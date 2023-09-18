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Искусство

В Главном штабе появились первые тактильные макеты произведений искусства для незрячих и слабовидящих посетителей

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Они созданы с применением технологии цифрового моделирования, напечатаны на 3D-принтерах и обработаны скульптором. Тактильные копии имеют пластические и стилистические особенности, сохраняют цветовую гамму оригиналов, но отличаются некоторыми деталями — для удобства тактильного восприятия. Посетители с с нарушением зрения могут также прослушать тифлокомментарий — звуковое описание.

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

Каминные часы «Минин и Пожарский»

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

Первый этап проекта «Искусство в ощущениях», реализованный осенью 2022 года, был посвящен эпохе Античности. Тогда в залах Нового Эрмитажа рядом с древними памятниками появились их тактильные копии — модели знаменитой Камеи Гонзага и древнеримского бюста Афины, скульптуры «Ягненок на жертвеннике», группы «Геракл, борющийся со львом» и статуи Сераписа, эллинистического бога плодородия и загробного мира. Украшением проекта стала 3D-модель портика Нового Эрмитажа с фигурами Атлантов. Все эти макеты теперь являются частью экспозиции музея.

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

Фарфоровая ваза из сервиза Евгения Богарне

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

В 2023 году программа была продолжена — и теперь рассказывает об искусстве Ампира. Тактильные реплики еще трех экспонатов установили теперь и в Главном штабе — в отреставрированных комнатах квартиры министра иностранных дел, где расположена экспозиция «Под знаком Орла». Свои тактильные макеты получили:

  • каминные часы «Минин и Пожарский», созданные парижской фирмой Пьера-Филиппа Томира в 1820 году;
  • фарфоровая ваза из сервиза Евгения Богарне, выполненная в 1811-1813 годах в Париже на Фарфоровой мануфактуре Диля и Герара;
  • консоль на ножках в виде сфинксов с мозаичной флорентийской столешницей «Морское дно», которая была соединена с подстольем в 1809 году в мастерской Жакоба Демальте.
Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

Консоль на ножках в виде сфинксов с мозаичной флорентийской столешницей «Морское дно»

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной

К открытию тактильных макетов приурочен инклюзивный фестиваль, который пройдет с 18 сентября по 15 октября. В его программе экскурсии, арт-медиации, мастер-классы для незрячих и слабовидящих детей и взрослых, людей с особенностями ментального развития и нарушениями опорно-двигательной системы. Также в рамках фестиваля пройдут лекции-концерты с переводом на русский жестовый язык — посетителям расскажут о жестах в произведениях старых мастеров и художников эпохи ампира. Еще одним событием станет театральная лаборатория «Внутри Ампира», в которой примут участие профессиональные актеры и любители, в том числе артисты с расстройством аутистического спектра.

Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной
Государственный Эрмитаж. Фото Светланы Рагиной
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