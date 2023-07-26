Как понять современное искусство и начать в нем разбираться? Вот 6 простых правил

3. «Красота в глазах смотрящего»

С первого взгляда никакое современное искусство не может быть нам понятным. Мы не можем сразу распознавать скрытые смыслы и отсылки, если не прикладываем усилий и не изучаем то, чего не знаем. Кроме того, произведения создаются художниками с непохожим опытом, разным происхождением и отличными судьбами, что сильно усложняет анализ и восприятие произведений.

Выход только один: чем больше вы знаете и изучаете, тем больше вы узнаете, замечаете и понимаете.

У вас может создаться впечатление, что человек, хорошо разбирающийся в искусстве, сам наделяет произведения смыслом, которого в нем до этого не было. Отчасти это так, но не все так просто. Для начала просто гоните от себя такие мысли, чтобы не впадать в заблуждение. Потому что либо художник хорошо разбирается в искусстве и действительно это подразумевал, либо, сам того не осознавая, впитывал современные ему веяния и создал мосты с тысячами отсылок, которые под силу разгадать только человеку, который на самом деле разбирается в искусстве.

Тут все просто. Как мы с вами разбирались в разделе про постмодернизм, наша культура и цивилизация создали такое невероятное количество артефактов, произведений и мыслей, что не повториться или сказать что-то новое действительно очень сложно. Поэтому даже если вам кажется, что произведение вообще никак не связано со всем, что было создано до этого, возможно, вы просто не очень хорошо еще разобрались с этим самым «до этого».

При восприятии произведений искусства также очень круто работает такой феномен, как радость (или удовольствие) узнавания. Он заключается в том, что вы всегда будете заведомо более расположены к произведениям, с которыми уже знакомы, к художнику, которого узнали, к идее, про которую уже читали, чем к неизвестному и незнакомому. Так наше восприятие работает не только в сфере искусства.

Согласитесь, вы ярче реагируете на человека, которого знаете, а иногда, если вы прониклись какой-либо идеей, кажется, что она начинает заполнять буквально все окружающее пространство.

Вы смотрели фильм «Роковое число 23»? Помните, как герою Джимма Керри постоянно мерещилось магическое число, о котором он прочитал? У него, правда, это переросло в настоящую одержимость и помешательство, но концепция схожая. Чем больше вы знаете, чем больше вы увлечены, тем интереснее, проще и очевиднее для вас становится процесс извлечения смыслов и тем лучше вы понимаете, о чем идет речь в том или ином произведении.