Выставка «Не для старых этот край» — результат совместной работы признанных мэтров совриска и молодых художников, к которой, как отмечает куратор проекта Глеб Ершов, часто прибегают «в поры миграции искусства к новым берегам». «Когда состоявшийся художник с именем, или же устойчивая творческая пара привлекают в союзники художников, не утвердившихся еще на арт сцене, эта рука поддержки и признание дара другого и есть путь к преодолению патриархальной иерархии, приток свежей крови, в которой всегда так нуждается искусство. Увидеть в более молодом коллеге союзника, почувствовать, как отзывается твой голос во вновь появившейся мелодии — род чуткости и внимания, создающих столь необходимый, имеющий почти что экологический характер тип отношений в современном искусстве», — говорит о совместной художественной работе Ершов.