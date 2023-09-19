Что есть реальность, а что воображение? Исследует Алексей Михеев на выставке в Arts Square Gallery

Серия работ художника «Открытый счет» исследует человеческое восприятие — а еще предлагает отправиться в небольшой «трип». Автора интересуют воспоминания, ощущения и память: смутная, ложная, двоящаяся, словно голограмма.
Мотив серии работ Алексея Михеева «Открытый счет» — спагетти: метафора запутанных переживаний, из которых состоит жизнь. Художник исследует связь обычных моментов вроде наслаждения едой с внутренней жизнью каждого из нас. Еще одна возможная трактовка серии — погружение в сны. В своих работах Михеев передает неземную природу сновидений и предлагает задуматься о силе подсознания и образах, рожденных ночными переживаниями — он плохих и беспокойных снов до снов, вызывающих блаженство.
«Художник стирает границы между реальностью и воображением, предлагая зрителям подвергнуть сомнению собственное восприятие и заглянуть в невидимые измерения. Мастерски используя цвет и текстуру, он создает ощущение невесомости, перенося зрителей в измерение, где законы физики и логики приостановлены. Кому-то это состояние напомнит сон, кому-то психоделический "трип" — их отношения с реальностью схожи», — рассказали «Собака.ru» в Arts Square Gallery.
О творчестве Алексея Михеева:
Алексей Михеев замечает рутинные детали и расцвечивает их воображением, переносит зрителя в мир, где реальность вплетается в сюрреальное. В мире автора предметы быта обретают символическое значение: от тарелки спагетти до захватывающе яркого сна — обыденные переживания, которые подсвечивает наша психика. Художник соединяет прекрасное и тревожное, создает визуальное повествование в пространстве осязаемого ирреального.
Галлюцинации и параллельные миры — повторяющиеся темы в творчестве Михеева, художник исследует неизведанные территории разума и восприятия. Его искусство предлагает зрителям подвергнуть сомнению собственную реальность. Помимо интереса к человеческой психике, искусство Михеева прославляет радости жизни. Вкусная еда, красивые женщины – в этих темах заложены чувственность и снисходительность. Отдавая дань традиционным техникам живописи, художник также делает шаг к зрителю, говорит на чувственно понятном языке и переводит свои отношения с реальностью и «сюром» во вневременную плоскость. Работы Алексея Михеева — это визуальное исследование человеческого опыта.
Выставка Алексея Михеева «Открытый счет» пройдет с 19 сентября по 17 октября 2023 года в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.
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