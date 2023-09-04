В Доме Радио пройдут перформативные лекции о поэзии

Вторая часть цикла «Синтропия» посвящена творчеству греческого поэта Одиссеаса Элитиса (1911-1996), получившего Нобелевскую премию за «поэзию, которая, опираясь на греческую традицию, с полнотой чувств и духовной проницательностью придает современному человеку сил в борьбе за свободу и созидание». Воссоздавая визуальные и мелодические полотна мифа, пропитывающего греческую культуру и переосмысленного Элитисом, участники и зрители попробуют приблизиться к пониманию его ключевых символов и идей.

Ближайшие перформативные лекции о поэзии в рамках цикла «Синтропия» пройдут 7 и 8 сентября в пространстве Дома Радио на Итальянской, 27. Подробности можно найти здесь.

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