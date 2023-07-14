Живопись и (впервые!) графику Ивана Годлевского покажут в Русском музее

На выставке будут показаны разнообразные пейзажи работы Годлевского, связанные с любимыми местами художника. Также в экспозицию включены подаренная в 1994 году Русскому музею картина Годлевского «Нева», и два живописных полотна Александра Осмеркина из собрания Русского музея — в знак памяти о дружбе учителя и ученика. В персональной мастерской Александра Осмеркина в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры Годлевский учился в 1938-1941 годах. Дружба художников продлилась долгие годы, их объединял интерес к живописной традиции французских импрессионистов.