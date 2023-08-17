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Искусство

Графику и 16-мм кинопленки петербургской художницы Беллы Матвеевой представили на выставке «Грот Венеры» в Обществе «А-Я»

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В творчестве художницы реализуются идеи, которые лежали в основе принципов Новой академии изящных искусств, основанной Тимуром Новиковым в 1989 году. Академия способствовала культурному перевороту в России поздней советской эпохи и являлась подразделением Общества «А-Я».

Общество «А-Я»

Название выставки «Грот Венеры» отсылает к средневековому мифу о Тангейзере. По сюжету, странствующий Тангейзер был очарован Венерой и, поддавшись искушению, отправился в ее грот, в котором провел семь лет в забавах и развлечениях. В экспозиции представят графические произведения, созданные в период с 1990 по 2004 годы, а также фильмы «Воскресение» и «Золото не серебро», которые сняты на 16-миллиметровую камеру. Как отмечают в Обществе «А-Я», новый выставочный проект даст представление о «широком спектре исканий автора, которая также работает в жанре фотографии, занимается кино и театральными постановками».

Общество «А-Я»
Общество «А-Я»

О творчестве Беллы Матвеевой:

Персонажи с полотен художницы отсылают к эстетике ар-нуво и мирискусников. Как отмечает искусствовед Аркадий Ипполитов, «странные и пряные видения, высокомерно не обращающие внимания ни на какие приметы современности, проходят пленительно и гордо по ее полотнам, доказывая, что в Петербурге всегда Серебряный век, что время над ним не властно, и что нет ничего естественней для подлинного петербургского жителя, чем ощущение себя персонажем рискованной игры, богемного позерства, которое, в сущности, не что иное, как подвиг».

Выставка «Грот Венеры» Беллы Матвеевой будет открыта с 17 августа по 10 сентября 2023 года в Обществе «А-Я» на Невском проспекте, 60.

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