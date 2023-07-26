Как понять современное искусство и начать в нем разбираться? Вот 6 простых правил

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Современное искусство. Как разбираться в том, что непонятно всем вокруг» Алены Репиной. В ней исследовательница арта в максимально простой форме объясняет, почему совриск такой, какой он есть, и при чем тут постмодерн. Публикуем ликбез, как смотреть работы актуальных художников.
6 простых правил к просмотру современного искусства
1. Откажитесь от идеи, что искусство вам что-то «должно»
Самая большая ошибка, которую вы можете совершить при знакомстве с произведением искусства, — это быть уверенным в том, что оно непременно должно вас чему-то учить, образовывать, возвышать, поднимать и развивать ваши моральные и этические ценности. Главное для современного искусства — это сам процесс поиска ответа на вопрос «что такое искусство?», попытка осмыслить окружающую действительность, предложить взгляд на мир, который бы что-то объяснял или заострял наше внимание на том или ином объекте, идее, ценности.
Искусство могло бы нас научить чему-то, если бы в обществе существовали непоколебимые правила, единые и одинаковые для всех без исключения.
Если бы мы жили в мире, который предлагает ограниченное количество вариантов развития нашей судьбы и сюжетов, которые можно выбирать, искусство стало бы нашим советчиком. Если бы мы четко знали, где добро, а где зло, где черное, а где белое, искусство занимало бы позицию, которая помогала бы нам жить и делала понимание мироустройства не сложнее, а проще. А так как буквально все в нашем мире сейчас отталкивается от индивидуальной точки зрения, существует также и множество версий трактовки реальности и ее отражения в искусстве. А значит, мы не можем требовать от искусства универсального рецепта или индульгенции. Зато можем найти тех художников и те концепции, которые будут близки именно нам, нашему жизненному опыту и пониманию мира. Никогда еще в человеческой истории искусство не было для нас таким доступным. Так что пользуйтесь этим, изучайте и смотрите искусство, но не ждите от него, пожалуйста, то, что оно вам дать не может. Иначе разочарование неизбежно.
2. Откажитесь от оценок «хорошо» и «плохо»
Оценочные суждения станут только препятствием в изучении разных произведений непохожих друг на друга художников. Это не значит, что мы с вами должны запретить себе субъективно оценивать искусство и выражать свою точку зрения. Совсем наоборот. Просто в нашем мире нет ничего однозначного, полярного и единственно верного. А значит, то или иное произведение может вызвать и не вызывать у нас желание рефлексии. Мы можем разделять опыт художника или нет, понимать, о чем его произведение, и сочувствовать или оставаться в стороне, высказывать схожую или противоположную позицию. Главное, договориться с собой: мы не можем говорить, что одно искусство хуже другого или «раньше было лучше» (или хуже). Каждое искусство прежде всего отражает свою эпоху, но остается довольно недоступным для людей другого времени.
Мы можем приблизиться к пониманию, близкому к пониманию современников, но, как бы мы ни старались, не можем полностью осознать то, как им жилось, какие их заботили вопросы, что для них значило и как воспринималось искусство их времени. Зато мы можем ретроспективно оценить, какие художники оставили наибольший след в истории, какие высказывания и работы имели большое значение для своего времени, а что не стоит нашего внимания.
Ян Фабр. Глупость, стоящая на смерти. Чучело лебедя, полимер, надкрылья златки, металл. 2016. Эрмитаж
3. «Красота в глазах смотрящего»
С первого взгляда никакое современное искусство не может быть нам понятным. Мы не можем сразу распознавать скрытые смыслы и отсылки, если не прикладываем усилий и не изучаем то, чего не знаем. Кроме того, произведения создаются художниками с непохожим опытом, разным происхождением и отличными судьбами, что сильно усложняет анализ и восприятие произведений.
Выход только один: чем больше вы знаете и изучаете, тем больше вы узнаете, замечаете и понимаете.
У вас может создаться впечатление, что человек, хорошо разбирающийся в искусстве, сам наделяет произведения смыслом, которого в нем до этого не было. Отчасти это так, но не все так просто. Для начала просто гоните от себя такие мысли, чтобы не впадать в заблуждение. Потому что либо художник хорошо разбирается в искусстве и действительно это подразумевал, либо, сам того не осознавая, впитывал современные ему веяния и создал мосты с тысячами отсылок, которые под силу разгадать только человеку, который на самом деле разбирается в искусстве.
