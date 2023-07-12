Ученые ИТМО нашли под слоем краски новую картину немецкого художника Вернера Тюбке

Находка предвосхищает позднее творчество ведущего художника ГДР, представителя Лейпцигской школы живописи. Открытие войдет в первое в России масштабное исследование работ Тюбке, рассказали в пресс-службе ИТМО.

Исследованием картины «Хиросима I» Вернера Тюбке проводили специалисты ИТМО из Лаборатории изучения культурного наследия совместно с сотрудниками Русского музея. Под верхним слоем работы обнаружили портрет отца художника Альфреда Тюбке. Найденная работа отличалась от живописи верхнего слоя, портрет выполнен в более предметной, академической манере.

Находку сделали, когда проводили лабораторную экспертизу работ художника в отделе технологических исследований Русского музея — впервые для этой картины. Полотно изучали с помощью неразрушающих оптических методов, а самыми значимыми оказались результаты инфракрасной рефлектографии и рентгенографии. Ученые подтвердили сравнили найденный портрет с рисунками Вернера Тюбке из архивов.

«В исследовании мы объединили силы технологов и искусствоведов, поэтому также провели контекстуальный анализ картины, поработали с документальными и иконографическими источниками. Такой междисциплинарный подход — пример того, как лабораторные методы можно применять для исторического анализа живописи. Наша работа станет частью первого в России масштабного исследования творчества художника, а сейчас привлечет внимание к его художественному наследию среди российских и зарубежных специалистов», — рассказала одна из авторов исследования, сотрудница Русского музея и Лаборатории изучения культурного наследия ИТМО Александра Смолянская.

Картина «Хиросима I» была написана Вернером Тюбке в 1958 году, когда в его творчестве произошел поворот и он отказался от модернизма в пользу фигуративной живописи. Это единственная известная в России работа, которую коллекционер Петер Людвиг подарил Русскому музею в 1994 году. При этом картина «Хиросима I» — это модернистский эксперимент, свойственный раннему творчеству автора. Сейчас картина Вернера Тюбке находится в экспозиции музея Людвига в Мраморном дворце Русского музея.