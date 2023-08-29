Пейзажи и быт из деревяшек и сухоцветов: в «Артмузе» открывается выставка «Мусор в моих карманах»

«Посредством картин Мария Кашкарева показывает, что используемые материалы — это не мусор, а маленькие частицы большего, работать с которыми — настоящее удовольствие. От них веет теплом, запахами леса, дыма, дождя, листвы. Изображение получаются душевными и какими-то согревающими, уютными. Главный посыл автора – учиться замечать и видеть красоту природы в каждой мелочи, в каждом нюансе», — рассказали «Собака.ru» в «Артмузе».