Тут все просто. Как мы с вами разбирались в разделе про постмодернизм, наша культура и цивилизация создали такое невероятное количество артефактов, произведений и мыслей, что не повториться или сказать что-то новое действительно очень сложно. Поэтому даже если вам кажется, что произведение вообще никак не связано со всем, что было создано до этого, возможно, вы просто не очень хорошо еще разобрались с этим самым «до этого».
При восприятии произведений искусства также очень круто работает такой феномен, как радость (или удовольствие) узнавания. Он заключается в том, что вы всегда будете заведомо более расположены к произведениям, с которыми уже знакомы, к художнику, которого узнали, к идее, про которую уже читали, чем к неизвестному и незнакомому. Так наше восприятие работает не только в сфере искусства.
Согласитесь, вы ярче реагируете на человека, которого знаете, а иногда, если вы прониклись какой-либо идеей, кажется, что она начинает заполнять буквально все окружающее пространство.
Вы смотрели фильм «Роковое число 23»? Помните, как герою Джимма Керри постоянно мерещилось магическое число, о котором он прочитал? У него, правда, это переросло в настоящую одержимость и помешательство, но концепция схожая. Чем больше вы знаете, чем больше вы увлечены, тем интереснее, проще и очевиднее для вас становится процесс извлечения смыслов и тем лучше вы понимаете, о чем идет речь в том или ином произведении.
4. Тренируйтесь!
Ни один навык, который вы развиваете, невозможно усовершенствовать без постоянной тренировки. Естественно, чем больше вы погружаетесь в контекст, чем больше посещаете выставки современного искусства, ходите на экскурсии, знакомитесь с искусством, изучаете художников, пытаетесь воспринимать и изучать произведения, тем лучше у вас со временем получается.
Тут главное желание. Никто не отменяет того, что поначалу информации будет много, ее будет сложно воспринимать и систематизировать, но со временем, если вам очень захочется, у вас обязательно получится разобраться. Приходите на выставку, читайте кураторский текст, старайтесь двигаться по маршруту, который он предлагает, смотрите на произведения, читайте сопроводительные материалы и воспринимайте работы. Попробуйте провести рядом с каждой или с некоторыми из них немного времени. Поизучайте работу, понаблюдайте за своей реакцией. Попробуйте лично для себя ответить на вопросы: что это может значить? На что это похоже? О чем это может быть? И главное: не торопитесь. Искусство всегда требует от нас времени на восприятие и погружение. Если видите интерактивный объект, обязательно взаимодействуйте с ним.
Работы из серии «Последнее восстание» группы AES+F в ЦВЗ «Манеж».
5. Успокойтесь и расслабьтесь
Чем сильнее вы ожидаете знакомства с современным искусством, тем более вероятно, что вы разочаруетесь. Возможно, вы считаете, что если кураторы показывают публике современное искусство, то это непременно значит, что они выставляют непоколебимые шедевры, которые точно войдут в историю искусств. Однако делать такие выводы по поводу произведений, которые созданы в этом году или пару лет назад, очень поспешно. Нам всегда необходима временная дистанция, чтобы определить, что значимо, а что — нет.
Поэтому, когда вы ходите на выставки и смотрите произведения, помните, что перед вами не уникальные шедевры, которым нет аналогов, а попросту та самая «средняя температура по палате».
И я не хочу ни в коем случае обесценивать произведения современных художников, просто знайте: далеко не все из того, что сейчас актуально и показывается на выставках, останется в истории искусств. А поэтому, если вы дадите современному искусству шанс и отнесетесь к нему со снисходительностью, без осуждения и с интересом, оно откроет вам новый и увлекательный мир других точек зрения. Не ждите от каждой выставки того самого пресловутого «великого искусства», и тогда вы сможете получить от нее наслаждение и почерпнуть из работ интересные мысли. А если нет — не бойтесь высказывать негативные впечатления и делиться ими с друзьями или в своем блоге и соцсетях. Ведь именно в обсуждении и спорах (нет, не рождается истина) кроется самое интересное.
6. Меньше серьезности
Нас с вами учили, что искусство должно быть прекрасным, давать пищу для размышления (обращаться к серьезным темам и проблемам, предлагать философские концепции) и говорить о высоком. Другое дело, что во все времена существовало высокое и низкое искусство. Искусство, которое, например, создавалось для правительственных и религиозных учреждений, понятное дело, должно было соответствовать своему высокому статусу, раскрывать определенные возвышенные темы и сюжеты, а также полностью удовлетворять вкусам и целям заказчиков. С другой стороны, параллельно всегда создавались произведения для развлечения, для простых людей: например, лубок, тканые ковры, гравюры на популярные произведения искусства, рисунки-карикатуры и т. д. Долгое время они носили статус низкого искусства.
