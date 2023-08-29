Пейзажи и быт из деревяшек и сухоцветов: в «Артмузе» открывается выставка «Мусор в моих карманах»

Художница работает в направлении скульптурной живописи и является основоположницей техники создания картин из лесной коряги. Используя этот и другие природные материалы, добавляя в композиции декоративные элементы и краски, она создает необычные картины, сельские и городские пейзажи, изображения животных, бытовые сцены.
«Посредством картин Мария Кашкарева показывает, что используемые материалы — это не мусор, а маленькие частицы большего, работать с которыми — настоящее удовольствие. От них веет теплом, запахами леса, дыма, дождя, листвы. Изображение получаются душевными и какими-то согревающими, уютными. Главный посыл автора – учиться замечать и видеть красоту природы в каждой мелочи, в каждом нюансе», — рассказали «Собака.ru» в «Артмузе».
Выставка Марии Кашкаревой «Мусор в моих карманах» пройдет с 30 августа по 25 ноября в музее современного искусства «Артмуза» на 13-й линии Васильевского острова, 70.
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