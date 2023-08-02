В Русском музее покажут живопись и графику Степана Яремича — ученика Ге и соратника Врубеля

Начиная с 1902 года Яремич сотрудничал с издательством «Общины святой Евгении Красного Креста». Он исполнил ряд заказов, среди которых самые ранние — обложка для альбома «Музей императора Александра III», состоящего из 12 отдельных фототипий (1903), и Обложка для набора открыток «Петр I», изданных в 1903 году к 200-летию Петербурга. Хранящиеся в собрании Русского музея эскизы войдут в состав камерной экспозиции.

С 1904 по 1908 год Яремич жил и работал во Франции, а также часто бывал в Италии. Он изображал исторически значимые места Парижа и окрестностей — в частности, на полотнах «Пейзаж. Париж», 1904, «Лев в Люксембургском саду» и «Пруд в саду Тюильри». Как отмечают в Русском музее, именно парижский период сложился стиль пейзажей художника.

По возвращении в Петербург Яремич собрал материал о Михаиле Врубеле и в 1911 году выпустил монографию о своем учителе и друге. Он написал также книги и статьи об Александре Бенуа, Константине Сомове, Николае Рерихе, Валентине Серове и Павле Чистякове. В 1930 году Яремич издал книгу «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка» со своими примечаниями. Именно Николая Ге художник считал своим главным учителем. Один из рисунков, иллюстрировавших эту книгу, сейчас хранится в собрании Русского музея и будет представлен на выставке.