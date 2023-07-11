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Искусство

«Гербарий художницы» Виктории Липец покажут на выставке в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца

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Для выставочного проекта, лейтмотив которого — любовь и цветы, художница несколько лет работала над новым циклом — большими полотнами в технике классической масляной живописи на холсте с изображением абстрактных структур-цветов.

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки

Выставка «Гербарий художницы» отражает концепцию Парка всех влюбленных — фестиваля тюльпанов, стартовавшего в ЦПКиО имени Кирова в мае: она является его смысловым продолжением, представляя на этот раз живописный гербарий. Как рассказали «Собака.ru» кураторы, представленные в экспозиции работы напомнят зрителям «математические фракталы или, возможно, оптические иллюзии в лучших традициях оп-арта».

Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Изображение предоставлено кураторами выставки
Кураторы выставки «Гербарий художницы»

О теме цветов и сада в изобразительном искусстве:

Обращение к теме цветов и сада можно увидеть у многих художниц. К теме ботаники обращалась Хильма аф Клинт, наделяя беспредметные объекты скрытыми смыслами. Хелен Франкентайлер увлекалась восточными практиками и исследовала цветовые поля. Татьяна Глебова — мастер аналитического искусства и ученица Филонова — исполнила свой автопортрет на фоне цветов необыкновенного сада. Джорджия О'Кифф, одна из основоположниц американского модернизма, огромную часть своего творчества посвятила цветам. Орфизм Сони Делоне и ее последовательницы Александры Экстер несомненно вдохновлен цветами и садом.  Наиболее точно основную идею выставки отражает цитата из сказки «Алисы в стране чудес» Кэрролла: «Рано или поздно все станет понятно, все встанет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно».

Выставка живописи Виктории Липец «Гербарий художницы» будет открыта с 13 июля по 3 сентября 2023 года в Конюшенном корпусе Елагиноостровского дворца.

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