Живопись и (впервые!) графику Ивана Годлевского покажут в Русском музее

В Михайловском замке открылась выставка ленинградского живописца, становление искусства которого совпало с периодом «оттепели». В экспозиции представлено около 70 произведений Годлевского из собрания Владимира Каплунова, а также работу художника «Нева» и два живописных полотна Александра Осмеркина — мастера, у которого Годлевский учился в 1938-1941 годах в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.
"Цветущий миндаль", 1959 год
«Уникальная живописная манера Годлевского сформировалась в начале 1950-х годов. В ней применялись средства выразительности французской живописи первой половины ХХ века, в частности, творчества таких художников как Морис Дени, поздний Анри Матисс, Альбер Марке, Морис Вламинк. Наиболее ярко дарование художника раскрылось в изображении красот природы. Среди любимых сюжетов — пейзажи Пскова и Крыма», — говорят о творчестве Годлевского в Русском музее.
"Нева. Ленинград", 1966 год
На выставке будут показаны разнообразные пейзажи работы Годлевского, связанные с любимыми местами художника. Также в экспозицию включены подаренная в 1994 году Русскому музею картина Годлевского «Нева», и два живописных полотна Александра Осмеркина из собрания Русского музея — в знак памяти о дружбе учителя и ученика. В персональной мастерской Александра Осмеркина в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры Годлевский учился в 1938-1941 годах. Дружба художников продлилась долгие годы, их объединял интерес к живописной традиции французских импрессионистов.
Произведения Годлевского находятся в Русском музее, Музее Академии Художеств (Петербург), музее Метрополитен (Нью-Йорк), Национальном музее Японии, Галерее Элизиум (Elysee, Гамбург), Галерее Де ла Вактуар (De la Victoire, Париж), в художественных музеях Пензы, Пскова, Хабаровска, в частных коллекциях России, Великобритании, Франции и других стран.
Выставка работ Ивана Годлевского открыта с 14 июля по 11 сентября 2023 года в Русском музее (Михайловский замок).
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