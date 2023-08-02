В Русском музее покажут живопись и графику Степана Яремича — ученика Ге и соратника Врубеля

В экспозицию вошли пять живописных работ и 17 графических произведений. Среди них — книжная графика, портреты известных личностей, виды Петербурга и Парижа.
Степан Яремич. Автопортрет. 1900-е годы. Собрание Государственного Русского музея
Творческий путь Степана Яремича начался со знакомства с Михаилом Врубелем и Николаем Ге. В 1888 году художник, еще учившийся в киевской рисовальной школе, помогал Врубелю в работе над орнаментальным оформлением стен Владимирского собора. Также он подолгу жил на хуторе у своего учителя Ге, где написал живописные произведения, которые можно будет увидеть на выставке — в том числе «В лесу. (На хуторе Н.Н.Ге в Черниговской губернии)». Тогда же с разрешения Льва Толстого Яремич посетил Ясную Поляну и сделал несколько набросков — таких как «Лев Толстой, рисунок с натуры».
Впоследствии благодаря Врубелю Яремич также познакомился с художниками «Мира искусства». Как художественный критик, историк искусства и художник-оформитель он работал в журналах «Мир искусства» и «Художественные сокровища России». Среди разнообразия его графических произведений выделяются портретные зарисовки друзей и соратников по «Миру искусства». Портреты Александра Бенуа 1902 и 1904 годов будут показаны на выставке.
Степан Яремич, "Зелень". 1897 год. Собрание Государственного Русского музея
Начиная с 1902 года Яремич сотрудничал с издательством «Общины святой Евгении Красного Креста». Он исполнил ряд заказов, среди которых самые ранние — обложка для альбома «Музей императора Александра III», состоящего из 12 отдельных фототипий (1903), и Обложка для набора открыток «Петр I», изданных в 1903 году к 200-летию Петербурга. Хранящиеся в собрании Русского музея эскизы войдут в состав камерной экспозиции.
С 1904 по 1908 год Яремич жил и работал во Франции, а также часто бывал в Италии. Он изображал исторически значимые места Парижа и окрестностей — в частности, на полотнах «Пейзаж. Париж», 1904, «Лев в Люксембургском саду» и «Пруд в саду Тюильри». Как отмечают в Русском музее, именно парижский период сложился стиль пейзажей художника.
По возвращении в Петербург Яремич собрал материал о Михаиле Врубеле и в 1911 году выпустил монографию о своем учителе и друге. Он написал также книги и статьи об Александре Бенуа, Константине Сомове, Николае Рерихе, Валентине Серове и Павле Чистякове. В 1930 году Яремич издал книгу «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка» со своими примечаниями. Именно Николая Ге художник считал своим главным учителем. Один из рисунков, иллюстрировавших эту книгу, сейчас хранится в собрании Русского музея и будет представлен на выставке.
О творчестве Степана Яремича:
В живописи и графике Яремича важную роль играл город, где он жил и работал — Петербург, Петроград, Ленинград. Экспозиция представит ряд характерных работ художника, посвященных достопримечательностям любимого города: «Крюков канал в белую ночь. Петербург», «Екатерининский канал в Петербурге».
После 1917 года Яремич много и активно работал для сохранения культурных ценностей и развития музейного дела в России. В 1917 он был избран членом Совета художественного отдела Русского музея. С 1919 по 1929 год с участием Яремича было проведено 46 аукционов, при этом более 300 произведений искусства передано в дар Русскому музею.
При жизни художника не было организовано ни одной персональной выставки мастера. Единственная выставка состоялась в 1969 году в Научно-исследовательском музее Академии художеств. Русский музей, стремясь исправить историческую несправедливость, познакомит зрителей с самобытным художником на примере его наиболее характерных произведений.
Выставка «Степан Петрович Яремич. 1869–1939» будет открыта с 3 августа по 9 октября 2023 года в Русском музее (Садовый вестибюль Михайловского дворца).
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