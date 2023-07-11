«Гербарий художницы» Виктории Липец покажут на выставке в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца

Кураторы выставки «Гербарий художницы»

О теме цветов и сада в изобразительном искусстве:

Обращение к теме цветов и сада можно увидеть у многих художниц. К теме ботаники обращалась Хильма аф Клинт, наделяя беспредметные объекты скрытыми смыслами. Хелен Франкентайлер увлекалась восточными практиками и исследовала цветовые поля. Татьяна Глебова — мастер аналитического искусства и ученица Филонова — исполнила свой автопортрет на фоне цветов необыкновенного сада. Джорджия О'Кифф, одна из основоположниц американского модернизма, огромную часть своего творчества посвятила цветам. Орфизм Сони Делоне и ее последовательницы Александры Экстер несомненно вдохновлен цветами и садом. Наиболее точно основную идею выставки отражает цитата из сказки «Алисы в стране чудес» Кэрролла: «Рано или поздно все станет понятно, все встанет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно».