Специально для «Собака.ru» куратор Илья Крончев-Иванов рассказал о проекте — а также о кризисе художественного высказывания, самоорганизации художников и сути кураторства.

Об истории и опыте Anna Nova как опорах выставочного проекта:

Anna Nova всегда была тем местом, которое следит за трендами и пытается их опережать, стремится к новации. Галерея никогда не боялась реализовывать неформатные и неконвенциональные проекты — например, одной из первых начала показывать мультимедийные работы художников и масштабные пространственные инсталляци. Также для меня было важно, что Anna Nova одна из первых в Петербурге начала работать с независимыми кураторами и специалистами в области современного искусства, в том числе с зарубежными. За 18 лет деятельности галерея привлекла к сотрудничеству более 20 профессиональных кураторов, часть из которых уже вошла в российскую историю искусства. Эти два аспекта — инновационность и экспериментальность, а также работа с кураторами — были очень важны для меня в этом проекте.

О кризисе художественного высказывания и отношениях между художником и куратором:

По-сути, проект является экспериментом, цель которого — осмыслить отношения между кураторами и художниками. Передо мной стояла задача сделать не выставку работ художников, а экспонировать отношения и рабочие процессы в пространстве галереи. Поэтому в экспозиции практически отсутствуют произведения искусства. Это связано, в том числе, с кризисом художественного высказывания, которое я сейчас ощущаю. И несмотря на то, что я курировал визуальные выставки, я все равно сталкивался с неким противоречием. «Искусство как эстетика» стало не актуальным, а «искусство как этика» — чем, мне кажется, и остается заниматься кураторам и художникам в России, — перестало быть возможным.

Эта выставка состоит из отношений, рабочих процессов и дружбы. Я выбирал в первую очередь тех художников, с кем работаю и дружу, а также тех, с кем я хотел бы поработать, но до этого такой возможности не было. Основная часть проекта представляет собой лабораторию: каждую неделю мы будем встречаться с участниками и обсуждать вопросы отношений между куратором и художником — в общем, будем выяснять отношения. И, возможно, из этой лаборатории выйдут новые работы, которые займут свое место в пространстве галереи.

О роли куратора в художественных самоорганизациях:

Самоорганизации могут спокойно существовать без какого-либо кураторства, поскольку любой член группы может выступать в этой роли. Как это, например, происходит в «НИИ Parazit»: каждые две недели они открывают выставки, где куратором является один из участников этой организации. Мне кажется, что даже в таких процессах интересен критический взгляд со стороны — для этого как раз и нужен внешний куратор. Иногда он может отследить те процессы и ситуации, которые невозможно обнаружить изнутри.

Личности, субъекту, художнику, художнице, арт-группе и другим агентам актуального художественного процесса — нам всем сложно существовать в замкнутости на самих себе. Всегда нужен взгляд другого, и если раньше этот взгляд не был профессионально институционализирован, то сегодня в современном искусстве как глобальной институции этот взгляд имеет куратор. Это заботливый, нежный, но при этом достаточно критический и аналитический взгляд.

О сути кураторства:

Невозможно определить какую-то единую форму или модель кураторства — практика тяготеет к постоянному перепридумыванию себя. И, возможно, в этом переосмыслении и заложена суть кураторства. Для одних кураторство — это создание авторского высказывания, для других — помощь и забота о художнике, а для кого-то — это модель существования, которая запускает процессы, связанные с производством актуальной художественной культуры. Для меня кураторство — это в первую очередь совместное размышление вместе с художниками. Не могу сказать, что я куратор, который силен в опеке или заботе. Хотя я стремлюсь к этому и, может быть, именно поэтому концепция заботы является важной составляющей в этом проекте.

Важно работать не только с уже признанными и известными авторами, но и поддерживать молодых или неинституциональных художников. Как куратор я не опираюсь на достижения автора — мне намного интереснее его практика и умение художественно мыслить. Поэтому важно, что этот проект поддерживается конкурсом Nova Art для начинающих молодых художников. Мне кажется, что все сложилось: молодые художники поддерживаются конкурсом для начинающих художников, а курирует этот проект молодой начинающий куратор. Надеюсь, молодость нам всем простит.

Экспериментально-исследовательская выставка «Не смотри на меня так куратор» открыта с 8 по 28 сентября в галерее современного искусства Anna Nova на улице Жуковского, 28.

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