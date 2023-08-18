В KGallery пройдет выставка, посвященная Сергею Довлатову и художникам его круга

Сергей Довлатов любил рисовать, делал это всю жизнь, подумывал получить профессию скульптора или ювелира. Ему нравилось общество художников, мастерские и дружба с авторами.

В повести «Заповедник» Довлатова упоминается мансарда, в которой собирались праздновать «именины хомяка живописца Лобанова». У нее есть реальный прототип:

«Описана мастерская Евгения Михнова-Войтенко, ученика Николая Акимова, создателя собственного направления в абстрактном экспрессионизме. Он жил в доме № 18 по улице Рубинштейна, на четвертом этаже, над скупкой золота. Работал в комбинате живописно-оформительского искусства, который занимался интерьерным дизайном государственных учреждений. В частности, Михнов-Войтенко оформил ресторан «Москва» и знаменитый кафетерий при нем росписью со стилизованными малороссийскими петухами. В мастерской Михнова-Войтенко на улице Рубинштейна, 18, Довлатов подружился с другим учеником Николая Акимова художником Михаилом Кулаковым», — написал Лев Лурье.

В «Костре» Довлатова окружали Михаил Беломлинский, Светозар Остров, Георгий Ковенчук. Он был хорошо знаком с Михаилом Шемякиным и Яковом Виньковецким. Последнее место службы Сергея Донатовича — нефтеналивная баржа, где вместе с ним шкиперами служили художники-нонконформисты Александр Коломенков и Эдуард Берсудский.

Выставка «Художники круга Довлатова» пройдет со 2 по 10 сентября в галерее KGallery на набережной реки Фонтанки, 24.

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