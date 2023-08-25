В Петербурге открывается выставка старейшего фотографа России Валентина Самарина

25 августа в 18:00 в Петрикирхе откроется выставка работ Валентина Самарина — фотографа и метафизика, создателя собственного художественного жанра Sanki, который позволяет увидеть другую реальность в снимках, выполненных по технологии серебряножелатиновой печати. «Задачей выставки является не столько представить творчество Валентина Самарина по четким временным этапам, сколько дать в эмоциональной и философской полноте объем его искусства, выстроить цельный образ из разных ипостасей мастера и попытаться интерпретировать Sanki’ в иных медиа», — рассказали организаторы экспозиции.

За 35 лет (10 в Ленинграде, 25 в Париже) Самарин сделал 20 тысяч негативов и около 10 тысяч фотографий. Более половины — это балет и пластический театр. Самарина всегда завораживал танец, фигуры в запечатленных им в сценах из балетов Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана, Мориса Бежара, Ролана Пети, Пины Бауш, Филлипа Толляра — это летящие всполохи света, энергетические заряды, траекторию которых можно увидеть внутренним зрением как продолжение представленной картинки. Свет Катакомб проявит новые ощущения и смыслы Самаринских Sanki.

Выставка будет доступна для посещения до 8 сентября. Входной билет стоит 350 рублей.

Чтобы ближе познакомится с творчеством фотографа, предлагаем прочитать наше интервью, в котором Валентин Прохорович рассказал про жизнь в эмиграции, и как зарождалось художественный жанр Sanki.