На этот раз художники-участники объединены экзистенциальным взглядом на мир, а их искусство ловко интерпретирует вопросы онтологии на современный лад.
Проект Arts Square Gallery и кураторской группы STURM, запущенный в конце августа, преследует цель открыть новые имена современной арт-сцены. Первый из трех этапов марафона объединил художников, работающих с темой памяти и наследственности, эстетикой урбанизма и этикой отношений человека с обществом и природой — Анастасию Антипову, Ирину Ионину, Анну Канфер, Романа Круглова, Юлю Мортиис, Анастасию Москалеву и Полину Суровову.
В рамках второго этапа свои работы представили Арина Авилова, Андрей Ефимов, Катарина Кано, Рита Лопата, Анастасия Нестеренко, Виталий Простов, Никита Раевский, Ольга Синьковская, Александр Суздальцев и Валентин Трусов — авторы, размышляющие на темы экзистенциального опыта, снов, бессознательного, мифов и мистификаций, а также размышлениями о жизни и смерти.
На этот раз художники-участники — Марина Пчелякова, Evsti, Тигран Костан, Илья Хекс, Вероника Малякина, Валерия Сабирова, Никита Кульнев и Анастасия Иваненкова — объединены экзистенциальным взглядом на мир, а их искусство ловко интерпретирует вопросы онтологии на современный лад. «Мы рады открыть еще одну выставку, представив вам новых художников, что, конечно, всегда включает в себя наглядный поиск человеческой мысли и пути исследования реальности», — поделились с «Собака.ru» кураторы марафона.
Марина Пчелякова, «Небезопасно». 2023 год. Холст, акрил, баллончик, уголь
Марина Пчелякова, «Бассейн в картофельном поле». 2023 год. Холст, акрил
Evsti, «Джазист». 2022 год. Холст, акрил, масло
Evsti, «Нет ничего подозрительного». 2023 год. Холст, масло
Вероника Малякина, «Ворох сомнений». 2022 год. Ручное ткачество
Вероника Малякина, «День и ночь». 2023 год. Ручное ткачество
Заключительный этап марафона групповых выставок продлится до 14 сентября включительно в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5.
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