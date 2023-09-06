Из кураторского текста Кати Бочавар

О проекте «Врачи/Избушки» Бориса Казакова:

Есть художники, совершенно неотделимые от того, что они делают в искусстве. Более того, все, что они делают и есть искусство, да и сами они стали объектами искусства, так густо оно их пропитало. Место, в котором живет такой человек, становится произведением. Время, внутри которого он существует, это вовсе не то, банальное время о ходе которого мы узнаем, глядя на часы, а совершенно иная, почти материальная субстанция. Предметы и животные, окружающие эту диковинную разновидность человека, а также другие люди (в меньшей степени, чем предметы и животные, но тем не менее) — это материал для создания произведения и одновременно само произведение. Борис Казаков — главный экспонат этой выставки. Сделав художника объектом экспонирования, мы шаг за шагом пробираемся в созданный им мир, мир врачей и избушек.

Выставка «Врачи/Избушки» состоит из двух очень разных пространств. В первом живут и работают врачи, а второе… и есть «Избушка». Эти два пространства объединяют тысячи историй. Удивительные легенды кроются в каждом предмете, каждой картинке, табуретке, метре кинопленки. Они могут быть сжаты в несколько строчек экспликации, а могут ожить, превратившись из QR-кода в бородатого рассказчика-художника. Маленькие приключения отдельных героев, как в «Алисе в Стране чудес», перерастают в сага-подобные новеллы в духе «Властелина колец», населенные героями, злодеями и мистическими существами. «Врачи/Избушки» — это своего рода сериал, где герои нам знакомы, мы знаем их характеры и повадки, и нам бесконечно интересно наблюдать за их перипетиями, вплетенными в замысловатый сюжет, сотканный из прошлого и будущего, минуя настоящее. Современные врачи уже не носят «айболитки» — белые шапочки с красными крестами, а избушки на курьих ножках вытеснены из детских сказок новыми героями, но в мифах и легендах Бориса Казакова они живы, мускулисты и даже местами очень «секси», как положено плохим парням. Рок-н-ролл мертв, но романтика некрореализма и «новых диких» жива!

Борис Казаков не хочет отпускать врачей с избушками одних в незнакомый «реальный мир». За кого он боится? За них или за нас? Художник будет сопровождать своих героев на протяжении всей выставки. Хранить, описывать и плодить на глазах у вас — удивленной публики. Непременно приходите на выставку в присутственные дни художника Бориса Казакова в Галерее Марины Гисич. Послушайте его рассказы, посидите, попейте с ним чайку, и ваша жизнь заискрится, как будто вы заглянули в «калейдоскоп для взрослых».