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Искусство

«Трактат о живописи» Леонардо да Винчи выставили на торги

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Аукционный дом Sotheby’s продаст раннюю рукопись знаменитого художника. Эта книга была создана в период с 1638 по 1641 годы в мастерской итальянского ученого Кассиано даль Поццо.

Скриншот: Sotheby’s/YouTube

Книга содержит записи, посвященные живописи и ее влиянию на человека. Они были сделаны зеркальным почерком, и уже после смерти да Винчи его ученик Франческо Мельци собрал и расшифровал их. Издание хорошо сохранилось и включает в себя 375 глав с 56 иллюстрациями, выполненными тушью. Эксперты Sotheby’s оценили сборник в 120—180 тысяч долларов.

На аукцион также выставят большое количество книг и манускриптов эпохи Возрождения из коллекции американского ученого и библиофила Томаса Кимболла Брукера. Так, среди лотов Sotheby's представит работы венецианского издательства Aldine Press, которое первым стало выпускать книги небольшого формата между 1490—1590 гг.

Недавно книгу с автографом Маяковского продали на аукционе за полмиллиона рублей. Подпись поэта расположилась в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.».

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