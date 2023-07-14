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Искусство

Живопись и (впервые!) графику Ивана Годлевского покажут в Русском музее

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В Михайловском замке открылась выставка ленинградского живописца, становление искусства которого совпало с периодом «оттепели». В экспозиции представлено около 70 произведений Годлевского из собрания Владимира Каплунова, а также работу художника «Нева» и два живописных полотна Александра Осмеркина — мастера, у которого Годлевский учился в 1938-1941 годах в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры.

Изображение предоставлено Русским музеем

"Цветущий миндаль", 1959 год

«Уникальная живописная манера Годлевского сформировалась в начале 1950-х годов. В ней применялись средства выразительности французской живописи первой половины ХХ века, в частности, творчества таких художников как Морис Дени, поздний Анри Матисс, Альбер Марке, Морис Вламинк. Наиболее ярко дарование художника раскрылось в изображении красот природы. Среди любимых сюжетов — пейзажи Пскова и Крыма», — говорят о творчестве Годлевского в Русском музее.

Изображение предоставлено Русским музеем

"Нева. Ленинград", 1966 год

На выставке будут показаны разнообразные пейзажи работы Годлевского, связанные с любимыми местами художника. Также в экспозицию включены подаренная в 1994 году Русскому музею картина Годлевского «Нева», и два живописных полотна Александра Осмеркина из собрания Русского музея — в знак памяти о дружбе учителя и ученика. В персональной мастерской Александра Осмеркина в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры Годлевский учился в 1938-1941 годах. Дружба художников продлилась долгие годы, их объединял интерес к живописной традиции французских импрессионистов.

Изображение предоставлено Русским музеем

"Красные скалы", 1975 год

Изображение предоставлено Русским музеем

"Вера, жена художника", 1959 год

Изображение предоставлено Русским музеем

"Яхты", 1975 год

Произведения Годлевского находятся в Русском музее, Музее Академии Художеств (Петербург), музее Метрополитен (Нью-Йорк), Национальном музее Японии, Галерее Элизиум (Elysee, Гамбург), Галерее Де ла Вактуар (De la Victoire, Париж), в художественных музеях Пензы, Пскова, Хабаровска, в частных коллекциях России, Великобритании, Франции и других стран. 

Выставка работ Ивана Годлевского открыта с 14 июля по 11 сентября 2023 года в Русском музее (Михайловский замок).

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