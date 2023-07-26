Портрет Эренбурга кисти Матисса и «Марокканка в розовых шальварах» Серебряковой выставлены на аукцион

«Литфонд» проведет уже традиционные торги из серии «Шедевры по стартовым ставкам в один рубль», на которые заявлены работы крупнейших мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Как поделились с «Собака.ru» в аукционном доме, первоначальные ставки «стремительно растут» — и на некоторые из них уже на момент релиза достигли нескольких миллионов рублей.
Зинаида Серебрякова, «Марокканка в розовых шальварах». 1932 год
Как рассказали «Собака.ru» в «Литфонде», самым дорогим произведением предстоящего аукциона может стать «Марокканка в розовых шальварах» Зинаиды Серебряковой (1932). В правом нижнем углу картины имеется авторская подпись с датой: «Z.Serebriakova / Marrakech 1932», а на обороте — надпись: «... a Marrakech / 1932 / Z. Serebriakova / № 6». На монтировке наклеена этикетка выставки «Бенуа, Лансере, Серебряковы: художественная династия. Из частных собраний», прошедшей в 2009 году в Москве. «Эта работа внесена в Реестр произведений художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, которая стала одной из первых русских женщин, вошедших в историю живописи; художница входила в объединение «Мир искусства», оказавшее огромное влияние на развитие русского символизма и модерна в начале XX века», — отмечают в аукционном доме.
Сегодня работы художницы хранятся в коллекциях российских государственных музеев, а также в частных собраниях. Лидирующая ставка за пастель с марокканкой достигает 7 миллионов рублей.
Анри Матисс, «Портрет Ильи Эренбурга». 1946 год
Другим лотом стал «Портрет Ильи Эренбурга» кисти Анри Матисса, выполненный в 1946 году графитовым карандашом по бумаге. В правом нижнем углу работы имеются авторские подписи, выполненные графитным карандашом: «a ILYA / IL EHRENBOURG / Henri Matisse / 2 oct 1946». На обороте монтировки наклеена этикетка «Куратор выставок Век Эренбурга / Борис Фрезинский, СПб.». Портрет происходит из собрания семьи Лурье, с которой писателя Илью Эренбурга связывали родственные узы.
К полотну прилагается письмо дочери Ильи Эренбурга, Ирины Ильиничны Эренбург (1911-1997 гг.): «Осенью 1946 года мой отец позировал для Анри Матисса в его студии в городе Ницца, где за 35 лет до того родилась я сама. Мастер предложил три сеанса, в течение которых он сделал около 15 рисунков с натуры, которые назвал „поиском древней маски вечной юности»…». Лидирующая ставка за лот уже достигла 850 тысяч рублей.
Александр Киселев, «Пасмурный день». 1888 год
На торги также заявлена работа пейзажиста Александра Киселева «Пасмурный день» (1888). «Для произведений живописца Александра Александровича Киселева характерны повествовательность и тщательная выписанность деталей. Творческий диапазон художника достаточно велик, он писал пейзажи «тихих уголков» русской природы, но вместе с тем много работал для художественного рынка, создавая панорамные виды в духе академического и салонного искусства», — говорят о творчестве художника в «Литфонде».
Произведения Киселева находятся во многих музейных собраниях России, в том числе в Русском и Пушкинском музеях, а также Третьяковской галерее. Лидирующая ставка за «Пасмурный день» составляет 2,6 миллиона рублей.
В рамках аукциона представят работы Михаила Нестерова — автора исторических сюжетов и росписей в храмах, которые высоко ценятся как крупнейшими художественными галереями, так и частными коллекционерами. В числе лотов полотно «Близ Соловецкого монастыря», написанное в 1900-1910-х маслом на картоне и связанное с посещением художника в 1903 году Соловецкого монастыря, а также «Ярославль» — подарок дочери Наташе на день Ангела, о чем свидетельствует наклеенный на обороте лист ученической тетради в линейку. Лидирующие ставки за лот составляют 3,8 и 3,2 миллиона рублей.
Петр Петровичев, «Спас на сенях». 1909 год
На торги также выставлено полотно «Спас на сенях» одного из основателей Общества художников-реалистов Петра Петровичева. Работа относится к первой трети ХХ века, приблизительно 1909 год, и выполнена маслом по бумаге на холсте. Картина выставлена на торги из собрания семьи художника и имеет экспертное заключение Центра имени Грабаря. Лидирующая ставка за нее составляет 4 миллиона рублей.
Торги живописных работ аукционного дома «Литфонд» пройдут 29 июля.
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