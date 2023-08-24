«Трактат о живописи» Леонардо да Винчи выставили на торги

Книга содержит записи, посвященные живописи и ее влиянию на человека. Они были сделаны зеркальным почерком, и уже после смерти да Винчи его ученик Франческо Мельци собрал и расшифровал их. Издание хорошо сохранилось и включает в себя 375 глав с 56 иллюстрациями, выполненными тушью. Эксперты Sotheby’s оценили сборник в 120—180 тысяч долларов.

На аукцион также выставят большое количество книг и манускриптов эпохи Возрождения из коллекции американского ученого и библиофила Томаса Кимболла Брукера. Так, среди лотов Sotheby's представит работы венецианского издательства Aldine Press, которое первым стало выпускать книги небольшого формата между 1490—1590 гг.

Недавно книгу с автографом Маяковского продали на аукционе за полмиллиона рублей. Подпись поэта расположилась в первом издании книги «О Курске, о комсомоле, о мае, о полете, о Чаплине, о Германии, о нефти, о 5 Интернационале и о проч.».