Экспозиция разместилась в пространстве галереи «Рабочий стол» и объединила живопись, созданную художником в период с 2022-2023 годов, с графическим уголком, в котором собраны рисунки и наброски Юрия — результаты его ежедневной художественной практики.
Юрий Козлов — художник-самоучка, представитель аутсайдер-арта, который часто использует в своих работах шариковую ручку, черные фломастеры и «заболевшие» простые карандаши, которые нужно отдать в ремонт на заточку. Название выставки «Ренессанс. Новая голова» связано с кураторской стратегией включения Юрия в контекст искусства и преодоления тревоги относительно хрупкости и недолговечности его работ, хранящихся, как правило, в студии психоневрологического интерната №7, в котором живет художник.
Чтобы сохранить наследие Юрия Козлова, кураторки Надежда Ишкиняева и Евгения Токарева предложили художнику создать серию работ на больших холстах и увековечить главных героев его картин и любимые образы — автомобили и корабли. По их словам, художник «принял этот вызов, но постоянно искал стратегии уклонения и избегания собственной институционализации, отстаивая свое художественное видение»: нарушал договоренности, менял выбранные ранее сюжеты, игнорировал дедлайны и «буквально из рукава доставал новые и новые краски».
Кураторки — о выставке «Ренессанс. Новая голова»:
Художник Юрий Козлов родился в Смоленске или в Кронштадте, или на Васильевском острове. Про себя он говорит: хулиган, диверсант, самый заблудший из всех сыновей. Он уважает женщин. Галантен, но всегда готов к драке. Пьет коньяк и не пьянеет. Когда работает, называет себя отдыхающим или «пока никто, просто художник помогающий».
Его искусство, как и идентичность, всегда находится где-то между. Оно существует на обрывках сложенных пополам листов в клеточку, в конвертах, заправленных один в другой, внутри его сумки с художественными материалами, где вперемешку обитают хлебные остатки и акварель. […]
Кураторки решили масштабировать то, что «изобразирует» автор в своих тетрадях, и то, что прячется между строк его каллиграфии. «Смотри внимательно. И (чтобы они) обращались как художники с художниками, а не хамили», — в очередной раз отвечает Юрий, указывая на невозможность репрезентировать его искусство простым переносом из интерната в галерею. Новая голова, как и новые тактики экспонирования, которым еще нет места, только должна появиться.
Юрий Козлов
Персональная выставка Юрия Козлова «Ренессанс. Новая голова» открыта до 30 июля в галерее «Рабочий стол» в арт-центре «Пушкинская-10», коридор между корпусами В и С, второй этаж.
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