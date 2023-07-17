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Архивные фотографии журнала «Огонек» 1930-1970-х годов покажут на выставке в музее «Эрарта»

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Подвиги коллективного труда, картины нового быта, сцены беззаботного детства и заслуженного отдыха в объективах признанных советских мастеров Аркадия Шайхета, Евгения Лангмана, Дмитрия Бальтерманца и других.

Музей современного искусства "Эрарта", Мультимедиа Арт Музей

Яков Рюмкин. Летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин дома с женой Валентиной. 1962 год. Собрание МАММ / Архив журнала «Огонек»

Музей современного искусства "Эрарта", Мультимедиа Арт Музей

Дмитрий Бальтерманц. Юные ленинцы Алеша Пиляев и Игорь Усаков. Москва. 1961 год. Собрание МАММ / Архив журнала «Огонек»

С момента создания в 1899 году «Огонек» заявил о себе как об иллюстрированном издании: он был телевизором дотелевизионной эпохи, вокруг которого собирались всей семьей. Временно прервав свое существование в революционные годы и возродившись в 1923-м, уже к 1925 году «Огонек» выходит тиражом в полмиллиона экземпляров. В эти же годы в стране начался настоящий фотографический бум.

На страницах «Огонька» публиковались Аркадий Шайхет, Евгений Лангман, Эммануил Евзерихин, Всеволод Тарасевич, Исаак Тункель, Михаил Савин, Эдуард Эттингер, Галина Санько, Дмитрий Дебабов, Семен Фридлянд, Лев Бородулин, Лев Шерстенников и Дмитрий Бальтерманц — фотограф начал работать в издании в 1946-м, после чего четверть века, с 1965 по 1990 год, возглавлял фотоотдел «Огонька». Как отмечают в «Эрарте», работы этой «блестящей фотографической плеяды» и составляют основу проекта «Жизнь как праздник», который приурочен еще к 115-летию журнала.

«Работы советских фотографов, вошедшие в экспозицию, одновременно и завораживают, и — по прошествии лет — заставляют задуматься о нашем прошлом, настоящем и будущем. Сегодня «Огонек» — часть нового медийного пространства: с его страниц на нас смотрит реальность, а в ней есть место не только празднику. Но одно остается неизменным — место «Огонька» в жизни огромной страны и в истории российской фотожурналистики», — говорят в «Эрарте».

Музей современного искусства "Эрарта", Мультимедиа Арт Музей

Яков Рюмкин. Богатый уродай пшеницы собран в Ново-Александровском районе, Ставропольский край. Колхозница Анастасия Николаевна «обнимает» зерно. 1951 год. Собрание МАММ / Архив журнала «Огонек»

Музей современного искусства "Эрарта", Мультимедиа Арт Музей

Яков Рюмкин. «С новым годом, товарищи!». 1954 год. Собрание МАММ / Архив журнала «Огонек»

Музей современного искусства «Эрарта»

О становлении «огоньковской» фотографии:

Традиция огоньковской фотографии во многом сформирована историей и идеологией страны. Фотография — это зеркало времени, причем амальгама этого зеркала определяется временем и меняется вместе с ним. Начиная с 1930-х годов фотография, как и другие виды искусства в СССР, обязана следовать принципам соцреализма. Перед фотографом не стоит задача снять «как есть» — гораздо важнее показать «как должно быть». В учебниках по фотографии тех лет основное внимание уделяется именно правилам постановки, режиссуры, казалось бы, объективного репортажа. Каждый постановочный снимок становится политическим высказыванием, будучи одновременно и продуктом, и инструментом идеологической работы. Используя всю мощь своего таланта, фотографы конструируют образ самого счастливого человека в самой счастливой стране. Подвиги коллективного труда в полях, на заводах и стройках, картины нового быта, сцены беззаботного детства и заслуженного отдыха — в огоньковских фотографиях все дышит атмосферой праздника или его предвкушения. Вместе они образуют мифологический узор коллективного счастья.

Окончательно визуальный канон журнала оформляется к середине 1950-х — ко времени расцвета «Огонька» как фотоиллюстрированного издания. В эти годы фотографии с огоньковских обложек и разворотов украшают стены городских квартир, рабочих бытовок, солдатских казарм, поликлиник и домов культуры. Именно эта эпоха и является «главным героем» выставки. В оттепельные 1960-е сквозь пелену коллективного праздника начинает прорываться индивидуализированное счастье — меняется выражение лиц, пластика, сюжеты и тональность снимков. В 1970-е, с наступлением эпохи застоя, праздник постепенно перестает быть главной темой советского фотоискусства. Поэтому фотографии этих двух десятилетий не занимают на выставке главенствующего места, а скорее подводят черту и оттеняют эстетику и идеологическую направленность предшествующей эпохи.

Выставка «"Огонек". Жизнь как праздник» пройдет с 3 августа по 3 декабря 2023 года в Музее современного искусства «Эрарта» на 29-й линии Васильевского острова, 2.

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