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Искусство

В KGallery пройдет ретроспектива работ художника Владимира Лебедева

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Помимо произведений из частных собраний Петербурга и Москвы, впервые широкому зрителю будет представлен личный архив художника из коллекции галереи и редкие фотодокументы. Отдельное место будет отведено графическим листам Лебедева, которые позволят заново оценить его мастерство рисовальщика.

Изображение предоставлено KGallery

"Портрет девушки с челкой", 1938 год. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

Изображение предоставлено KGallery

"Девочка с медвежонком", 1957 год. Холст, масло. Собрание KGallery, Санкт-Петербург

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, в 2021 году фонд галереи стал обладателем «уникального собрания» личного архива художника. Работа по его расшифровке заняла несколько лет и была реализована с помощью заведующей отделом рисунка Государственного Русского музея Натальи Козыревой. Благодаря этому исследованию, отмечают в KGallery, у зрителя будет возможность взглянуть на личность художника Владимира Лебедева под новым углом, а также узнать больше о его повседневной жизни, которую он скрупулезно фиксировал на страницах своего дневника.

«В своих бытовых записках художник предстает в неожиданных ракурсах — читать о его покупках и затратах, встречах и знакомствах чрезвычайно интересно. Например, полностью развенчивается миф о замкнутости и нелюдимости художника в последние годы жизни — в расшифрованных записях он предстает общительным человеком с широким кругом знакомых, среди которых много молодых художников, в том числе братья Трауготы», — отмечают в KGallery.

Изображение предоставлено KGallery

"Девушка с гитарой", 1926 год. Бумага, тушь, акварель, белила. Собрание Ю.М. Носова, Москва

Проект готовился несколько лет и приурочен к публикации обширного двухтомного издания, включающего в себя как каталог самой выставки, так и впервые публикуемый личный архив Владимира Лебедева. Главным замыслом кураторов стала идея показать произведения и записи художника, созданные в один период. Подобное соседство, считают в галерее, поможет зрителю ближе познакомиться с художественным наследием и глубже погрузиться в его творческий процесс в эти годы.

Выставка «Владимир Лебедев. Портрет художника на фоне дневника» будет открыта с 21 сентября по 10 декабря 2023 года в KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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