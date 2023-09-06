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Двухчастная выставка-тотальная инсталляция Бориса Казакова «Врачи/Избушки» открылась в Marina Gisich Gallery

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Куратор и экспозиционер проекта Катя Бочавар трансформирует пространство галереи в мастерскую художника — так, что он сам становится центом экспозиции и главным объединяющим объектом.

Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery

Борис Казаков является одним из моторов петербургского параллельного кино. В начале 1990-х он стал участником группы «Инженеры искусств». Анимация Казакова относится к традиции «дикого» рисования ленинградских «Новых художников» и «Некрореалистов» 1980-х годов — именно в таком стиле был сделан фильм «Колы» (1999), который собрал призы престижных международных кинофестивалей и находится теперь в коллекции Музея кино в Амстердаме.

Как рассказали «Собака.ru» в Marina Gisich Gallery, основной замысел нового выставочного проекта Казакова «Врачи/Избушки» продиктован одноименной серией, которая воплощена в графических листах и деревянных объектах. Через кино, живопись, графику, видео-арт, объективное искусство и перформанс — жанры, в которых выполненные представленные на выставке работы, — художник рассказывает историю о вечной борьбе сил познания и новаторства с силами традиции и корневыми связями с первозданной природой.

Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Из кураторского текста Кати Бочавар

О проекте «Врачи/Избушки» Бориса Казакова:

Есть художники, совершенно неотделимые от того, что они делают в искусстве. Более того, все, что они делают и есть искусство, да и сами они стали объектами искусства, так густо оно их пропитало. Место, в котором живет такой человек, становится произведением. Время, внутри которого он существует, это вовсе не то, банальное время о ходе которого мы узнаем, глядя на часы, а совершенно иная, почти материальная субстанция. Предметы и животные, окружающие эту диковинную разновидность человека, а также другие люди (в меньшей степени, чем предметы и животные, но тем не менее) — это материал для создания произведения и одновременно само произведение. Борис Казаков — главный экспонат этой выставки. Сделав художника объектом экспонирования, мы шаг за шагом пробираемся в созданный им мир, мир врачей и избушек.

Выставка «Врачи/Избушки» состоит из двух очень разных пространств. В первом живут и работают врачи, а второе… и есть «Избушка». Эти два пространства объединяют тысячи историй. Удивительные легенды кроются в каждом предмете, каждой картинке, табуретке, метре кинопленки. Они могут быть сжаты в несколько строчек экспликации, а могут ожить, превратившись из QR-кода в бородатого рассказчика-художника. Маленькие приключения отдельных героев, как в «Алисе в Стране чудес», перерастают в сага-подобные новеллы в духе «Властелина колец», населенные героями, злодеями и мистическими существами. «Врачи/Избушки» — это своего рода сериал, где герои нам знакомы, мы знаем их характеры и повадки, и нам бесконечно интересно наблюдать за их перипетиями, вплетенными в замысловатый сюжет, сотканный из прошлого и будущего, минуя настоящее. Современные врачи уже не носят «айболитки» — белые шапочки с красными крестами, а избушки на курьих ножках вытеснены из детских сказок новыми героями, но в мифах и легендах Бориса Казакова они живы, мускулисты и даже местами очень «секси», как положено плохим парням. Рок-н-ролл мертв, но романтика некрореализма и «новых диких» жива!

Борис Казаков не хочет отпускать врачей с избушками одних в незнакомый «реальный мир». За кого он боится? За них или за нас? Художник будет сопровождать своих героев на протяжении всей выставки. Хранить, описывать и плодить на глазах у вас — удивленной публики. Непременно приходите на выставку в присутственные дни художника Бориса Казакова в Галерее Марины Гисич. Послушайте его рассказы, посидите, попейте с ним чайку, и ваша жизнь заискрится, как будто вы заглянули в «калейдоскоп для взрослых».

Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено командой Marina Gisich Gallery

Персональный проект Бориса Казакова «Врачи/Избушки» — двухчастная выставка-тотальная инсталляция с элементами перформанса — открыт с 6 сентября по 25 ноября 2023 года в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121.

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