Инсталляцию Дмитрия Сироткина «Причал» покажут в «Павильоне» Новой Голландии

Это третий проект художника из серии, начатой в 2022 году и посвященной переживаниям событий последнего времени.
Фотограф, художник и дизайнер книг Дмитрий Сироткин начал профессиональную деятельность в 1994 году. Работает с различными формами искусства: соединяет классическую фотографию с книжным дизайном, обращается к тексту и коллажу, занимается живописью. В 2013 году Сироткин стал фотографом Государственного Эрмитажа и сфокусировался на музейной фотографии. В 2019 году в здании Главного штаба прошла его персональная выставка Winterreise, посвященная Петербургу.
В последних проектах Сироткин обращается к жанру инсталляции. В своей новой работе «Причал», которая будет показана в Новой Голландии совместно с Nikolay Evdokimov Gallery, художник использует образы привычных утилитарных объектов — на протяжении ХХ века они обретали дополнительные коннотации, о которых до недавнего времени вспоминали лишь в связи с определенными периодами истории. Размышляя о современных реалиях, Сироткин проявляет эти смыслы, и инсталляция из предполагаемого приглашения к путешествию оборачивается предложением задуматься над извечной философской дилеммой о фатальной предопределенности и возможности свободы выбора.
Об инсталляции «Причал»:
Монотонное биение волн о пустой причал. Сквозь портовый шум прорезается гудок парохода и застывает в воздухе. Стук в висках становится невыносимым. В безразличие опустевшего причала врывается человек. Судорожно глотая воздух, он в оцепенении смотрит вслед удаляющемуся пароходу... Незадачливый путешественник или человек, решившийся бежать и начать все заново? Он опоздал, он в смятении. Что лучше: успеть или опоздать, бежать или остаться? Каждый решает сам.
Инсталляцию «Причал» Дмитрия Сироткина можно будет увидеть с 9 сентября по 1 октября в «Павильоне» Новой Голландии. Время работы с 12:00 до 20:00, вход свободный.
16+
Комментарии (0)