Окончательно грань между элитарным и народным искусством стирается в искусстве постмодернизма.
Но самое важное в этом пункте даже не это, а то, что не каждый объект создается с высокой целью, не каждый художник имеет смелость, мастерство, возможность, желание говорить о больших и значительных идеях. Поэтому искусство представляет нам такое многообразие сюжетов, решений и подходов. Поэтому не стоит с одними и теми же ожиданиями подходить ко всем произведениям. В таком случае вы просто рискуете разочароваться.
Постмодерная мысль и ее последствия
Давайте разберемся, откуда взялась, как развивалась и к каким выводам пришла постмодерная мысль, чтобы лучше понимать культуру и искусство второй половины ХХ века. Скажу даже больше: без изучения ее основных идей мы с вами воспринимали бы искусство этого времени как неудачную шутку эксцентричного автора, который не только не удосужился познакомиться с историей искусства, так еще и творит что хочет и выдает это за искусство.
Не зря же я рассказываю вам о современном искусстве, говоря, что многие считают его странным. Смотрите: то, что главным стилем и образом мысли второй половины ХХ века принято называть постмодерн, совершенно не значит, что каждая сфера окружающего нас мира исповедует одни и те же (а тем более постмодернистские) убеждения. Сейчас многие исследователи считают, что с 2010-х годов мы перешагнули в эпоху метамодерна, но пока что это не общепринятое мнение.
Если рассказывать в двух словах, то, по сути, метамодерн представляет собой компромисс между модернизмом и постмодернизмом.
Это попытка соединить утопичность и веру в будущее модернизма и критическое отношение к миру постмодернизма. При этом метамодерн — не фиксированная, а колеблющаяся и постоянно видоизменяющаяся субстанция.
Однако не все современные философы принимают эту концепцию. Один из критиков метамодернизма — философ и социолог Зигмунд Бауман — утверждает, что этот стиль не предлагает нового пути развития культуры и общества, а является лишь попыткой обойти проблемы, которые возникли в результате постмодернизма. Бауман считает, что, вместо того чтобы стремиться к новым формам развития, необходимо сначала признать проблемы, которые возникли в результате постмодернизма, и решить их с помощью новых идей и концепций.
Другой известный философ, который поддерживает подход Баумана, — это Славой Жижек. Он утверждает, что метамодернизм является неясным и бессмысленным понятием, которое не может быть точно определено. Жижек также считает, что метамодернизм не учитывает основные проблемы, которые возникли в результате постмодернизма, — глобализацию, экологический кризис, увеличение социального неравенства и другие.
Философ Джон Грей также критикует концепцию метамодернизма. Он утверждает, что метамодернизм — это попытка создать новый нравственный порядок, который будет противостоять постмодернизму. Однако Грэй считает, что этот новый порядок не будет достаточно эффективным, так как он также будет основан на сомнениях и отказе от жестких норм и ценностей.
Таким образом, несмотря на то что у концепции метамодернизма много сторонников в современной философии, существует и немало критиков, которые считают, что она не предлагает новых путей развития культуры и общества. В своих рассуждениях я буду исходить из позиции, что мы с вами все еще живем в концепциях постмодернизма, пусть даже и стремящегося к новому состоянию культуры. Я буду делать так, потому что мне важно обратить ваше внимание на ряд интересных вещей, связанных с восприятием искусства.
Владимир Абих «Навсегда». «Севкабель Порт».
Если вы отнесетесь к постмодернизму внимательнее и постараетесь не воспринимать его в штыки, а отрефлексируете и проанализируете, какие из обозначенных принципов вы хотя бы отчасти наблюдаете в своей повседневной жизни, то удивитесь, как много постмодернистского нас окружает. При этом хочу вас предостеречь: на постсоветском пространстве, которое большую часть ХХ века развивалось в рамках модернистского понимания мира, веры в метанарративы, большие смыслы и оппозиции из серии добро-зло, постмодерная мысль воспринимается, но совсем иначе, чем за рубежом, где уже с 1960-х годов культурная ситуация стала стремительно меняться под влиянием французской мысли. Например, университетская среда стала не только полем для исследования и фиксации новых законов, но местом жарких споров и обсуждений теорий.
Можно сказать, что у нас, читая философов, бесспорно верят им и воспринимают их тезисы как современную истину, а в Европе и Америке принято полемизировать и не соглашаться с ними, постоянно споря о подходах.
