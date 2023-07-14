Anna Nova и Новая Голландия запускают «Лекторий Федора Хиросигэ»

Это пространство для сосредоточения, где можно найти ответы на глубинные вопросы и войти в диалог со своим внутренним «я». Специально для Новой Голландии художник создает авторский лекторий, который встраивается в здание павильона, где обычно проходят лекции и другие просветительские мероприятия.
В своем «лектории» художник, график, автор деревянных объектов и инсталляций и участник биеннале «Манифеста», чьи работы находятся в коллекции лондонского Tate Modern и нью-йоркского MoMA Library, воссоздает дух школьного класса, в котором частью учебной программы становится заучивание текстов из опенингов к аниме, фрагментов буддийских трактатов и тибетских мантр.
«Проект выходит за границы Павильона, совершая интервенцию в городскую гостиную «Сообщество» в «Доме 12». Посредством художественного вторжения в публичные пространства Хиросигэ исследует состояние аффекта, расшатывает обыденность и предлагает усомниться в привычном понимании действительности», — говорят о проекте в Anna Nova.
Часть работ была представлена в проекте Федора Хиросигэ «Глиттер в красную ночь», показанного на выставке «Опытная ячейка 13 16 45» в московском доме Наркомфина в этом году. Увидеть «Лекторий Федора Хиросигэ» своими глазами можно ежедневно с 19 июля по 20 августа в павильоне Новой Голландии, вход свободный.
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