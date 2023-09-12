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Искусство

Тигран Костан, Никита Кульнев и Илья Хекс представили свои работы в рамках финального этапа марафона групповых выставок в Arts Square Gallery

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На этот раз художники-участники объединены экзистенциальным взглядом на мир, а их искусство ловко интерпретирует вопросы онтологии на современный лад.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Тигран Костан, «Мадина и кошки». 2022 год. Холст, акрил

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Тигран Костан, «Кто съел птицку». 2021 год. Холст, акрил

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Илья Хекс, «Прогулка по Петербургу летом в облачную погоду». 2023 год. Холст, акрил, спрей, пастель

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Илья Хекс, «Бегущие люди». 2023 год. Холст, акрил

Проект Arts Square Gallery и кураторской группы STURM, запущенный в конце августа, преследует цель открыть новые имена современной арт-сцены. Первый из трех этапов марафона объединил художников, работающих с темой памяти и наследственности, эстетикой урбанизма и этикой отношений человека с обществом и природой — Анастасию Антипову, Ирину Ионину, Анну Канфер, Романа Круглова, Юлю Мортиис, Анастасию Москалеву и Полину Суровову.

В рамках второго этапа свои работы представили Арина Авилова, Андрей Ефимов, Катарина Кано, Рита Лопата, Анастасия Нестеренко, Виталий Простов, Никита Раевский, Ольга Синьковская,﻿ Александр Суздальцев и Валентин Трусов — авторы, размышляющие на темы экзистенциального опыта, снов, бессознательного, мифов и мистификаций, а также размышлениями о жизни и смерти.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Никита Кульнев, «Аня». 2022 год. Бумага, акрил, акварель

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Никита Кульнев, «Витя». 2022 год. Бумага, акрил, акварель

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Валерия Сабирова, «Судьбы родины». 2022 год. Коллаж

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Валерия Сабирова, «Бетонная серия». 2022 год. Коллаж на бетоне

На этот раз художники-участники — Марина Пчелякова, Evsti, Тигран Костан, Илья Хекс, Вероника Малякина, Валерия Сабирова, Никита Кульнев и Анастасия Иваненкова — объединены экзистенциальным взглядом на мир, а их искусство ловко интерпретирует вопросы онтологии на современный лад. «Мы рады открыть еще одну выставку, представив вам новых художников, что, конечно, всегда включает в себя наглядный поиск человеческой мысли и пути исследования реальности», — поделились с «Собака.ru» кураторы марафона.

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Марина Пчелякова, «Небезопасно». 2023 год. Холст, акрил, баллончик, уголь

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Марина Пчелякова, «Бассейн в картофельном поле». 2023 год. Холст, акрил

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Evsti, «Джазист». 2022 год. Холст, акрил, масло

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Evsti, «Нет ничего подозрительного». 2023 год. Холст, масло

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Вероника Малякина, «Ворох сомнений». 2022 год. Ручное ткачество

Изображение предоставлено командой Arts Square Gallery

Вероника Малякина, «День и ночь». 2023 год. Ручное ткачество

Заключительный этап марафона групповых выставок продлится до 14 сентября включительно в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.

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