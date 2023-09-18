В Главном штабе появились первые тактильные макеты произведений искусства для незрячих и слабовидящих посетителей

К открытию тактильных макетов приурочен инклюзивный фестиваль, который пройдет с 18 сентября по 15 октября. В его программе экскурсии, арт-медиации, мастер-классы для незрячих и слабовидящих детей и взрослых, людей с особенностями ментального развития и нарушениями опорно-двигательной системы. Также в рамках фестиваля пройдут лекции-концерты с переводом на русский жестовый язык — посетителям расскажут о жестах в произведениях старых мастеров и художников эпохи ампира. Еще одним событием станет театральная лаборатория «Внутри Ампира», в которой примут участие профессиональные актеры и любители, в том числе артисты с расстройством аутистического спектра.