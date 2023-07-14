Anna Nova и Новая Голландия запускают «Лекторий Федора Хиросигэ»

В своем «лектории» художник, график, автор деревянных объектов и инсталляций и участник биеннале «Манифеста», чьи работы находятся в коллекции лондонского Tate Modern и нью-йоркского MoMA Library, воссоздает дух школьного класса, в котором частью учебной программы становится заучивание текстов из опенингов к аниме, фрагментов буддийских трактатов и тибетских мантр.

«Проект выходит за границы Павильона, совершая интервенцию в городскую гостиную «Сообщество» в «Доме 12». Посредством художественного вторжения в публичные пространства Хиросигэ исследует состояние аффекта, расшатывает обыденность и предлагает усомниться в привычном понимании действительности», — говорят о проекте в Anna Nova.