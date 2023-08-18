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Искусство

Работы легенды ленинградского андеграунда Сергея Свешникова покажут на выставке в «Росфото»

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В проекте представлены более 200 произведений мастера: среди них портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», авторские оригиналы, выполненные в ручных техниках печати, а также современные отпечатки с негативов фотографа, ранее никогда не демонстрировавшиеся широкой публике.

Пресс-служба "Росфото"
Пресс-служба "Росфото"

Выставка «Свешников» посвящена художнику Сергею Свешникову (1959–2012) — важной фигуре в истории петербургской фотографии. В ее подготовке участвуют художник Олег Котельников и фотограф Дмитрий Провоторов.

Зрителям представят работы из серий «Энтропия» — монохромные фотографии, раскрашенные автором вручную, листы из проекта «Идентификация», в которых Свешников зафиксировал различные художественные сообщества и музыкальные группы, снятый на инфракрасную пленку проект «Монрепо», портреты, созданные в старинной технике «бромойль».

Кроме того, в залах Дворового корпуса покажут документальные и художественные фотографии 1980-2000 годов про жизнь ленинградского андерграунда, а также фотоснимки для пластинок и обложек журналов.

Выставка «Свешников» пройдет с 1 сентября по 29 октября 2023 года в Дворовом корпусе музейно-выставочного центра «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

18+

Пресс-служба "Росфото"
Пресс-служба "Росфото"
Пресс-служба "Росфото"
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