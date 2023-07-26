Фотопроект Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон.» покажут на «Левашовском хлебозаводе»

Выставка, прошедшая в московском Музее архитектуре в 2022 году и впервые отправляющаяся в Петербург, отражает авторское восприятие зданий и сооружений, ровесником которых он является и в окружении которых он сформировал свой стиль: нарочито геометричный, брутальный, монохромный, доводящий до совершенства перспективу и композицию, контраст света и тени.
Михаил Розанов (1973) — один из самых известных современных российских фотографов с узнаваемым стилем и выбором сюжетов, работающий преимущественно в монохромной технике. Его произведения отличает предельный минимализм, академическая строгость и сдержанность. С 1995 года работы Розанова регулярно выставляются в России и за рубежом, его снимки находятся в собраниях Пушкинского и Русского музеев, Московского дома фотографии и других институций. Фотограф принимает участие в различных международных биеннале и ярмарках. Является членом Союза фотохудожников России. C 2015 года работает эксклюзивно с Ruarts.
Об архитектуре модернизма:
Послевоенные годы XX века представляются скорее эпохой реконструкции крупных городов с кардинальным изменением их структуры, авангардными прорывами, другим отношением к функциональности, применением новых материалов и конструкций. Архитектуру модернизма 1950-1980-х годов определяют как «большой стиль» Европы, запечатлевший послевоенное ощущение оптимизма, стремление к простоте форм, ясности пропорций.
На выставке «Сталь. Стекло. Бетон.» представлены фотографии архитектуры европейского модернизма 1950-1980-х годов, снятые с 2018 по 2020 годы в Мадриде, Лондоне, Париже, Роттердаме, Милане, Берлине, Белграде, Хельсинки и Москве. Кадры из разных городов Европы даны вперемешку, приглашая зрителя к сравнению и размышлению. «Этим я хотел подчеркнуть, что в пространстве искусства и стиля есть только одна граница — между оригинальным и вторичным, талантливым и бездарным, поэтому блестящие московские здания эпохи модернизма стоят в серии рядом с парижскими или мадридскими», — говорит Михаил Розанов.
Персональная выставка Михаила Розанова «Сталь. Стекло. Бетон.» будет открыта с 18 августа по 18 сентября в культурном центре «Левашовский хлебозавод» на Барочной улице, 4А.
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