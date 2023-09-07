Инсталляцию Дмитрия Сироткина «Причал» покажут в «Павильоне» Новой Голландии

В последних проектах Сироткин обращается к жанру инсталляции. В своей новой работе «Причал», которая будет показана в Новой Голландии совместно с Nikolay Evdokimov Gallery, художник использует образы привычных утилитарных объектов — на протяжении ХХ века они обретали дополнительные коннотации, о которых до недавнего времени вспоминали лишь в связи с определенными периодами истории. Размышляя о современных реалиях, Сироткин проявляет эти смыслы, и инсталляция из предполагаемого приглашения к путешествию оборачивается предложением задуматься над извечной философской дилеммой о фатальной предопределенности и возможности свободы выбора.