В KGallery пройдет ретроспектива работ художника Владимира Лебедева

Как рассказали «Собака.ru» в KGallery, в 2021 году фонд галереи стал обладателем «уникального собрания» личного архива художника. Работа по его расшифровке заняла несколько лет и была реализована с помощью заведующей отделом рисунка Государственного Русского музея Натальи Козыревой. Благодаря этому исследованию, отмечают в KGallery, у зрителя будет возможность взглянуть на личность художника Владимира Лебедева под новым углом, а также узнать больше о его повседневной жизни, которую он скрупулезно фиксировал на страницах своего дневника.

«В своих бытовых записках художник предстает в неожиданных ракурсах — читать о его покупках и затратах, встречах и знакомствах чрезвычайно интересно. Например, полностью развенчивается миф о замкнутости и нелюдимости художника в последние годы жизни — в расшифрованных записях он предстает общительным человеком с широким кругом знакомых, среди которых много молодых художников, в том числе братья Трауготы», — отмечают в KGallery.