Работы легенды ленинградского андеграунда Сергея Свешникова покажут на выставке в «Росфото»

Выставка «Свешников» посвящена художнику Сергею Свешникову (1959–2012) — важной фигуре в истории петербургской фотографии. В ее подготовке участвуют художник Олег Котельников и фотограф Дмитрий Провоторов.

Зрителям представят работы из серий «Энтропия» — монохромные фотографии, раскрашенные автором вручную, листы из проекта «Идентификация», в которых Свешников зафиксировал различные художественные сообщества и музыкальные группы, снятый на инфракрасную пленку проект «Монрепо», портреты, созданные в старинной технике «бромойль».

Кроме того, в залах Дворового корпуса покажут документальные и художественные фотографии 1980-2000 годов про жизнь ленинградского андерграунда, а также фотоснимки для пластинок и обложек журналов.

Выставка «Свешников» пройдет с 1 сентября по 29 октября 2023 года в Дворовом корпусе музейно-выставочного центра «Росфото» на Большой Морской улице, 35.

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