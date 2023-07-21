Живопись, графику и украшения Тамары и Андрея Крисановых покажут на выставке «Точка зрения» в Музее Набокова

Экспозиция работ живописца, музыканта «Поп-механики» и участника «Новых художников» Тимура Новикова передает «атмосферу радости жизни, любви и дружбы», которую изначально несла с собой культура «новой волны», сформировавшаяся в Ленинграде в начале 1980-х годов.
Андрей Крисанов (1966-2018), в 1983 приехавший в Ленинград из Новороссийска, быстро стал частью «новой волны» — живописцем группы «Новые художники», созданной Тимуром Новиковым, музыкантом, игравшем на бас-гитаре в группе «Кино» и оркестре «Поп-механика» Сергея Курехина, актером, снимавшимся в фильме «АССА», где это молодежное движение предстало символом перемен для всего СССР. Но прежде всего, отмечают в Музее Набокова, он проявил себя «выдающимся мастером нового искусства, создавшим собственный стиль, «орнамент» и космос образов, столь же узнаваемых, как почерк корифеев нью-вейверского искусства Кита Харинга и Жана-Мишеля Баскии».
«Образность, стоящая на грани комикса и граффити, и лапидарный почерк Крисанова, сложившийся, с одной стороны, в общемировом контексте неоэкспрессионизма и граффитизма начала 1980-х, а с другой — под воздействием русских футуристов начала ХХ века, повлияли на мастеров группы «Новые художники», в том числе, на мир квадратноголовых героев и жестко-ироничные сюжеты рисунков Виктора Цоя», — говорят о творчестве Крисанова в музее.
После смерти Андрея Крисанова продолжателем творчества художника стала его жена Тамара, создающая по мотивам произведений мужа изящные и остроумные украшения и декоративные фигуры. На выставке «Точка зрения. Тамара и Андрей Крисановы. Живопись, графика, украшения» представлены произведения из коллекции семьи Крисановых, собраний Владимира Лыпаря (галерея «Ультрамарин»), Олега Ишутова и Сергея Бугаева (Африки).
Кураторы выставки «Точка зрения. Тамара и Андрей Крисановы. Живопись, графика, украшения» — о ленинградской «новой волне»:
Судьба петербургского искусства складывается таким образом, что художники сплошь и рядом безвременно уходят, оставляя своим семьям оборвавшееся «в полете» творчество. В нью-вейверском Ленинграде/Петербурге гендерное равенство было одним из реальных достижений, приводившим к плодотворному сотрудничеству в самых разнообразных сферах. Поэтому, прекратив физическое существование, художники не исчезали, ведь их вдовы не писали мемуары, а буквально сохраняли их присутствие, подхватывая незавершенное дело. Так, например, вдова лидера нового петербургского искусства Тимура Новикова, Ксения, еще при жизни ослепшего мужа продолжала вместе с ним создавать шедевры в стиле неоакадемизма, а после его смерти поддерживала жизнедеятельность его главного детища — Новой Академии Изящных Искусств и исследовательскую деятельность в его архиве.
С одной стороны — это автотерапия в роковых обстоятельствах. Образы разлученных влюбленных, пытающихся преодолеть судьбу — Орфея и Эвридики, Тристана и Изольды, Маджнуна и Лейли, Игоря и Ярославны, Ромео и Джульетты, Пера Гюнта и Сольвейг и т. д. имеют многочисленные параллели в мифологии и преданиях народов мира. Так, например, в Китае это небесная ткачиха Чжинюй и земной пастух Нюлан, что выводит нас через мотивы любви и рукоделия на космогонический уровень темы создания Мира, взаимосвязи небесных светил — Луны, Солнца и звезд, преломляющихся в мерцающих изделиях Тамары Крисановой. Женщины, удерживая нить Арахны, продолжают ткать эфемерную паутину жизни, а Мойры ткут наши судьбы. Это фатальные вещи, и тем не менее, с нашей точки зрения, эмпатическое сотворчество, находящееся в основе искусства поколения «Новых художников» позволяет преодолевать то, что Бахтин называл «хронотопом», и превращать видимые безделицы в драгоценные сгустки веселого жизнеутверждающего духа.
Выставка «Точка зрения. Тамара и Андрей Крисановы. Живопись, графика, украшения» будет открыта с 12 августа по 11 сентября 2023 года в Музее Набокова на Большая Морская улице, 47.
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