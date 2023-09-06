Выставка-эссе «На козе не подъедешь» завершает работу в Музее нонконформистского искусства

Новый совместный проект междисциплинарной художницы Андреа Станислав и участников арт-группы varialambo Вари Сьёстрём и Хатц Ламбо — это художественное эссе, действие которого разворачивается через видео, звук, скульптуры и световые инсталляции.
Следуя логики сна, в рамках выставки привычные объекты оказываются помещены в неожиданную среду, реальное и воображаемое перемешиваются, воспоминания из прошлого сливаются с образами будущего, создавая лабиринт, в котором могут переплетаться переживания художников и самих зрителей. Представленные в экспозиции произведения обращаются к фундаментальным темам языка, обмена, травмы, границ, человеческих связей, любви и утраты.
varialambo
Андреа Станислав — междисциплинарная художница, которая работает со скульптурой, мультимедийными инсталляциями и паблик-артом. Ее произведения выставлялись в музеях, центрах современного искусства, галереях и биеннале в разных странах мира. Начиная с 2014 года Андреа работает над художественным исследованиям и несколькими проектами в России, и в частности, в Петербурге, где она участвовала в программе международной арт-резиденции в арт-центре «Пушкинская-10» и сотрудничала с локальными художниками и художницами.
varialambo — художественный коллектив, созданный Варей Сьёстрём и Хатц Ламбо в 2018 году. Они работают со скульптурой, инсталляцией, музыкой, перформансом и поэзией, используя подходы, которые художники описывают как «посттравматический экспрессионизм» и «футуристический феминизм». На данный момент группа работает над долгосрочным проектом HABITAT (среда обитания), который представляется художниками как пространство для постоянного восстановления, дефрагментации и развития.
Выставка «На козе не подъедешь» открыта до 10 сентября в Музее нонконформистского искусства (арт-центр «Пушкинская-10»).
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