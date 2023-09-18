Лекторий Русского музея открывает новый сезон — с программой об истории русского искусства и встречами с художниками

Как рассказали «Собака.ru» в Русском музее, особое место среди лекционных программ в новом сезоне занимает двухгодичный курс «История русского искусства. От истоков до современности», состоящий из шести абонементов. Это полностью обновленная программа, рассчитанная на широкий круг любителей и ценителей отечественной культуры, студентов, школьников, преподавателей, экскурсоводов и краеведов. Лекции курса, основанные на самых современных научных материалах, подготовили сотрудники лектория и ведущие специалисты Петербурга.

Новый цикл лектория в этом сезоне — встречи с петербургскими художниками «Об искусстве от первого лица…». Это серия встреч с яркими участниками современной городской арт-сцены, представителями традиционных и новых направлений ленинградской-петербургской художественной школы, мастерами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Программа адресована в первую очередь молодежной аудитории, стремящейся связать свою жизнь с искусством и культурой, а также всем любителям искусства.

Памяти Павла I — в 2024 году отмечается 270-летие со дня рождения императора — посвящен цикл «Нет шедевров, погибших в забвении…» Михайловский замок: история и современность». Также лекторий Русского музея традиционно продолжит программы для детей и семейного посещения, а также лекции-концерты, приуроченные к юбилеям русских художников.

Новый сезон лектория Русского музея стартует 23 сентября. В этот день в Михайловском замке пройдет концерт, в программе которого — духовные и светские произведения Игоря Стравинского, Константина Шведова, Сергея Танеева, Виктора Калинникова и Виссариона Шебалина, а также классические обработки народных песен для хора Константина Лядова и Авенира Михайлова. За программой лектория можно следить по ссылке.

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