Название проекта — строчка из стихотворения Марины Цветаевой, которое говорит о преображении, трансформации некой лирической героини, показывая, как одно состояние магическим образом переходит в другое. Ей вторит разделенная на два экспозиция: мрачные образы Вадима Михайлова заняли светлое пространство на верхнем, седьмом этаже Дома Радио, а к объектам Ульяны Подкорытовой, которые тем и или иным образом транслируют «свет», необходимо будет проследовать в подвальный бар.
Синкретическая реальность выставки «И просто, и тёмно» объединяет мифологию, художественные практики двух художников, а также дух векового здания на Итальянской, 27. Посетить ее можно только в рамках медиации, которая станет путешествием между двумя полярными мирами. «Благодаря превращениям, перевертышам — сакрального и профанного, света и тьмы, верха и низа — они погрузятся в постфольклорное художественное пространство, в котором полярности неразрывно связаны, а темнота и мрак не всегда являются злом. Путь, пройденный зрителем от одного пространства к другому, пролегает через все этажи Дома Радио, который становится полноправным и пограничным пространством выставки», — говорят о выставке ее кураторы.
О выставке «И просто, и тёмно»:
Все космогонические мифы (мифы о сотворении) могут быть сведены к простому сюжету существования первичной темноты, из которой возникают два начала, две крайности, (небо и земля, например). Для понимания мира первобытное сознание пользуется принципом бинарных оппозиций, по которому предметы и явления попарно противопоставляются. При этом не менее важным оказывается принцип тождества этих противоположностей. Характеристикой такой реальности как раз и являются переходящие друг в друга крайности и полярности, обозначение и мгновенное стирание границ между обнаруженными противоположностями.
Так, белому облаку иногда приходится стать мрачной тучей, чтобы подарить земле живительный дождь. Темные, черные объекты Вадима Михайлова и их обитатели не равны чему-то страшному и пугающему. Они скорее зовут нас совершить путешествие, исследовать мир под другим углом. Подобно лирической героине загадочного стихотворения Марины Цветаевой, выставка часто меняет состояния, предлагая миф как актуальный инструмент осмысления сегодняшней реальности, где все «и просто, и тёмно».
Совместная выставка Вадима Михайлова и Ульяны Подкорытовой «И просто, и тёмно» открыта c 23 сентября по 5 ноября 2023 года в Доме Радио на Итальянской улице, 27.
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