В репинских «Пенатах» открылась выставка живописи Юрия Репина

Выставочный проект «"Вигвам" в "Пенатах"» представляет фотографии и бытовые предметы, рассказывающие о доме с загадочным названием «Вигвам», который находился на территории усадьбы «Пенаты» и принадлежал семье сына Ильи Репина. В экспозицию также включены работы, созданные художником в период жизни в Куоккале — с 1906 по 1939 год.
В «Пенатах» Юрий Репин поселился после рождения первенца — сына Гая в 1906 году. Спутница Репина Наталия Нордман выделила небольшой участок земли своей усадьбы для семьи Юрия, и 22 октября 1908 года была оформлена купчая. На этом участке, расположенном в ста метрах от дома Нордман и Репина, был возведен двухэтажный дом, названный хозяином, увлекавшимся историей североамериканских индейцев, «Вигвамом».
"Вигвам" в "Пенатах". Общий вид
О «Вигваме» Юрия Репина:
Это увлечение Юрия Ильича отразилось даже на внешнем виде его сыновей: он не разрешал стричь мальчикам волосы, поэтому жена Прасковья каждое утро заплетала их в косы. Подстригли их только перед поступлением в Реальное училище. Вокруг дома был разбит огород, заведены козы, куры и даже пчелы в ульях. В отличие от дома Нордман и Репина, экстерьеры и интерьеры которого запечатлены на многочисленных фотоснимках, фотографий внутреннего убранства дома «Вигвам» практически нет. Внешний вид здания запечатлен на единичных снимках, которые также экспонируются на выставке. Но есть трогательные, искрящиеся любовью маленькие живописные картинки Юрия Ильича Репина, доносящие до зрителя образы дорогих его сердцу детей и жены, милые пейзажи окрестностей и пенатского сада.
В 1944 году в результате боев за освобождение Ленинграда оба дома усадьбы «Пенаты» были уничтожены пожаром от разорвавшегося снаряда. Восстановительные работы продолжались до 1962 года, однако дом Юрия Репина «Вигвам» из-за послевоенных финансовых трудностей восстановлен не был. Память о нем сохраняют немногочисленные фотографии и истории людей, живших в нем.
Выставка «"Вигвам" в "Пенатах"» открыта до 10 сентября 2023 года в Музее-усадьбе Ильи Репина «Пенаты».
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