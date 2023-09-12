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Искусство

Anna Nova исследует взаимоотношения между художниками и кураторами. Открылась выставка «Не смотри на меня так куратор»

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Концепция проекта опирается на опыт и историю петербургской галереи, ведущей отсчет с 2005 года, и актуальные практики российской художественной сцены. В пространстве Anna Nova можно увидеть инсталляцию в виде дачной теплицы, послушать монологи восьми кураторов, а также изучить документацию проектов, переосмысляющих роль и фигуру куратора в современном художественном процессе.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Экспериментально-исследовательская выставка «Не смотри на меня так куратор» — это итоговый проект искусствоведа и куратора Ильи Крончева-Иванова по окончании магистратуры «Кураторские исследования» факультета Свободных искусств и наук СПБГУ. Конкурс Nova Art выделил грант на реализацию одной из выставок выпускников этой программы, тогда как галерея предоставила площадку. 

Проект исследует модели взаимоотношений между художниками и кураторами, а также рассматривает феномен кураторства — при этом не прибегая к художественным высказываниям. На выставке можно услышать монологи кураторов Глеба Ершова, Екатерины Андреевой, Олеси Туркиной, Андрея Хлобыстина, Александра Дашевского, Анастасии Котылевой, Анны Заведий и Андрея Паршикова.

Художники-участники проекта Федор Хиросигэ, Эрик Железкер, Александра Гарт, Борис Чайка, Лера Лернер, Саша Кокачева , Анастасия Бырдина, Анастасия Государенкова, Или и Павлов, Анна Мартыненко , Галя Фадеева, Грета Димарис, Катя Зайцева, Марья Дмитриева , Маша Данцис , Настя Литецких и NONSNS не представляют свои работы, а выступают в роли исследователей. В рамках лаборатории они вместе с куратором на практике исследуют собственные отношения — в форматах ридинг-группы, семинара, тренинга или игры. Зритель сможет столкнуться с художниками в выставочном пространстве или даже стать участником событий.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Центральным объектом выставки стала теплица — кураторская инсталляция, в которой художникам предложено совершить эксперимент по апробированию концепции заботы в кураторской практике. На время работы проекта они оставят здесь растения, которые обитают в их мастерских — чтобы за ними ухаживал куратор. К каждому из растений прикреплены ярлыки, на которых уже сами художники описывают свой опыт взаимодействия с кураторами.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

Специально для «Собака.ru» куратор Илья Крончев-Иванов рассказал о проекте — а также о кризисе художественного высказывания, самоорганизации художников и сути кураторства.

Об истории и опыте Anna Nova как опорах выставочного проекта:

Anna Nova всегда была тем местом, которое следит за трендами и пытается их опережать, стремится к новации. Галерея никогда не боялась реализовывать неформатные и неконвенциональные проекты — например, одной из первых начала показывать мультимедийные работы художников и масштабные пространственные инсталляци. Также для меня было важно, что Anna Nova одна из первых в Петербурге начала работать с независимыми кураторами и специалистами в области современного искусства, в том числе с зарубежными. За 18 лет деятельности галерея привлекла к сотрудничеству более 20 профессиональных кураторов, часть из которых уже вошла в российскую историю искусства. Эти два аспекта — инновационность и экспериментальность, а также работа с кураторами — были очень важны для меня в этом проекте.

О кризисе художественного высказывания и отношениях между художником и куратором:

По-сути, проект является экспериментом, цель которого — осмыслить отношения между кураторами и художниками. Передо мной стояла задача сделать не выставку работ художников, а экспонировать отношения и рабочие процессы в пространстве галереи. Поэтому в экспозиции практически отсутствуют произведения искусства. Это связано, в том числе, с кризисом художественного высказывания, которое я сейчас ощущаю. И несмотря на то, что я курировал визуальные выставки, я все равно сталкивался с неким противоречием. «Искусство как эстетика» стало не актуальным, а «искусство как этика» — чем, мне кажется, и остается заниматься кураторам и художникам в России, — перестало быть возможным.

Эта выставка состоит из отношений, рабочих процессов и дружбы. Я выбирал в первую очередь тех художников, с кем работаю и дружу, а также тех, с кем я хотел бы поработать, но до этого такой возможности не было. Основная часть проекта представляет собой лабораторию: каждую неделю мы будем встречаться с участниками и обсуждать вопросы отношений между куратором и художником — в общем, будем выяснять отношения. И, возможно, из этой лаборатории выйдут новые работы, которые займут свое место в пространстве галереи.

О роли куратора в художественных самоорганизациях:

Самоорганизации могут спокойно существовать без какого-либо кураторства, поскольку любой член группы может выступать в этой роли. Как это, например, происходит в «НИИ Parazit»: каждые две недели они открывают выставки, где куратором является один из участников этой организации. Мне кажется, что даже в таких процессах интересен критический взгляд со стороны — для этого как раз и нужен внешний куратор. Иногда он может отследить те процессы и ситуации, которые невозможно обнаружить изнутри. 

Личности, субъекту, художнику, художнице, арт-группе и другим агентам актуального художественного процесса — нам всем сложно существовать в замкнутости на самих себе. Всегда нужен взгляд другого, и если раньше этот взгляд не был профессионально институционализирован, то сегодня в современном искусстве как глобальной институции этот взгляд имеет куратор. Это заботливый, нежный, но при этом достаточно критический и аналитический взгляд.

О сути кураторства:

Невозможно определить какую-то единую форму или модель кураторства — практика тяготеет к постоянному перепридумыванию себя. И, возможно, в этом переосмыслении и заложена суть кураторства. Для одних кураторство — это создание авторского высказывания, для других — помощь и забота о художнике, а для кого-то — это модель существования, которая запускает процессы, связанные с производством актуальной художественной культуры. Для меня кураторство — это в первую очередь совместное размышление вместе с художниками.  Не могу сказать, что я куратор, который силен в опеке или заботе. Хотя я стремлюсь к этому и, может быть, именно поэтому концепция заботы является важной составляющей в этом проекте. 

Важно работать не только с уже признанными и известными авторами, но и поддерживать молодых или неинституциональных художников. Как куратор я не опираюсь на достижения автора — мне намного интереснее его практика и умение художественно мыслить. Поэтому важно, что этот проект поддерживается конкурсом Nova Art для начинающих молодых художников. Мне кажется, что все сложилось: молодые художники поддерживаются конкурсом для начинающих художников, а курирует этот проект молодой начинающий куратор. Надеюсь, молодость нам всем простит.

Экспериментально-исследовательская выставка «Не смотри на меня так куратор» открыта с 8 по 28 сентября в галерее современного искусства Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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