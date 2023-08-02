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Искусство

Графику, живопись и объекты Ярослава Селезнева покажут на выставке «Композиция №» в галерее «Арт-Лига»

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Цветовой минимализм, внешняя холодность и отточенная композиция работ художника сочетается с заложенной в них страстностью и темпераментностью.

Изображение предоставлено пресс-службой арт-центра "Пушкинская-10"

В рамках проекта, который пройдет с 5 августа по 10 сентября, цветовой минимализм, внешняя холодность и отточенная композиция работ художника сочетается с заложенной в них страстностью и темпераментностью. «Человек — существо не только разумное, но, как правило, и чувствующее. Людям в той или иной степени присуще эмоциональная реакция на внешние раздражители, в данном случае — зрительные, на чем и строится восприятие таинства беспредметного (абстрактного) искусства», — отмечает куратор выставки Яков Кальменс. 

Изображение предоставлено пресс-службой арт-центра "Пушкинская-10"
Изображение предоставлено пресс-службой арт-центра "Пушкинская-10"
Изображение предоставлено пресс-службой арт-центра "Пушкинская-10"

Ярослав Селезнев родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил художественную школу N№17, сезонные мастерские Анны Мариновой и студию Эдгара Гришунина в Академии художеств, курс MoMa-Coursera Modern And Contemporary art. Является действенным членом Союза Абстракционистов России. Основные инструменты художника — разнообразные кисти с детализацией графическими материалами. В своем творчестве работает с непреднамеренностью, неопределенностью, двигаясь наощупь к индивидуальной правде и самовыражению.

Выставка Ярослава Селезнева «Композиция №» будет открыта с 5 августа по 10 сентября 2023 года в галерее «Арт-Лига» в арт-центре «Пушкинская-10». 

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