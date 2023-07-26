Фотопроект Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон.» покажут на «Левашовском хлебозаводе»

На выставке «Сталь. Стекло. Бетон.» представлены фотографии архитектуры европейского модернизма 1950-1980-х годов, снятые с 2018 по 2020 годы в Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве. Кадры из разных городов Европы даны вперемешку, приглашая зрителя к сравнению и размышлению. «Этим я хотел подчеркнуть, что в пространстве искусства и стиля есть только одна граница — между оригинальным и вторичным, талантливым и бездарным, поэтому блестящие московские здания эпохи модернизма стоят в серии рядом с парижскими или мадридскими», — говорит Михаил Розанов.

Персональная выставка Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон.» будет открыта с 18 августа по 18 сентября в культурном центре «Левашовский хлебозавод» на Барочной улице, 4А.

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