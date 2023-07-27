Надежда Ишкиняева и Евгения Токарева

Кураторки — о выставке «Ренессанс. Новая голова»:

Художник Юрий Козлов родился в Смоленске или в Кронштадте, или на Васильевском острове. Про себя он говорит: хулиган, диверсант, самый заблудший из всех сыновей. Он уважает женщин. Галантен, но всегда готов к драке. Пьет коньяк и не пьянеет. Когда работает, называет себя отдыхающим или «пока никто, просто художник помогающий».

Его искусство, как и идентичность, всегда находится где-то между. Оно существует на обрывках сложенных пополам листов в клеточку, в конвертах, заправленных один в другой, внутри его сумки с художественными материалами, где вперемешку обитают хлебные остатки и акварель. […]

Кураторки решили масштабировать то, что «изобразирует» автор в своих тетрадях, и то, что прячется между строк его каллиграфии. «Смотри внимательно. И (чтобы они) обращались как художники с художниками, а не хамили», — в очередной раз отвечает Юрий, указывая на невозможность репрезентировать его искусство простым переносом из интерната в галерею. Новая голова, как и новые тактики экспонирования, которым еще нет места, только должна появиться.