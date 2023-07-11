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В Русском музее покажут «Клин Новикова» — ретроспективу работ участников Новой Академии Изящных Искусств

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Проект приурочен к 65-летию Тимура Новикова — художнику и создателю движения. В экспозиции представлено около 80 произведений 23 художников Новой Академии, в том числе Георгия Гурьянова и Ивана Дмитриева, выполненных в разных техниках — от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

Предоставлено Русским музеем

Георгий Гурьянов, автопортрет. 1993 год. Холст, акрил

На рубеже 1980-1990-х Тимур Новиков поставил перед собой новую задачу, связанную с экологией культуры: сохранить прекрасный образ человека. Для ее осуществления в 1989 году он открыл Новую Академию Изящных Искусств, история которой непосредственно связана с Русским музеем, где в 1991 году состоялась первая выставка неоакадемизма с произведениями «шайки пигмалионов» — так Новиков назвал своих друзей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского в первом манифесте «Несколько мыслей по поводу такого странного явления как неоакадемизм». В 1992 и 1994 годах в Мраморном дворце прошли еще две выставки движения — «Тайный культ» и «Ренессанс и резистанс».

Предоставлено Русским музеем

Тимур Новиков, фрагмент произведения "Амур и Психея". 1995 год. Мех, фотография, шитье. Частное собрание

С 1993 года Новая Академия действовала на Пушкинской-10 как учебно-исследовательский институт, в 1995-2020-е годы там же работал и созданный Новиковым Музей Новой Академии. В стенах пространства выставлялись профессора и выпускники академии —Белла Матвеева, Ольга Тобрелутс, Юлия Страусова, Георгий Гурьянов, Денис Егельский, Андрей Медведев, Владислав Мамышев-Монро, Егор Остров и Станислав Макаров. Новиков показал в Академии более 100 выставок, в том числе Александра Самохвалова и Виктора Цоя, Карла Лагерфельда и Михаила Розанова.

Предоставлено Русским музеем

Юлия Страусова, "Портрет Романа". 1996 год. Гипс. Музей НАИИ

В 1990-е в Новой Академии Изящных Искусств учились художники из Петрозаводска, Москвы, Дрездена. Они занимались живописью и перформансом, снимали видео, фотографии и кино. В 1997 году Новиков ослеп, однако продолжил руководить академией. Тогда она получила во временное пользование зал на третьем этаже Михайловского замка, где профессора Академии Олег Маслов и Виктор Кузнецов написали к концу 1999 года «Триумф Гомера» — монументальный групповой портрет участников движения, собравшихся вокруг Новикова.

Предоставлено Русским музеем

Иван Дмитриев, "Портрет Тимура Новикова". Холст, масло. 1998 год. Музей НАИИ

Проект «Клин Новикова» показывает историю Новой Академии Изящных Искусств в ее развитии и представляет основные направления художественных экспериментов от начала 1990-х к завершению десятилетия движением «Новых серьезных», первая выставка которых открылась в Николаевских покоях Михайловского замка в 1999 году. На выставке представлено около 80 произведений 23 художников Новой Академии в разных техниках — от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

Выставка «Клин Новикова» пройдет с 20 июля по 25 сентября 2023 года в Русском музее (Михайловский замок).

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