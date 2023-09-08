В Петербурге пройдет благотворительная выставка акварелей Дмитрия Чудинова «Прогулка» в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

Благотворительная организация «Перспективы» предложила организаторам оценить картины в прогулках с детьми и взрослыми с инвалидностью, но покупатель расплачивается рублями — суммой, эквивалентной обеспечению количеству обозначенных прогулок (25 прогулок — 25 000 рублей).

На картины установили минимальную цену, но при оплате покупатель может перевести больше и, таким образом, обеспечить большее количество прогулок для подопечных фонда, многие из которых не могут самостоятельно передвигаться, и прогулки — это жизненно важная активность.

«Все выставленные работы связаны с Петербургом. На картинах город такой, каким видит его художник: мерцающий, прохладный, уютный, где много воды, тумана и сумерек. Милосердный Петербург, в котором не стыдно плакать от любви и радости. Особенность акварелей Чудинова отмечает и театральный художник Эмиль Капелюш: "Когда я смотрю на петербургские акварели Димы — вспоминаю название одного из рассказов Бунина — "Легкое дыхание". Акварели легкие, живые, артистичные, как сам художник Чудинов"», — рассказали для «Собака.ru» в пресс-службе фонда «Перспективы».

Дмитрий Чудинов начал заниматься живописью в юности — вернисаж станет итогом последних нескольких лет его работы как художника.

«Свет — основная сущность акварели, он просвечивает через любую, самую плотную краску. Так же, как и желание помочь тем, кому тяжело, способно преодолеть любые препятствия. Для меня как художника это первая в жизни персональная выставка. Идея, что мое творчество будет согревать души наших подопечных и поддерживать их жизнь, максимально близка к тому, что я называю смыслом жизни», — подчеркивает автор картин Дмитрий Чудинов.

Организаторы оформят выставочный зал Vasilievsky Hotel особым, творческим, образом. В пространстве разместят полупрозрачные плоскости с фотографиями, на которых соединены перспективы Петербурга из акварелей Дмитрия и прогулки по городу подопечных «Перспектив» с сотрудниками и волонтерами.

Помогают в организации проекта художник Александр Лыткин, театральный художник Эмиль Капелюш и дизайнер Екатерина Сотникова, а также театральный продюсер Алексей Малобродский.