Это уже третий сезон литературного проекта от Центра Вознесенского. В программе — лекции и дискуссии о литературе, философии и ботанике, поэтические чтения, кинопоказы, перформансы в лесах, ярмарки искусства и книг диджей-сеты.
Как рассказали «Собака.ru» в Центре Вознесенского, фестиваль откроется утром 29 июля ярмаркой искусства и книг на территории ресторана Muze Garden. Сообщество «Шар и крест» представит работы Семена Агроскина, Ольги Божко, Дмитрия Запылихина, Надежды Косинской, Вовы Лило, Андрея Логвина, Рубена Монахова, Екатерины Рожковой, Екатерины Сысоевой, Натальи Топоровой и Евгении Шарвиной. В книжном маркете примут участие магазины «Порядок слов», «Желтый двор», образовательный проект Masters и Дом творчества Переделкино. На отдельном стенде Центр Вознесенского представит графические работы художника и поэта Владимира Ковенацкого, впервые показанные в рамках выставки «Центр исследований Оттепели» в Москве.
Выставочная программа фестиваля расположится на нескольких площадках. В Библиотеке поселка Комарово и ближайших рощах появятся экспозиция «Советский бестиарий Владимира Ковенацкого» и арт-проект современного художника Эрнеста Сайрона «Дрожащий, но открытый. Приземленный, но парящий», исследующий действие умирающего и мертвого дерева как элемента биотической среды городских пространств. А Masters Digital Gallery покажут выставку Вари Щуки «"как во сне" / "dreamlike"» на территории Muze Garden.
Лекционная программа «Курорта» в 2023 году сосредоточена вокруг философии, литературы, ботаники и краеведения. Философский блок откроется лекцией издателя и переводчика Валерия Анашвили о наследии философа Людвига Витгенштейна и продолжится спектаклем «Лес. Трактат», созданным Александром Плотниковым и Борисом Алексеевым — своеобразный «актерский трактат», построенный на философии Витгенштейна, в частности на его труде «Логико-философский трактат».
Краеведческая часть программы запустится рассказом гида и журналиста Ольги Набоковой о музыке Комарово и продолжится экскурсией по поселку. Исследовательница Олеся Туркина прочитает лекцию о ленинградском андеграунде 1980-х и первых рейвах и перформансах Петербурга, подготовленную совместно с образовательным проектом Masters. Магазин «Порядок слов» проведет лекцию-перформанс Олега Нестерова про музыканта Олега Каравайчука, а философ Елена Травина расскажет о музыкальной и театральной дачной жизни Комарово в начале XX века при поддержке проекта Doctrina et Nobiles.
Основной блок фестиваля традиционно посвящен поэзии и литературе. В библиотеке пройдут поэтические чтения стихов Владимира Ковенацкого «Бредоград и Тырлмос» при участии кураторов Центра Вознесенского Дмитрия Хворостова, Ивана Ярыгина и поэта Владимира «Акваланга» Дмитренко. Здесь же состоится круглый стол «Маршак, Чуковский и советская школа перевода», а ведущие и участники переводческих резиденций Переделкино представят свои работы в стиле фиктивного перевода в рамках перформанса «Naked translator». Поэт Алексей Ахматов проведет на веранде библиотеки заседание Переделкинского книжного клуба.
Важной частью «Курорта» станут также перформативная и прогулочная программы. В лесах Комарово пройдут перформанс группы СДВИГ, глава экскурсионного бюро Дома творчества Переделкино Анастасия Чурикова проведет экскурсию «Воображаемое путешествие в Комарово по Переделкино», а ботаник и художник Наталья Алаторцева проведет для гостей фестиваля экскурсию по флоре Комарово и Комаровского берега.
В течение всего дня фестиваля в ресторане Muze garden можно будет увидеть ретроспективу телепередач Влада Мамышева-Монро «Пиратское ТВ». Пиратское телевидение (1990-1992) сформировалось внутри ленинградского андеграудного арт-сообщества в разгар перестройки. Это был видеожурнал «быстрого реагирования», освещавший значимые события как в городе — выставки, концерты «Поп-механики», тусовки и рейвы, так и в стране — например, в 1991 году вышел нашумевший ролик об августовском путче, о победе над «гидрой ГКЧП». Кинопоказ пройдет при поддержке киноклуба Cinemorgue. Вечером «Курорт» завершится DJ-сетом Тимофея Смирнова в Muze Garden.
Литературный фестиваль-прогулка «Курорт» пройдет 29 июля на территории поселка Комарово. Участие бесплатное — по регистрации.
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