Анатолий Белкин

О выставочном проекте «Карпаччо, высокая вода»:

Идея проекта появилась в конце 2019 года, когда я увлеченно ходил по венецианским церквям и дворцам, смотрел и фотографировал все, что можно было увидеть из наследия великого венецианца, с которым у меня давно установились свои, очень личные отношения, состоящие из восхищения, вопросов и удивления. Я задумал работу, посвященную ему, и совершенно не знал, как к ней приступить... Насмотревшись, но так ничего и не придумав, я улетел в Петербург. И вдруг в эту же ночь в Венеции началось ужасное наводнение... Не такое, которое случается пять-шесть раз в году и на которое венецианцы вообще не обращают внимания, а катастрофическое, страшное и разрушительное бедствие...

У меня, ленинградского мальчика, всю жизнь прожившего рядом с Невой, вдруг возникло ощущение невероятной хрупкости и уязвимости искусства перед непреодолимой силой серо-холодной темной массы, способной поглотить величайшие достижения человеческого духа.

И картина родилась сама собой. Мне оставалось только успевать фиксировать и соединять между собой узлы, детали, ставить акценты и не пропустить момент, когда нужно остановиться. По объективным обстоятельствам проект не был реализован в 2020 году... И это пошло ему на пользу. Сегодня вопрос сопротивления культуры стихии, степень ее устойчивости перед катаклизмами — самый важный вопрос выживания.

Вода в Венеции ушла, построена принципиально новая конструкция дамбы, которая уже показала свою эффективность в деле. Витторе Карпаччо победил! Потому что искусство и есть самая мощная дамба, которая еще не раз защитит нас всех, людей, похожих на людей...