Архивные фотографии журнала «Огонек» 1930-1970-х годов покажут на выставке в музее «Эрарта»

С момента создания в 1899 году «Огонек» заявил о себе как об иллюстрированном издании: он был телевизором дотелевизионной эпохи, вокруг которого собирались всей семьей. Временно прервав свое существование в революционные годы и возродившись в 1923-м, уже к 1925 году «Огонек» выходит тиражом в полмиллиона экземпляров. В эти же годы в стране начался настоящий фотографический бум.

На страницах «Огонька» публиковались Аркадий Шайхет, Евгений Лангман, Эммануил Евзерихин, Всеволод Тарасевич, Исаак Тункель, Михаил Савин, Эдуард Эттингер, Галина Санько, Дмитрий Дебабов, Семен Фридлянд, Лев Бородулин, Лев Шерстенников и Дмитрий Бальтерманц — фотограф начал работать в издании в 1946-м, после чего четверть века, с 1965 по 1990 год, возглавлял фотоотдел «Огонька». Как отмечают в «Эрарте», работы этой «блестящей фотографической плеяды» и составляют основу проекта «Жизнь как праздник», который приурочен еще к 115-летию журнала.

«Работы советских фотографов, вошедшие в экспозицию, одновременно и завораживают, и — по прошествии лет — заставляют задуматься о нашем прошлом, настоящем и будущем. Сегодня «Огонек» — часть нового медийного пространства: с его страниц на нас смотрит реальность, а в ней есть место не только празднику. Но одно остается неизменным — место «Огонька» в жизни огромной страны и в истории российской фотожурналистики», — говорят в «Эрарте».