunch». Холст, масло. 2023 год

Мотив серии работ Алексея Михеева «Открытый счет» — спагетти: метафора запутанных переживаний, из которых состоит жизнь. Художник исследует связь обычных моментов вроде наслаждения едой с внутренней жизнью каждого из нас. Еще одна возможная трактовка серии — погружение в сны. В своих работах Михеев передает неземную природу сновидений и предлагает задуматься о силе подсознания и образах, рожденных ночными переживаниями — он плохих и беспокойных снов до снов, вызывающих блаженство.

«Художник стирает границы между реальностью и воображением, предлагая зрителям подвергнуть сомнению собственное восприятие и заглянуть в невидимые измерения. Мастерски используя цвет и текстуру, он создает ощущение невесомости, перенося зрителей в измерение, где законы физики и логики приостановлены. Кому-то это состояние напомнит сон, кому-то психоделический "трип" — их отношения с реальностью схожи», — рассказали «Собака.ru» в Arts Square Gallery.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

«Кое-что». Холст, масло. 2023 год

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

«Компот». Холст, масло. 2023 год 

Arts Square Gallery

О творчестве Алексея Михеева:

Алексей Михеев замечает рутинные детали и расцвечивает их воображением, переносит зрителя в мир, где реальность вплетается в сюрреальное. В мире автора предметы быта обретают символическое значение: от тарелки спагетти до захватывающе яркого сна — обыденные переживания, которые подсвечивает наша психика. Художник соединяет прекрасное и тревожное, создает визуальное повествование в пространстве осязаемого ирреального.

Галлюцинации и параллельные миры — повторяющиеся темы в творчестве Михеева, художник исследует неизведанные территории разума и восприятия. Его искусство предлагает зрителям подвергнуть сомнению собственную реальность. Помимо интереса к человеческой психике, искусство Михеева прославляет радости жизни. Вкусная еда, красивые женщины – в этих темах заложены чувственность и снисходительность. Отдавая дань традиционным техникам живописи, художник также делает шаг к зрителю, говорит на чувственно понятном языке и переводит свои отношения с реальностью и «сюром» во вневременную плоскость. Работы Алексея Михеева — это визуальное исследование человеческого опыта.

Выставка Алексея Михеева «Открытый счет» пройдет с 19 сентября по 17 октября 2023 года в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.

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