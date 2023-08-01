Первая часть коллекции работ художников-нонконформистов поступила после выставки «Цвет и форма», организованной Евгением Орловым, главным художником объединения «Сокол», в клубе этого объединения на Ириновском проспекте в Кировском районе 28-29 мая 1982 года. В конце 1983 года художники объединения переехали в новую мастерскую на улице Дзержинского, 28 — сейчас она называется Гороховая.

«Имея возможность хранить работы для выставок Товарищества экспериментального изобразительного искусства в помещениях мастерской, Евгений Орлов начиная с выставки в ДК имени Кирова 5-11 августа 1983 года стал собирать коллекцию работ художников, участвовавших в этих выставках. В это же время Сергей Ковальский собирал работы в своей однокомнатной квартире на Пискаревском проспекте, 48», — рассказывают в арт-центре «Пушкинская-10».