Портрет Эренбурга кисти Матисса и «Марокканка в розовых шальварах» Серебряковой выставлены на аукцион

Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», самым дорогим произведением предстоящего аукциона может стать «Марокканка в розовых шальварах» Зинаиды Серебряковой (1932). В правом нижнем углу картины имеется авторская подпись с датой: «Z.Serebriakova / Marrakech 1932», а на обороте — надпись: «... a Marrakech / 1932 / Z. Serebriakova / № 6». На монтировке наклеена этикетка выставки «Бенуа, Лансере, Серебряковы: художественная династия. Из частных собраний», прошедшей в 2009 году в Москве. «Эта работа внесена в Реестр произведений художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, которая стала одной из первых русских женщин, вошедших в историю живописи; художница входила в объединение «Мир искусства», оказавшее огромное влияние на развитие русского символизма и модерна в начале XX века», — отмечают в аукционном доме.

Сегодня работы художницы хранятся в коллекциях российских государственных музеев, а также в частных собраниях. Лидирующая ставка за пастель с марокканкой достигает 7 миллионов рублей.