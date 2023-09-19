Выставочный центр «Росфото»

О молодых фотографах:

Людей 30-летнего возраста называют миллениалами или Поколением Y — это люди, выросшие в 1990-х, повзрослевшие в 2000-х и сформировавшиеся в 2010-х годах. Сейчас, в 2020-е годы можно говорить не только о самом поколении, но и о созданном им прямо или косвенно пласте культуры. Мировоззрение поколения 30-летних сложилось под влиянием стремительного развития технологий и средств коммуникации, образования творческих сообществ и пространств, а также непрерывно обновляющейся ленты социальных сетей, что в конечном итоге приводит к размытию границ между реальным и виртуальным.

Все это находит отражение в творчестве молодых российских фотографов, участвующих в выставке. В их работах очевидна важность эстетического взгляда на мир через, казалось бы, заурядные и тривиальные ситуации. В итоге это позволяет по-новому оценить их — увидеть красоту и преодолеть банальность. Авторы используют различные приемы и обращаются к разным темам, но эти запечатленные «кусочки реальности» объединяет общее видение, основанное на связующем чувстве единого порядка или желании его создать.