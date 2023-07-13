Как рассказали «Собака.ru» в Центре Вознесенского, фестиваль откроется утром 29 июля ярмаркой искусства и книг на территории ресторана Muze Garden. Сообщество «Шар и крест» представит работы Семена Агроскина, Ольги Божко, Дмитрия Запылихина, Надежды Косинской, Вовы Лило, Андрея Логвина, Рубена Монахова, Екатерины Рожковой, Екатерины Сысоевой, Натальи Топоровой и Евгении Шарвиной. В книжном маркете примут участие магазины «Порядок слов», «Желтый двор», образовательный проект Masters и Дом творчества Переделкино. На отдельном стенде Центр Вознесенского представит графические работы художника и поэта Владимира Ковенацкого, впервые показанные в рамках выставки «Центр исследований Оттепели» в Москве.

Выставочная программа фестиваля расположится на нескольких площадках. В Библиотеке поселка Комарово и ближайших рощах появятся экспозиция «Советский бестиарий Владимира Ковенацкого» и арт-проект современного художника Эрнеста Сайрона «Дрожащий, но открытый. Приземленный, но парящий», исследующий действие умирающего и мертвого дерева как элемента биотической среды городских пространств. А Masters Digital Gallery покажут выставку Вари Щуки «"как во сне" / "dreamlike"» на территории Muze Garden.