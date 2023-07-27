18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

В МАХ открывается традиционная (13-я!) выставка дипломных работ выпускников Академии художеств

Поделиться:

В течение шести лет авторы обучались мастерству, опираясь на традиции и классические методы, которые являются основой академического художественного образования. Дипломные работы — это демонстрация профессиональных качеств студентов и первый самостоятельный творческий опыт.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Екатерина Доронина. Серия станковых листов "Бассейн"

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Екатерина Романова. Серия станковых листов "Пословицы и поговорки"

В парадных залах Музея Академии художеств представят работы молодых мастеров скульптуры, архитектуры, графики, станковой, реставрационной, монументальной и церковно-исторической живописи. Это не только картины, рисунки, гравюры и скульптурные композиции, но и книги, проекты жилой застройки и многое другое. «Дипломные работы выполнены в рамках учебной программы являются ее итогом, результатом совместных усилий всей школы в целом», — отмечают в МАХ.

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Гоу Босян. Серия станковых листов "Мой родной город"

Изображение предоставлено пресс-службой Музея Академии художеств

Анисия Теплякова. Серия станковых листов "Двенадцать подвигов Геракла"

Музей Академии художеств

О дипломных работах студентов Академии художеств имени Ильи Репина:

Обучение студентов на живописном факультете основано на методиках академического образования, разработанных европейскими художественными школами. Дипломные работы демонстрируют широту охвата тем, затрагивающих как исторические, так и современные сюжеты. Экспозицию составляют работы по живописи, академическому рисунку, композиции, а также копии с оригиналов, хранящихся в музеях России.

Дипломы выпускников графического факультета свидетельствуют об их серьезной профессиональной подготовке, широте творческих интересов и уверенном владении различными техниками и материалами, такими как линогравюра, офорт, шелкография, рисунок пером и пастелью, темпера. Кроме станковых произведений на выставке представлены макеты книжных изданий.

Не менее интересны работы учеников скульптурного факультета, сочетающие в себе разносторонность художественного видения, свободное владение формой и безусловную выразительность пластического языка.

Проекты новых городских пространств, спортивных сооружений, застроек жилых кварталов — результат творческих поисков выпускников архитектурного факультета.

Ставшее традиционным, ежегодное проведение этой выставки обусловлено необходимостью знакомства с новыми достижениями в современном художественном мире. Каждая работа, представленная на выставке, уникальна, равно как и уникален каждый автор. Помимо знакомства со школами и личностью каждого творца через призму его творчества, выставка предоставляет возможность увидеть новые достижения в современном художественном мире.

Выставка дипломных работ студентов Академии художеств пройдет со 2 августа по 1 октября 2023 года в Музее Академии художеств на Университетской набережной, 17.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: