Его идея появилась еще в 2019 году — когда художник «увлеченно ходил по венецианским церквям и дворцам, смотрел и фотографировал все, что можно было увидеть из наследия великого венецианца, с которым у меня давно установились свои, очень личные отношения, состоящие из восхищения, вопросов и удивления».
В 2004 году совместно с археологами Государственного Эрмитажа Анатолий Белкин создал ироничную выставку-мистификацию «Золото болот». В ней и в книге «Трагическая экспедиция» обыгрывались «документальные» свидетельства о «карликах», их золоте и о проектах по их изучению, послуживших толчком к поиску свидетельств существования «Болотной цивилизации».
На этот раз художник препарировал фрагменты из монументальных творений великого венецианского художника Витторе Карпаччо. Из венецианской воды выплывают части знаменитых картин «Диспут святого Стефана в Синедрионе», «Проповедь святого Стефана» и «Триумф святого Георгия» и тонут фрагменты «Благовещения» и «Чуда реликвии Креста на мосту Риальто».
О выставочном проекте «Карпаччо, высокая вода»:
Идея проекта появилась в конце 2019 года, когда я увлеченно ходил по венецианским церквям и дворцам, смотрел и фотографировал все, что можно было увидеть из наследия великого венецианца, с которым у меня давно установились свои, очень личные отношения, состоящие из восхищения, вопросов и удивления. Я задумал работу, посвященную ему, и совершенно не знал, как к ней приступить... Насмотревшись, но так ничего и не придумав, я улетел в Петербург. И вдруг в эту же ночь в Венеции началось ужасное наводнение... Не такое, которое случается пять-шесть раз в году и на которое венецианцы вообще не обращают внимания, а катастрофическое, страшное и разрушительное бедствие...
У меня, ленинградского мальчика, всю жизнь прожившего рядом с Невой, вдруг возникло ощущение невероятной хрупкости и уязвимости искусства перед непреодолимой силой серо-холодной темной массы, способной поглотить величайшие достижения человеческого духа.
И картина родилась сама собой. Мне оставалось только успевать фиксировать и соединять между собой узлы, детали, ставить акценты и не пропустить момент, когда нужно остановиться. По объективным обстоятельствам проект не был реализован в 2020 году... И это пошло ему на пользу. Сегодня вопрос сопротивления культуры стихии, степень ее устойчивости перед катаклизмами — самый важный вопрос выживания.
Вода в Венеции ушла, построена принципиально новая конструкция дамбы, которая уже показала свою эффективность в деле. Витторе Карпаччо победил! Потому что искусство и есть самая мощная дамба, которая еще не раз защитит нас всех, людей, похожих на людей...
Проект Анатолия Белкина «Карпаччо, высокая вода» можно увидеть со 2 августа по 1 октября 2023 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа.
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