Коллекция работ художников-нонконформистов в основном складывалась по результатам выставок Товарищества экспериментального изобразительного искусства и сообщества «Свободная культура», а в дальнейшем — Музея нонконформистского искусства. Открывшаяся здесь экспозиция продолжает знакомство с авторами, представленными в коллекции, сопровождая их показом работ, выполненных на бумаге.
Первая часть коллекции работ художников-нонконформистов поступила после выставки «Цвет и форма», организованной Евгением Орловым, главным художником объединения «Сокол», в клубе этого объединения на Ириновском проспекте в Кировском районе 28-29 мая 1982 года. В конце 1983 года художники объединения переехали в новую мастерскую на улице Дзержинского, 28 — сейчас она называется Гороховая.
«Имея возможность хранить работы для выставок Товарищества экспериментального изобразительного искусства в помещениях мастерской, Евгений Орлов начиная с выставки в ДК имени Кирова 5-11 августа 1983 года стал собирать коллекцию работ художников, участвовавших в этих выставках. В это же время Сергей Ковальский собирал работы в своей однокомнатной квартире на Пискаревском проспекте, 48», — рассказывают в арт-центре «Пушкинская-10».
В дальнейшем, начиная с 1989 года — после заселения художниками дома №10 на Пушкинской улице, коллекции объединились и переехали в формирующийся арт-центр. Сначала они хранились в галерее «10-10», а затем — в специально подготовленном помещении с выставочными залами, где экспонировались работы из коллекции. После переезда в отремонтированную часть здания в 1998 году коллекция была размещена в запасниках Музея нонконформистского искусства.
О коллекции петербургского нонконформистского искусства:
Коллекция создавалась без конкретных предпочтений к тем или иным авторам и их значимости в художественных поисках XX века, а как художественная среда участников тех выставок, отсюда совершенно разная по качеству и объему информация об авторах, так как некоторые из них могли участвовать лишь в одной из выставок, а затем бесследно пропали без всякой информации о своей дальнейшей судьбе.
И все же, большинство тех, кто участвовал в легендарных выставках, нашли свое достойное место в собраниях музеев России, Европы и Америки, а также в истории отечественного и мирового искусства.
Выставка «Бумага-5» открыта до 1 октября 2023 года в арт-центре «Пушкинская-10», Музей нонконформистского искусства.
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