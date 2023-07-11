В Русском музее покажут «Клин Новикова» — ретроспективу работ участников Новой Академии Изящных Искусств

Проект приурочен к 65-летию Тимура Новикова — художнику и создателю движения. В экспозиции представлено около 80 произведений 23 художников Новой Академии, в том числе Георгия Гурьянова и Ивана Дмитриева, выполненных в разных техниках — от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.
Георгий Гурьянов, автопортрет. 1993 год. Холст, акрил
На рубеже 1980-1990-х Тимур Новиков поставил перед собой новую задачу, связанную с экологией культуры: сохранить прекрасный образ человека. Для ее осуществления в 1989 году он открыл Новую Академию Изящных Искусств, история которой непосредственно связана с Русским музеем, где в 1991 году состоялась первая выставка неоакадемизма с произведениями «шайки пигмалионов» — так Новиков назвал своих друзей Георгия Гурьянова, Константина Гончарова и Дениса Егельского в первом манифесте «Несколько мыслей по поводу такого странного явления как неоакадемизм». В 1992 и 1994 годах в Мраморном дворце прошли еще две выставки движения — «Тайный культ» и «Ренессанс и резистанс».
Тимур Новиков, фрагмент произведения "Амур и Психея". 1995 год. Мех, фотография, шитье. Частное собрание
С 1993 года Новая Академия действовала на Пушкинской-10 как учебно-исследовательский институт, в 1995-2020-е годы там же работал и созданный Новиковым Музей Новой Академии. В стенах пространства выставлялись профессора и выпускники академии —Белла Матвеева, Ольга Тобрелутс, Юлия Страусова, Георгий Гурьянов, Денис Егельский, Андрей Медведев, Владислав Мамышев-Монро, Егор Остров и Станислав Макаров. Новиков показал в Академии более 100 выставок, в том числе Александра Самохвалова и Виктора Цоя, Карла Лагерфельда и Михаила Розанова.
Юлия Страусова, "Портрет Романа". 1996 год. Гипс. Музей НАИИ
В 1990-е в Новой Академии Изящных Искусств учились художники из Петрозаводска, Москвы, Дрездена. Они занимались живописью и перформансом, снимали видео, фотографии и кино. В 1997 году Новиков ослеп, однако продолжил руководить академией. Тогда она получила во временное пользование зал на третьем этаже Михайловского замка, где профессора Академии Олег Маслов и Виктор Кузнецов написали к концу 1999 года «Триумф Гомера» — монументальный групповой портрет участников движения, собравшихся вокруг Новикова.
Иван Дмитриев, "Портрет Тимура Новикова". Холст, масло. 1998 год. Музей НАИИ
Проект «Клин Новикова» показывает историю Новой Академии Изящных Искусств в ее развитии и представляет основные направления художественных экспериментов от начала 1990-х к завершению десятилетия движением «Новых серьезных», первая выставка которых открылась в Николаевских покоях Михайловского замка в 1999 году. На выставке представлено около 80 произведений 23 художников Новой Академии в разных техниках — от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.
Выставка «Клин Новикова» пройдет с 20 июля по 25 сентября 2023 года в Русском музее (Михайловский замок).
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