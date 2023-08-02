Графику, живопись и объекты Ярослава Селезнева покажут на выставке «Композиция №» в галерее «Арт-Лига»

Ярослав Селезнев родился в 1979 году в Ленинграде. Окончил художественную школу N№17, сезонные мастерские Анны Мариновой и студию Эдгара Гришунина в Академии художеств, курс MoMa-Coursera Modern And Contemporary art. Является действенным членом Союза Абстракционистов России. Основные инструменты художника — разнообразные кисти с детализацией графическими материалами. В своем творчестве работает с непреднамеренностью, неопределенностью, двигаясь наощупь к индивидуальной правде и самовыражению.

Выставка Ярослава Селезнева «Композиция №» будет открыта с 5 августа по 10 сентября 2023 года в галерее «Арт-Лига» в арт-центре «Пушкинская-10».

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