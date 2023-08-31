В отреставрированной «Большой Оранжерее» Петергофа открылась выставка графики Карла Брюллова

«Итальянский альбом» Карла Брюллова — коллекция графических работ 1825-1835 годов, открытая сравнительно недавно: ее научное изучение и атрибуция начались только в 1990-е. Как рассказали «Собака.ru» в музее-заповеднике «Петергоф», некоторые листы серии были подарены Брюлловым в 1832 году юной графине Стефании Витгенштейн, с семьей которой художника связывали теплые чувства и воспоминания об Италии. Далее коллекция пополнялась и принадлежала их потомкам. Попав в Россию, она экспонировалась в крупнейших российских музеях: в 2012 году

в рамках выставки «Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов» в Михайловском замке Русского музея и в Пушкинском музее в 2013 году.