Постмодерная мысль начала активно развиваться с так называемого Красного Мая, или волны студенческих революций 1968 года. Если описывать кратко, то вот что происходило во Франции в тот знаменательный год: студенческое движение объединилось с рабочим, чтобы получить больше свобод и более выгодные социальные и экономические условия. Несмотря на то что многомесячные протесты и забастовки фактически потерпели поражение, студенты, например, получили более высокий статус, в университеты стали приглашаться до этого маргинальные деятели и философы, например, такие как Мишель Фуко, а содержание курсов, которые вели эти преподаватели, перестало подвергаться жесточайшей цензуре и стало гораздо более свободным и авторским.
Главным и одним из первых текстов, который точно стоит изучить, чтобы приблизиться к пониманию постмодерной мысли, является книга Жана-Франсуа Лиотара «Состояние постмодерна» (1979). Однако мы с вами не будем останавливаться на этом французском философе более подробно — мне важно в первую очередь дать вам понятное представление о философии постмодерна, чтобы у вас не осталось о ней предвзятого впечатления.
Вы уже, скорее всего, много раз слышали, что постмодерн противопоставляет себя модерну. Но это не совсем так. Давайте для начала разберемся с терминами, чтобы не путаться. Говоря модерн, мы имеем в виду философскую мысль, которая развивалась начиная с конца Средневековья и заканчивая в целом Первой мировой войной. Очень грубо говоря, согласно этой мысли, человек стоит в центре мира и изучает его с помощью познания. Модерн как философское понятие не имеет никакого отношения к искусству и архитектуре 1890-х — 1914 годов, которые у нас в стране получили наименования северный модерн, южный модерн, просто модерн и т. д. Так, стиль ар-нуво (он же сецессион, югендстиль и так далее в зависимости от страны происхождения) называется только в России. Поэтому очень важно не запутаться в терминологии.
Модернизм — это совокупность направлений в искусстве, которые развивались параллельно друг другу, периодически пересекаясь, с 1860-х по 1930-е годы. А постмодернизм как понятие пришел к нам из архитектуры.
После Второй мировой войны с помощью этого понятия архитекторы хотели противопоставить свои поиски достижениям и подходу архитекторов прошлого. Они стали большее внимание уделять не самому зданию или ансамблю, а тому, как оно существует в контексте, развивается, соотносится с природой и встраивается в окружающую среду.
Георгий Гурьянов, автопортрет. 1993 год. Русский музей.
Когда вы читаете или слушаете о постмодерне, то часто можно услышать, что он отказывается от метанарративов и всеобъемлющих идей, свойственных модерну. Например, отказывается от идеи, что искусство может спасти мир или что развитие науки и технологий помогает нам приблизиться к светлому и счастливому будущему. Постмодерная мысль призывает быть внимательными к деталям, случайностям, оговоркам и нюансам. Получается, что постмодерная мысль не упадническая, а более, так скажем, материалистическая и реалистическая. Безусловно, одна из ее составляющих — это рефлексия на события двух мировых войн и вызванная этим убежденность в крахе тех великих мыслей, которые занимали умы интеллектуалов еще за полвека до этого. Однако в центре рассуждений постмодерна лежит убежденность в том, что картина мира, сформированная европейской культурой, нуждается в пересмотре (в частности, это произошло из-за обретения независимости многими колониями, то есть деколонизации), ведь до этого момента европейская культура воспринималась мало того как привилегированная, так еще и как доминирующая. В рассуждениях постмодернистов происходит так называемое снятие культуры — это творческая отмена определенного состояния вещей, которая приводит к новому состоянию мира, в котором учитывается произведенная отмена. Эту идею вслед за Георгом Гегелем развивает Ролан Барт, но уже в условиях второй половины ХХ века.
Получается, что в условиях 1960–1970-х годов из-за расширения картины мира и включения в нее новых обстоятельств мир нужно переосмыслить, а значит, нужно переосмыслить и язык, с помощью которого мы говорим об этом мире.
Все это подтолкнуло философов к поиску новых подходов, изменению философского дискурса и анализу устоявшихся явлений, понятий и их деконструкции. Иными словами, постмодерная мысль неслучайно все подвергает сомнению и последовательно перепроверяет сконструированные нами понятия. То же понятие общества, культуры и человека, которые казались незыблемыми на протяжении веков, оказались не данными изначально, свыше или из других главенствующих над нами сфер, а придуманными и сконструированными нами.
