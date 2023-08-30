В 2022 году исполнилось 40 лет со дня основания ленинградской группы «Новые художники», однако, как рассказали «Собака.ru» в Музее современных искусств имени Дягилева, из-за «глобальных геополитических потрясений 2022 года» юбилей объединения, определившего культурный переворот 80-х, прошло незамеченным. Уже в 2023-ом исполняется 40 лет галерее «Асса», ставшей очагом формирования новой культуры. Она располагалась в расселенной коммунальной квартире №84 в доме №24 по улице Воинова (ныне Шпалерная), где был прописан лидер «новых» — Тимур Новиков. Там происходили выставки, концерты, спектакли, модные показы, снимались фильмы. Название галереи дало имя фильму Сергея Соловьева, прославившего новую культуру во всем СССР.

В середине 1980-х группу дополнили Сергей Бугаев-Африка, Андрей Крисанов, Андрей Медведев, Инал Савченков, Олег Маслов, Алексей Козин, Михаил Таратута, Вадим Овчинников и Сергей Шутов. Одним из лидеров ленинградского андеграунда стал лидер группы «Кино» и художник Виктор Цой. Десять его работ выставлялись в 1988 году в Нью-Йорке на выставке объединения. «Тимур Новиков любил писать, как он придумал рейв или возродил классику. Возможно, где-то есть текст и про то, как он изобрел колесо… А Цой больше делал, чем писал. То, что многие манифестировали, он воплощал на практике в виде картин, опережая теоретиков. Идеальный пример — его неоакадемические полотна начала 1990 года — «Полет» и «Новый мир». Тогда как «Новая Академия» сформировалась как институция к 1993 году», — размышлял о Цое-художнике в интервью «Собака.ru» журналист и основатель арт-группы Doping-pong Дмитрий Мишенин.

«Новые художники», выделившиеся из нонконформистского движения после акции «Ноль-объект» Тимура Новикова и Ивана Сотникова, создали молодежную культуру со своими искусством, музыкой, литературой, кинематографом, модой и даже образовательными учреждениями. «Новации "Новых художников" в понимании искусства, его видов и жанров, форм и материалов не утратили своего значения до сих пор, и юбилей сущностного для Петербурга художественного движения нуждается в рефлексии и воздаянии должного героям, изменившим видение мира советской молодежи», — отмечают в музее.

Выставка «Юбилей "Новых художников". Влияния, оммажи, подделки» будет открыта с 8 сентября по 28 октября 2023 года в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ.

18+