В отреставрированной «Большой Оранжерее» Петергофа открылась выставка графики Карла Брюллова

«Итальянский альбом» состоит из 33 листов разного формата и размера с жанровыми сценами. Рисунки создавались во время путешествия художника по Италии в 1825-1835 годах. «Брюллов писал, что не уставал любоваться не только архитектурой, искусством Рима и окрестностей, но и его жителями и, конечно, прекрасными жительницами. В Италии художник увлекся акварелью, и на выставке можно увидеть серию портретов в этой технике, натурщиков в национальных костюмах из разных регионов Италии», — говорят о серии в Петергофе.
«Итальянский альбом» Карла Брюллова — коллекция графических работ 1825-1835 годов, открытая сравнительно недавно: ее научное изучение и атрибуция начались только в 1990-е. Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике «Петергоф», некоторые листы серии были подарены Брюлловым в 1832 году юной графине Стефании Витгенштейн, с семьей которой художника связывали теплые чувства и воспоминания об Италии. Далее коллекция пополнялась и принадлежала их потомкам. Попав в Россию, она экспонировалась в крупнейших российских музеях: в 2012 году
в рамках выставки «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов» в Михайловском замке Русского музея и в Пушкинском музее в 2013 году.
«Судьба Карла Брюллова связана и с Петергофом: художник часто приезжал на императорскую дачу писать портреты императрицы и дочерей Николая I. Летние прогулки по аллеям Нижнего парка, живописное и скульптурное убранство царских дворцов, каррарский мрамор фонтанов мысленно возвращали его в милую сердцу Италию. Спустя почти двести лет Карл Брюллов снова в Петергофе», — отмечают в музее-заповеднике.
Выставка «Карл Брюллов. Итальянский альбом» открыта до 24 октября в отреставрированной «Большой Оранжерее» Нижнего парка.
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