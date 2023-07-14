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Искусство

Anna Nova и Новая Голландия запускают «Лекторий Федора Хиросигэ»

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Это пространство для сосредоточения, где можно найти ответы на глубинные вопросы и войти в диалог со своим внутренним «я». Специально для Новой Голландии художник создает авторский лекторий, который встраивается в здание павильона, где обычно проходят лекции и другие просветительские мероприятия.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova
Изображение предоставлено галереей Anna Nova

В своем «лектории» художник, график, автор деревянных объектов и инсталляций и участник биеннале «Манифеста», чьи работы находятся в коллекции лондонского Tate Modern и нью-йоркского MoMA Library, воссоздает дух школьного класса, в котором частью учебной программы становится заучивание текстов из опенингов к аниме, фрагментов буддийских трактатов и тибетских мантр.

«Проект выходит за границы Павильона, совершая интервенцию в городскую гостиную «Сообщество» в «Доме 12». Посредством художественного вторжения в публичные пространства Хиросигэ исследует состояние аффекта, расшатывает обыденность и предлагает усомниться в привычном понимании действительности», — говорят о проекте в Anna Nova.

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Мираж", 2023 год. Дерево, саморезы, морилка, пирография, акрил, опилки, щепа, лак

 

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Богиня", 2023 год. Дерево, саморезы, морилка, опилки, пирография, лак, акрил, кофе, щепа

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Талисман", 2023 год. Дерево, саморезы, морилка, опилки, пирография, лак, акрил, кофе, щепа

Изображение предоставлено галереей Anna Nova

"Ангел", 2023 год. Холст, масло

Часть работ была представлена в проекте Федора Хиросигэ «Глиттер в красную ночь», показанного на выставке «Опытная ячейка 13 16 45» в московском доме Наркомфина в этом году. Увидеть «Лекторий Федора Хиросигэ» своими глазами можно ежедневно с 19 июля по 20 августа в павильоне Новой Голландии, вход свободный.

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