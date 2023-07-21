Живопись, графику и украшения Тамары и Андрея Крисановых покажут на выставке «Точка зрения» в Музее Набокова

Анна Ратникова и Андрей Хлобыстин

Кураторы выставки «Точка зрения. Тамара и Андрей Крисановы. Живопись, графика, украшения» — о ленинградской «новой волне»:

Судьба петербургского искусства складывается таким образом, что художники сплошь и рядом безвременно уходят, оставляя своим семьям оборвавшееся «в полете» творчество. В нью-вейверском Ленинграде/Петербурге гендерное равенство было одним из реальных достижений, приводившим к плодотворному сотрудничеству в самых разнообразных сферах. Поэтому, прекратив физическое существование, художники не исчезали, ведь их вдовы не писали мемуары, а буквально сохраняли их присутствие, подхватывая незавершенное дело. Так, например, вдова лидера нового петербургского искусства Тимура Новикова, Ксения, еще при жизни ослепшего мужа продолжала вместе с ним создавать шедевры в стиле неоакадемизма, а после его смерти поддерживала жизнедеятельность его главного детища — Новой Академии Изящных Искусств и исследовательскую деятельность в его архиве.

С одной стороны — это автотерапия в роковых обстоятельствах. Образы разлученных влюбленных, пытающихся преодолеть судьбу — Орфея и Эвридики, Тристана и Изольды, Маджнуна и Лейли, Игоря и Ярославны, Ромео и Джульетты, Пера Гюнта и Сольвейг и т. д. имеют многочисленные параллели в мифологии и преданиях народов мира. Так, например, в Китае это небесная ткачиха Чжинюй и земной пастух Нюлан, что выводит нас через мотивы любви и рукоделия на космогонический уровень темы создания Мира, взаимосвязи небесных светил — Луны, Солнца и звезд, преломляющихся в мерцающих изделиях Тамары Крисановой. Женщины, удерживая нить Арахны, продолжают ткать эфемерную паутину жизни, а Мойры ткут наши судьбы. Это фатальные вещи, и тем не менее, с нашей точки зрения, эмпатическое сотворчество, находящееся в основе искусства поколения «Новых художников» позволяет преодолевать то, что Бахтин называл «хронотопом», и превращать видимые безделицы в драгоценные сгустки веселого жизнеутверждающего духа.