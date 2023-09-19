Свыше 150 представленных в экспозиции фотографий различны по сюжетам, стилям и настроению. Несмотря на это, все они складываются в единую линию повествования, которая отражает как определенные поколенческие паттерны, так и тенденции метамодернизма — течения, обобщающего изменения культуры и искусства последних десятилетий.
Как рассказали «Собака.ru» в «Росфото», выставка «Нормкор. Практики повседневности в современной молодежной фотографии» станет началом большого ежегодного проекта выставочного центра, посвященного современной фотографии. Ее название отсылает к тенденции, характеризующейся стремлением выглядеть «обычно» и не выделяться. «В более широком смысле — это метамодернистский подход, в котором подчеркивается реляционность, способность фокусироваться на своем и чужом внутреннем опыте, а не озабоченность принадлежностью к группам, которые принципиально стремятся отличаться от других», — отмечают в «Росфото».
Участниками выставки станут 10 молодых фотографов — Сергей Березкин (Петербург), Илья Большаков (Нижний Новгород), Яна Булгакова (Казань), Виктор Забуга (Петербург), Алексей Партола (Москва), Дарья Пискарева (Петербург), Антон Селезнев (Петербург), Владимир Стекачев (Москва), Владислав Третьяк (Кемерово) и Анастасия Чермантеева (Ростов-на-Дону). Каждый автор по-своему интерпретирует классические для искусства фотографии темы и сюжеты: городское пространство, природу, портреты, фиксацию момента. «Таким образом, зрителю представлена фотографическая визуальность целого поколения, которая через 10 лет, вероятно, станет совсем иной», — резюмируют кураторы выставки.
О молодых фотографах:
Людей 30-летнего возраста называют миллениалами или Поколением Y — это люди, выросшие в 1990-х, повзрослевшие в 2000-х и сформировавшиеся в 2010-х годах. Сейчас, в 2020-е годы можно говорить не только о самом поколении, но и о созданном им прямо или косвенно пласте культуры. Мировоззрение поколения 30-летних сложилось под влиянием стремительного развития технологий и средств коммуникации, образования творческих сообществ и пространств, а также непрерывно обновляющейся ленты социальных сетей, что в конечном итоге приводит к размытию границ между реальным и виртуальным.
Все это находит отражение в творчестве молодых российских фотографов, участвующих в выставке. В их работах очевидна важность эстетического взгляда на мир через, казалось бы, заурядные и тривиальные ситуации. В итоге это позволяет по-новому оценить их — увидеть красоту и преодолеть банальность. Авторы используют различные приемы и обращаются к разным темам, но эти запечатленные «кусочки реальности» объединяет общее видение, основанное на связующем чувстве единого порядка или желании его создать.
Выставка «Нормкор. Практики повседневности в современной молодежной фотографии» будет открыта с 29 сентября по 26 ноября 2023 года в выставочном центре «Росфото» на Большой Морской улице, 35.
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