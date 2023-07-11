«Гербарий художницы» Виктории Липец покажут на выставке в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца

Для выставочного проекта, лейтмотив которого — любовь и цветы, художница несколько лет работала над новым циклом — большими полотнами в технике классической масляной живописи на холсте с изображением абстрактных структур-цветов.
Выставка «Гербарий художницы» отражает концепцию Парка всех влюбленных — фестиваля тюльпанов, стартовавшего в ЦПКиО имени Кирова в мае: она является его смысловым продолжением, представляя на этот раз живописный гербарий. Как рассказали «Собака.ru» кураторы, представленные в экспозиции работы напомнят зрителям «математические фракталы или, возможно, оптические иллюзии в лучших традициях оп-арта».
О теме цветов и сада в изобразительном искусстве:
Обращение к теме цветов и сада можно увидеть у многих художниц. К теме ботаники обращалась Хильма аф Клинт, наделяя беспредметные объекты скрытыми смыслами. Хелен Франкентайлер увлекалась восточными практиками и исследовала цветовые поля. Татьяна Глебова — мастер аналитического искусства и ученица Филонова — исполнила свой автопортрет на фоне цветов необыкновенного сада. Джорджия О'Кифф, одна из основоположниц американского модернизма, огромную часть своего творчества посвятила цветам. Орфизм Сони Делоне и ее последовательницы Александры Экстер несомненно вдохновлен цветами и садом. Наиболее точно основную идею выставки отражает цитата из сказки «Алисы в стране чудес» Кэрролла: «Рано или поздно все станет понятно, все встанет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно».
Выставка живописи Виктории Липец «Гербарий художницы» будет открыта с 13 июля по 3 сентября 2023 года в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца.
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