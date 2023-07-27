В МАХ открывается традиционная (13-я!) выставка дипломных работ выпускников Академии художеств

Музей Академии художеств

О дипломных работах студентов Академии художеств имени Ильи Репина:

Обучение студентов на живописном факультете основано на методиках академического образования, разработанных европейскими художественными школами. Дипломные работы демонстрируют широту охвата тем, затрагивающих как исторические, так и современные сюжеты. Экспозицию составляют работы по живописи, академическому рисунку, композиции, а также копии с оригиналов, хранящихся в музеях России.

Дипломы выпускников графического факультета свидетельствуют об их серьезной профессиональной подготовке, широте творческих интересов и уверенном владении различными техниками и материалами, такими как линогравюра, офорт, шелкография, рисунок пером и пастелью, темпера. Кроме станковых произведений на выставке представлены макеты книжных изданий.

Не менее интересны работы учеников скульптурного факультета, сочетающие в себе разносторонность художественного видения, свободное владение формой и безусловную выразительность пластического языка.

Проекты новых городских пространств, спортивных сооружений, застроек жилых кварталов — результат творческих поисков выпускников архитектурного факультета.

Ставшее традиционным, ежегодное проведение этой выставки обусловлено необходимостью знакомства с новыми достижениями в современном художественном мире. Каждая работа, представленная на выставке, уникальна, равно как и уникален каждый автор. Помимо знакомства со школами и личностью каждого творца через призму его творчества, выставка предоставляет возможность увидеть новые достижения в современном художественном мире.