Остановимся на этой мысли на минутку. Для нас с вами она в целом довольно банальна или как минимум проста и понятна. Мы осознаем, что все, что нас окружает (социальные конструкты, правильные пути решения проблем, понятия морали и этики), — это созданные нами же для нас самих конструкции, которые дают возможность отличать «своих» от «чужих», общаться, понимая друг друга, и т. д. Но для послевоенной культуры она была по-настоящему уникальной и скандальной. Постмодерная мысль подвергает устоявшиеся понятия деконструкции, перерабатывая наследие предыдущих эпох и постоянно подвергая их критическому осмыслению.
Это можно объяснить на простом примере: представьте, что вы идете в театр. Вы можете просто смотреть спектакль, наблюдая за сюжетом и историей, которая разворачивается перед вашими глазами, а можете помимо этого анализировать постановку и работу режиссера, костюмы и работу костюмера, освещение, игру актеров, декорации и т. д. И из этого анализа у вас сложится определенное впечатление о комплексной природе этого спектакля. То есть вы и так бы могли оценить спектакль и сформировать эмоциональное впечатление о рассказанной истории, но проанализировать его на профессиональном уровне и тем самым деконструировать, разобрать на то, из чего он состоит, возможно только при наличии экспертных знаний. Тот же самый подход мы можем применить, например, к нашему пониманию человека. Что такое человек? Что такое общество? Что такое хлеб? А стул?
Постмодерная мысль приходит к выводу, что и сам язык, на котором мы говорим, — это специально разработанное средство решения конкретных задач и медиум.
При этом язык, как и любое средство, понятие и система, придуманная культурой или нами, несовершенен. Он существует по своим правилам и закономерностями, но мы сможем по-настоящему понять все многообразие придуманных и установленных нами понятий, не только обнаружив их или проанализировав, но и осознав, что язык состоит из схем и конструктов, которые заставляют нас шаблонно мыслить в зависимости от традиции и привычки, и мы можем идти у них на поводу, даже не осознавая этого, и поэтому не достигать действительного понимания вещей.
Recycle Group, выставка в «Манеже». 2021.
Искусство перестает восприниматься как способ познания мира, теперь за конкретными достоверными сведениями мы обращаемся к науке, а искусство, по сути, уходит в сферу экспериментов и развлечения. Именно поэтому происходит смерть автора, ведь в таком случае становится не совсем важно, кто именно излагает ту или иную концепцию.
Смерть автора — это концепция, введенная Роланом Бартом в эссе 1967 года, согласно которой Автор и его фигура в современном мире заменены безличным Скриптором, который только фиксирует, но не вкладывает собственное высказывание в произведение.
Конечно, мы с вами рассмотрели не все теории и идеи, которые характерны для постмодерной мысли, но моя задача состоит в том, чтобы дать вам представление, почему мы видим такие резкие перемены в искусстве и как это можно объяснить с точки зрения культуры и отношения к ней, а не рассказать обо всех теориях и идеях постмодерна.
Давайте подытожим вышесказанное. Мысль о постсовременности — это отрицание базовых ценностей, на которых держалась современность (модерн). Постмодерная мысль — это радикальная критика огромной европейской поэтико-риторической традиции, критика европоцентризма. Это преодоление наивного отношения к культуре и аппарату описания культуры. И говоря словами профессора философии А. В. Маркова: «Постмодернизм как теоретическая мысль — это по большей части вскрытие того, в какой мере наши представления о себе как о людях предопределены определенными культурными схемами, и в какой мере, познавая себя, мы на самом деле познаем определенные жанры разговора о себе».
Кроме того, постмодерн стирает границы между элитарной и массовой культурой (одно легко становится частью другого, смешивается и перемещается). Например, мы с вами можем полюбоваться картиной Ботичелли «Весна» в галерее Уффиции, а выйдя из музея, приобрести значок с ее изображением.
Вот еще пример: мы можем одинаково серьезно анализировать современную культуру и искусство и образ Супермена (как это делал Умберто Эко). Это стирание границ очень важно для нашей реальности, этот отказ от принципа иерархии полностью противоречит тому, как воспринимали мир до этого. Постмодерная мысль воспринимает мир как текст (который можно прочитать, считать смысл и интерпретировать). То есть, грубо говоря, весь мир состоит из слов и того, как мы придумали его называть. Однако параллельно с этим ситуация информационной перенасыщенности, в которой мы находимся, порождает особенное отношение к знанию. Оно воспринимается как товар, так как жизненно необходимо, но добыть его в связи с огромным количеством «мишуры» — очень сложный процесс. Конечно, о постмодернизме можно говорить бесконечно, но для того чтобы еще больше проникнуться атмосферой и сутью современного искусства, давайте разберемся, как же его смотреть.
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