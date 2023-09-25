Дом Радио и MYTH Gallery

О выставке «И просто, и тёмно»:

Все космогонические мифы (мифы о сотворении) могут быть сведены к простому сюжету существования первичной темноты, из которой возникают два начала, две крайности, (небо и земля, например). Для понимания мира первобытное сознание пользуется принципом бинарных оппозиций, по которому предметы и явления попарно противопоставляются. При этом не менее важным оказывается принцип тождества этих противоположностей. Характеристикой такой реальности как раз и являются переходящие друг в друга крайности и полярности, обозначение и мгновенное стирание границ между обнаруженными противоположностями.

Так, белому облаку иногда приходится стать мрачной тучей, чтобы подарить земле живительный дождь. Темные, черные объекты Вадима Михайлова и их обитатели не равны чему-то страшному и пугающему. Они скорее зовут нас совершить путешествие, исследовать мир под другим углом. Подобно лирической героине загадочного стихотворения Марины Цветаевой, выставка часто меняет состояния, предлагая миф как актуальный инструмент осмысления сегодняшней реальности, где все «и просто, и тёмно».