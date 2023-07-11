В Русском музее покажут «Клин Новикова» — ретроспективу работ участников Новой Академии Изящных Искусств

Проект «Клин Новикова» показывает историю Новой Академии Изящных Искусств в ее развитии и представляет основные направления художественных экспериментов от начала 1990-х к завершению десятилетия движением «Новых серьезных», первая выставка которых открылась в Николаевских покоях Михайловского замка в 1999 году. На выставке представлено около 80 произведений 23 художников Новой Академии в разных техниках — от живописи и скульптуры до видеоарта, компьютерной графики и моды.

Выставка «Клин Новикова» пройдет с 20 июля по 25 сентября 2023 года в Русском музее (Михайловский замок).

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