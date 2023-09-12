Проект Arts Square Gallery и кураторской группы STURM, запущенный в конце августа, преследует цель открыть новые имена современной арт-сцены. Первый из трех этапов марафона объединил художников, работающих с темой памяти и наследственности, эстетикой урбанизма и этикой отношений человека с обществом и природой — Анастасию Антипову, Ирину Ионину, Анну Канфер, Романа Круглова, Юлю Мортиис, Анастасию Москалеву и Полину Суровову.

В рамках второго этапа свои работы представили Арина Авилова, Андрей Ефимов, Катарина Кано, Рита Лопата, Анастасия Нестеренко, Виталий Простов, Никита Раевский, Ольга Синьковская,﻿ Александр Суздальцев и Валентин Трусов — авторы, размышляющие на темы экзистенциального опыта, снов, бессознательного, мифов и мистификаций, а также размышлениями о жизни и смерти.