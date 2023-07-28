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Искусство

В Marina Gisich Gallery открылась групповая выставка «Не для старых этот край» — с работами мэтров совриска и молодых художников

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В основу проекта легла идея об объединении в пространстве галереи художников разных поколений: зрелых и состоявшихся — с теми, кто только прокладывает свой путь, или же, в силу обстоятельств, просто оставался вне поля зрения.

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Петр Белый

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Андрей Семенов. Из серии портретов 

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Иван Химин. Из серии «Вершки и Корешки»

Выставка «Не для старых этот край» — результат совместной работы признанных мэтров совриска и молодых художников, к которой, как отмечает куратор проекта Глеб Ершов, часто прибегают «в поры миграции искусства к новым берегам». «Когда состоявшийся художник с именем, или же устойчивая творческая пара привлекают в союзники художников, не утвердившихся еще на арт сцене, эта рука поддержки и признание дара другого и есть путь к преодолению патриархальной иерархии, приток свежей крови, в которой всегда так нуждается искусство. Увидеть в более молодом коллеге союзника, почувствовать, как отзывается твой голос во вновь появившейся мелодии — род чуткости и внимания, создающих столь необходимый, имеющий почти что экологический характер тип отношений в современном искусстве», — говорит о совместной художественной работе Ершов.

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Катерина Веселовская

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Александр Морозов, сосуды

Свои работы в рамках проекта представили Вика Бегальская, Александр Вилкин, Андрей Семёнов, Иван Горшков, mrachnik, Александр и Лиза Цикаришвили, Владимир С, самуилл маршак (Дима Королев), Грехт, Гализини, Иван Чемакин, Катя Веселовская, Петр Белый, Александр Морозов, Иван Химин, Петр Швецов и Эмилия Санги. В числе экспонатов — глиняные сосуды и чугунные скульптуры, скульптуры и графика, портреты стигматизированной в обществе части городского населения и абстрактные полотна.

Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery
Изображение предоставлено пресс-службой Marina Gisich Gallery

Выставка «Не для старых этот край» открыта до 26 августа в Marina Gisich Gallery на набережной реки Фонтанки, 121 Время работы: с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00. 

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