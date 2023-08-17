Графику и 16-мм кинопленки петербургской художницы Беллы Матвеевой представили на выставке «Грот Венеры» в Обществе «А-Я»

Название выставки «Грот Венеры» отсылает к средневековому мифу о Тангейзере. По сюжету, странствующий Тангейзер был очарован Венерой и, поддавшись искушению, отправился в ее грот, в котором провел семь лет в забавах и развлечениях. В экспозиции представят графические произведения, созданные в период с 1990 по 2004 годы, а также фильмы «Воскресение» и «Золото не серебро», которые сняты на 16-миллиметровую камеру. Как отмечают в Обществе «А-Я», новый выставочный проект даст представление о «широком спектре исканий автора, которая также работает в жанре фотографии, занимается кино и театральными постановками».