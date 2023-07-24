В репинских «Пенатах» открылась выставка живописи Юрия Репина

В 1944 году в результате боев за освобождение Ленинграда оба дома усадьбы «Пенаты» были уничтожены пожаром от разорвавшегося снаряда. Восстановительные работы продолжались до 1962 года, однако дом Юрия Репина «Вигвам» из-за послевоенных финансовых трудностей восстановлен не был. Память о нем сохраняют немногочисленные фотографии и истории людей, живших в нем.

Выставка «"Вигвам" в "Пенатах"» открыта до 10 сентября 2023 года в Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты».

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